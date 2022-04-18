В Минздраве рассказали, что сделали, чтобы не допустить дефицита лекарств

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что правительство приняло решения, которые помогут избежать дефицита лекарств. Об этом он заявил на встрече с представителями фармкомпаний, которая прошла 18 апреля.



— В частности, проведено авансирование в рамках ОМС 240 млрд рублей, что составляет до 80% всех расходов медицинских организаций на лекарственное обеспечение, — сообщил министр здравоохранения. — Это позволяет фармпроизводителям четко планировать производство и поставки препаратов. Сегодня мы благодаря системе маркировки видим движение лекарственных препаратов, их остатки в каждом регионе и ввод в гражданский оборот в режиме реального времени. Это позволяет нам с высокой точностью определять позиции, по которым впоследствии возможно снижение доступности, и заблаговременно принимать необходимые меры.

