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В Минздраве рассказали, что сделали, чтобы не допустить дефицита лекарств

Глава министерства провел встречу с представителями фармкомпаний

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Минздрав рассматривает возможность упростить порядок регистрации лекарств

Минздрав рассматривает возможность упростить порядок регистрации лекарств

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что правительство приняло решения, которые помогут избежать дефицита лекарств. Об этом он заявил на встрече с представителями фармкомпаний, которая прошла 18 апреля.

— В частности, проведено авансирование в рамках ОМС 240 млрд рублей, что составляет до 80% всех расходов медицинских организаций на лекарственное обеспечение, — сообщил министр здравоохранения. — Это позволяет фармпроизводителям четко планировать производство и поставки препаратов. Сегодня мы благодаря системе маркировки видим движение лекарственных препаратов, их остатки в каждом регионе и ввод в гражданский оборот в режиме реального времени. Это позволяет нам с высокой точностью определять позиции, по которым впоследствии возможно снижение доступности, и заблаговременно принимать необходимые меры.

Мурашко также отметил, что в ближайшее время будет проработана возможность использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, ранее уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без необходимости проведения дополнительных экспертиз. Это упростит порядок регистрации.

МинздравМихаил Мурашколекарствафармакология
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