«Не надо думать, что все, кто мог, умерли»: врачи о последствиях отмены ковидных ограничений

— Конечно, различия могут быть, но чтобы их измерить с учетом всех факторов — такие исследования быстро не проведешь, — считает Крючков.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



Тем не менее, оптимистично считать, что вирус стал безопасен, не приходится. В самом начале распространения омикрона действительно было предположение, что это совсем легкий вариант, но, как показала практика, всё не так радужно.

— Оригинальный омикрон изначально протекал по типу ОРВИ, причем, по моему опыту, с симптоматикой ларингофарингита, то есть поражения горла и гортани, люди жаловались на боли в горле и затруднения при глотании, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Зачастую этот вариант вируса не приводил к госпитализациям и развитию пневмонии. Исследование на животных показало, что омикрон по сравнению с дельтой в 70 раз быстрее размножается в верхних дыхательных путях и в 10 раз медленнее в легких. Это всех обнадежило, что омикрон наконец-то превратится в сезонное ОРВИ. Но он начал мутировать, и те штаммы омикрона, которые есть на сегодняшний день, BA.1 и BA.2, могут приводить к госпитализациям. Они по-прежнему опасны для пожилых людей и пациентов с факторами риска.