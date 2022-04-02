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«Не надо думать, что все, кто мог, умерли»: врачи о последствиях отмены ковидных ограничений

Разбираемся, чего ждать от шестой волны коронавируса

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Весенний рост заболеваемости ковидом ожидают менее интенсивный, чем пятая волна

Весенний рост заболеваемости ковидом ожидают менее интенсивный, чем пятая волна

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В течение всего марта заболеваемость ковидом в России снижалась, и 1 апреля оперштаб отчитался менее чем о 20 тысячах новых случаев (в начале марта показатель приближался к сотне). Однако эксперты уже начинают говорить о том, что пятая волна коронавируса не была последней. Мировая статистика это подтверждает: крупнейшая с начала пандемии вспышка в Китае, подъемы заболеваемости в США, Европе и Африке говорят, что окончательно прощаться с ковидом пока рано. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, что происходит сейчас и чего ждать от вируса в ближайшем будущем.

Новый вариант вируса: что мы о нем знаем?

Пульмонолог Алексей Кривоногов говорит, что пока в России падает заболеваемость, в мире происходят иные перемены, которые нам говорят немножко о другом.

— В мире, пока наверняка не в России, мы имеем дело с другой линией омикрона, вариантом, который имеет видоизмененный вирусный геном, называется он научно «омикрон BA.2», а в популярной литературе — стелс, — говорит Кривоногов. — Он является более заразным, чем исходный вариант омикрона, он может распространяться в полтора раза быстрее, чем исходный штамм. Но увеличения числа госпитализаций и неблагоприятных исходов от него не замечено. Протекает он также по типу острого катарального синдрома или острого респираторного заболевания.

Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.

За месяц заболеваемость ковидом снизилась в 4,5 раза

За месяц заболеваемость ковидом снизилась в 4,5 раза

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Иммунолог Николай Крючков не вполне согласен с коллегой относительно распространенности стелс-омикрона в России — он полагает, что на сегодняшний день в столицах к нему относится большинство случаев. Но при этом он согласен, что вирус не стал более опасным — исследования не показывают, чтобы у новых вариантов вируса была большая патогенность.

— Конечно, различия могут быть, но чтобы их измерить с учетом всех факторов — такие исследования быстро не проведешь, — считает Крючков.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Тем не менее, оптимистично считать, что вирус стал безопасен, не приходится. В самом начале распространения омикрона действительно было предположение, что это совсем легкий вариант, но, как показала практика, всё не так радужно.

— Оригинальный омикрон изначально протекал по типу ОРВИ, причем, по моему опыту, с симптоматикой ларингофарингита, то есть поражения горла и гортани, люди жаловались на боли в горле и затруднения при глотании, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Зачастую этот вариант вируса не приводил к госпитализациям и развитию пневмонии. Исследование на животных показало, что омикрон по сравнению с дельтой в 70 раз быстрее размножается в верхних дыхательных путях и в 10 раз медленнее в легких. Это всех обнадежило, что омикрон наконец-то превратится в сезонное ОРВИ. Но он начал мутировать, и те штаммы омикрона, которые есть на сегодняшний день, BA.1 и BA.2, могут приводить к госпитализациям. Они по-прежнему опасны для пожилых людей и пациентов с факторами риска.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Чтобы оценить степень опасности, стоит посмотреть на статистику смертности — она тоже снижается, но не так быстро как заболеваемость. Врачи говорят, что она связана с пациентами, заболевшими в сезон подъема заболеваемости. Смертность будет снижаться, но она всегда отстает от заболеваемости на несколько недель.

Смертность снижается не так интенсивно, как заболеваемость

Смертность снижается не так интенсивно, как заболеваемость

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Когда ждать новую волну?


Сейчас ВОЗ проводит мониторинг: с разных точек планеты собирают новые штаммы. Скороходов говорит, что в основном они мало чем отличаются и их мутации не влияют на основные категории.

— У ВОЗ есть три категории, по которым оценивается каждый штамм: заразность, умение обходить иммунный ответ и способность вызывать тяжелое течение. В соответствии с этим они подразделяют штаммы на вызывающие интерес и вызывающие опасения. Первые — это вирусы, которые имею большое количество мутаций, но еще непонятно, во что это выльется, а вторые — которые имеют мутации, влияющие на три основные категории. Сейчас в этом списке дельта и омикрон. Я думаю, что если будет шестая волна, то это будет версия омикрона.

Кривоногов полагает, что если говорить о волне, то она должна будет захватить многие страны, увеличение заболеваемости есть лишь в некоторых странах. Говорить про Россию в этой волне пока рано, у нас снижение заболеваемости. Однако регионы России один за другим снимают ограничения по коронавирусу, а это может не пойти на пользу.

— Проблема в том, что снимать ограничения сейчас не очень правильно, мягко говоря. Не потому, что если отменить ношение масок, то тут же произойдет всплеск. Дело не в этом, — считает иммунолог Николай Крючков. — На сегодняшний день я оцениваю количество людей, которые используют регулярно маски в закрытых помещениях, в 30–35%. Это было до отмены ограничений [в Москве]. Сейчас это может быть 5%. Фактически этой отменой мы воздействуем на людей, которые не были против соблюдать противоэпидемические меры. Не победив еще ковид, мы делаем социальной нормой неношение масок. Это значит, что люди, которые и сейчас не против надеть маску, заходят в общественный транспорт, видят, что все без масок, появляется социальное давление, и они ее не надевают.

Он говорит, что вкупе с отменой ограничений постоянно повторяющиеся сообщения о том, что омикрон легко переносится, приводят к нежеланию людей вакцинироваться и ревакцинироваться. Зачем, если болезнь стала такая легкая, что даже маски отменяют? Популяция будет терять иммунитет.

— Я так понимаю, приближенное к властям экспертное сообщество основывается на предположении, которое они фактически приняли за аксиому, что коронавирус — всё, — говорит Николай Крючков. — То есть будут небольшие всплески, патогенность будет только снижаться и так далее. Я бы сказал, что они выдали желаемое за действительное. Когда-то это действительно случится, но думаю, что на нормализацию ситуации нужны полтора-два года. Я думаю, что эти решения приняты на фоне других проблем.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Крючков полагает, что ближайший всплеск заболеваемости может начаться в конце апреля, хотя он и не будет таким высоким, как пятая волна. В мае он ожидает нормализацию и даже снижение летальности, лето будет благоприятным, эпидемия перейдет в подострое состояние, инфекцию станет легче контролировать, а сезонные всплески станут более выраженными.

— Но дальше наступает осенний период, а там — неопределенность. Первое: у нас ухудшение социально-экономической ситуации, это очень сильно влияет. Второе: у нас очень сильно к этому времени снижается уровень коллективного иммунитета, потому что сейчас он снижается, а не растет. Сейчас он официально на уровне 53%, будет меньше, в том числе в группах риска. Не надо думать, что все, кто мог, умерли. Значительная часть людей [из групп риска] умерла, но много людей, подверженных осложнениям с ковидом, осталось. Поэтому к осени не исключаем появление новых штаммов, не исключено, что появится более патогенная линия.

Он считает, что сейчас мы можем управлять заболеваемостью, в отличие от начала пандемии, однако вместо этого «входим в режим надежды на чудо», который приведет к ухудшению ситуации.

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