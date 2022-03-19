Болезнь Леди Гаги и еще 6 причин, почему ломит мышцы во всем теле

При появлении первых симптомов нужно определить причину. Какие из вариантов наиболее вероятны, «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, врача-терапевта, заведующей методическим кабинетом.



Лидия Голубенко — врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники № 30 (Волгоград).



Семь основных причин

При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:



инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);

фибромиалгию;

травмы мышц;

миозиты;

дерматомиозит;

лактат-ацидоз;

состояние нервно-психического истощения.

У каждого из перечисленных состояний есть свои особенности, а также те факторы, которые провоцируют боль и остальные симптомы. Поэтому важно хотя бы коротко обсудить каждую болезнь.



Фибромиалгия

Для нее типична ноющая боль, которую невозможно определить по локализации. Природа этой болезни до сих пор не определена, но, кроме постоянной боли в мышцах, типична также повышенная утомляемость в мышечных волокнах. Чаще болеют женщины, и на долю этой болезни приходится до 8% от всех причин боли в мышцах.

