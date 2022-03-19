Болезнь Леди Гаги и еще 6 причин, почему ломит мышцы во всем теле

Если вы ощущаете болезненность, ломоту в мышцах по всему телу, нужно как можно быстрее постараться определить, что является причиной подобного дискомфорта. Медицинский термин, который обозначает такие жалобы, миалгия, в дословном переводе означает мышечная боль (миос — мышца, алгос — боль) и чаще всего сопровождает интенсивные занятия спортом или непривычные физические нагрузки. Тогда это вполне допустимая ситуация, типичная для усталости мышц, которые непривычны к нагрузке. Паники не нужно. Но есть болезненность постоянная, сопровождается слабостью, которая не исчезает несколько дней подряд, и стоит подумать о том, что это могут быть хронические заболевания, которые требуют обследования и последующего лечения.
При появлении первых симптомов нужно определить причину. Какие из вариантов наиболее вероятны, «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, врача-терапевта, заведующей методическим кабинетом.
Лидия Голубенко — врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники
Семь основных причин
При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:
- инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);
- фибромиалгию;
- травмы мышц;
- миозиты;
- дерматомиозит;
- лактат-ацидоз;
- состояние нервно-психического истощения.
У каждого из перечисленных состояний есть свои особенности, а также те факторы, которые провоцируют боль и остальные симптомы. Поэтому важно хотя бы коротко обсудить каждую болезнь.
Фибромиалгия
Для нее типична ноющая боль, которую невозможно определить по локализации. Природа этой болезни до сих пор не определена, но, кроме постоянной боли в мышцах, типична также повышенная утомляемость в мышечных волокнах. Чаще болеют женщины, и на долю этой болезни приходится до 8% от всех причин боли в мышцах.
Кстати, именно эту болезнь диагностировали у Леди Гаги. Певица говорила, что невыносимую боль унять невозможно — приходится отменять концерты.
Пока точную причину фибромиалгии не открыли, предполагают, что виновны стрессы, депрессии, проблемы со сном, непереносимость глютена и предрасположенность в генах. Помимо усталости по мере развития болезни возникают приступы судорог, проблемы со сном, памятью, боли в мочевом пузыре, прямой кишке. Если устранить боль, то заболевание можно затормозить.
При простуде и гриппе — и не только
Инфекционные болезни сопровождаются синдромом интоксикации, что отражается на общем самочувствии. Возникает ломота в мышцах по всему телу, которую сопровождают озноб, лихорадка, слабость с сонливостью, головная боль, сниженный аппетит. Помимо этого будут и типичные для инфекции признаки: кашель, заложенный нос, сопли
Миозит: когда просто продуло
Дословно это состояние переводится как воспаление мышц. Чаще всего оно возникает при сильном переохлаждении, нахождении на сквозняке, резкой смене температуры. Чаще всего миозит имеет локальный характер, но у некоторых людей боль возникает по всему телу без четкой локализации. Она становится сильнее при движении, уменьшается при полном покое.
Дерматомиозит: восстание иммунной системы
Эта патология возникает постепенно, по мере того как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.
Обширные травмы: понятная боль
Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.
Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза
Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дает ощущение боли. Кроме этого возможны:
- мышечные спазмы;
- боль внутри груди и в животе;
- приступы тошноты со рвотой;
- учащение дыхания;
- провалы в памяти;
- проблемы с работой сердца.
Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.
Нервно-психическое истощение: всё в голове
Иногда мышцы болят из-за нервного истощения. Никаких проблем со здоровьем нет, но наш мозг упорно воспринимает состояние как болезненное. Обычно это люди мнительные, холерического темперамента, резко и эмоционально воспринимающие обстановку.
Помимо боли во всём теле они плохо спят, тяжело и часто дышат, отмечают аритмию, повышенную тревожность.
Они ворчливы и постоянно раздражены. Помочь могут только психотерапия и постоянное общение со специалистом.
Чем помочь
Мышечные боли хорошо устраняют привычные анальгетики в форме таблеток или противовоспалительные средства нестероидной группы. Дополнить терапию могут покой и отдых, теплые ванны. При травмах полезными будут массаж и гимнастика. Но если речь идет о фибромиалгии или дерматомиозите, тут помочь могу только неврологи и специалисты по лечению боли.