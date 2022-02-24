Главный инфекционист НСО назвала процент вакцинированных пациентов в ковидных госпиталях

Из больных в новосибирских ковидных госпиталях около 7% человек прививались от коронавируса.
— Процент вакцинированных есть. Понятно, что вакцинированных болеет больше, чем есть в больницах, но они болеют легко. Те, кто попали к нам — пациенты средне тяжелые и тяжелые. Среди них 7% вакцинированных. Есть люди, которые вакцинировались давно, и прошла ревакцинация, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в интервью НГС.
По словам врача, среди тех, кто попал в больницы с ковидом, около 3% пациентов, прошедших полный курс вакцинации своевременно. У молодых заболевших болезнь может проходить в тяжелой форме при наличии хронических заболеваний — например, диабета и сердечно-сосудистой системы.
Главный инфекционист НСО ответила на вопросы читателей НГС в прямом эфире в нашем Instagram. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.