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Главный инфекционист НСО назвала процент вакцинированных пациентов в ковидных госпиталях

Некоторые из них прошли вакцинацию не полностью

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Большинство заболевших ковидом в больницах — люди пожилого возраста

Большинство заболевших ковидом в больницах — люди пожилого возраста

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Из больных в новосибирских ковидных госпиталях около 7% человек прививались от коронавируса.

— Процент вакцинированных есть. Понятно, что вакцинированных болеет больше, чем есть в больницах, но они болеют легко. Те, кто попали к нам — пациенты средне тяжелые и тяжелые. Среди них 7% вакцинированных. Есть люди, которые вакцинировались давно, и прошла ревакцинация, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в интервью НГС.

По словам врача, среди тех, кто попал в больницы с ковидом, около 3% пациентов, прошедших полный курс вакцинации своевременно. У молодых заболевших болезнь может проходить в тяжелой форме при наличии хронических заболеваний — например, диабета и сердечно-сосудистой системы.

Главный инфекционист НСО ответила на вопросы читателей НГС в прямом эфире в нашем Instagram. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.

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