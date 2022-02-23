Подполковник медслужбы: «Ни одна война ничего хорошего не приносила — это разруха, инвалиды»

Василию Порошину летчиком стать помешало зрение, правый глаз был на пределе проходных -0,8.



— Брат меня предупредил, что в училище меня возьмут, я его закончу, но меня спишут с летной работы, буду «заносить хвосты», поэтому я принял решение идти в военно-морской флот, — рассказал Порошин.



После окончания Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого) Василий Алексеевич получил распределение в Балаклаву на дизельную подводную лодку. Там познакомился с супругой, после офицерских классов попал на атомную подводную лодку и переехал в Мурманскую область, на базу Северного морского флота в городе Гаджиево. Порошина считали одним из лучших командиров.



— Наш корабль объявили лучшим среди полков и кораблей в вооруженных силах СССР, когда командовал дивизией — она была лучшим соединением вооруженных сил, — вспоминает Василий Порошин.



Его наградили тремя орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» в числе первых трех человек. За все время трех орденов удостоились только 13 человек. Ответственная работа, огромная нагрузка, служба на подводных лодках, участие в ликвидации последствий ядерной аварии на подводной лодке — всё это должно было сказаться на здоровье.

