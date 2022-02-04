«Место укола вздулось и дико болело»: истории людей, которые привились «Спутником V»

Второе название этого же препарата — «Гам-КОВИД-Вак», разработали его ученые НИЦ Гамалеи. Это векторная вакцина, которая состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка . Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.



«Спутник V» применяется дольше всех остальных российских вакцин от ковида, поэтому на него и отзывов больше, чем на другие препараты. Впечатления у привитых разные. Например, пожилая пара из Новосибирска рассказывает, что они оба остались довольны прививкой.



— Мы с мужем прививались вакциной «Спутник V» двухкомпонентной. Нам по 65 лет. За 5 месяцев до этого переболели ковидом тяжело, — рассказывает читательница, пожелавшая остаться анонимной. — Обе вакцинации прошли на ура. Единственное, при первой вакцинации немного болело место укола, три дня. При второй вакцинации вообще ничего не почувствовали.



Еще одна пенсионерка из Новосибирска (женщине 74 года), напротив, говорит, что недомогание ощутила после второй прививки.

