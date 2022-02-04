«Место укола вздулось и дико болело»: истории людей, которые привились «Спутником V»

Пятая волна распространения коронавируса в России уже в несколько раз побила рекорды всех прошлых волн: по данным оперштаба на 3 февраля, за сутки в стране было зафиксировано
Второе название этого же препарата — «Гам-КОВИД-Вак», разработали его ученые НИЦ Гамалеи. Это векторная вакцина, которая состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного
«Спутник V» применяется дольше всех остальных российских вакцин от ковида, поэтому на него и отзывов больше, чем на другие препараты. Впечатления у привитых разные. Например, пожилая пара из Новосибирска рассказывает, что они оба остались довольны прививкой.
— Мы с мужем прививались вакциной «Спутник V» двухкомпонентной. Нам по 65 лет. За 5 месяцев до этого переболели ковидом тяжело, — рассказывает читательница, пожелавшая остаться анонимной. — Обе вакцинации прошли на ура. Единственное, при первой вакцинации немного болело место укола, три дня. При второй вакцинации вообще ничего не почувствовали.
Еще одна пенсионерка из Новосибирска (женщине 74 года), напротив, говорит, что недомогание ощутила после второй прививки.
— После первой вообще ничего не было. После второй — температура 38,5. Чувствовала себя совершенно нормально. Чуть пощипывало щеки, только так поняла, что температура. Болею редко, температуры практически не бывает. Говорят, что температура большая у тех, у кого неплохой иммунитет, — предполагает она.
Когда вакцинация от коронавируса только началась, людей старше 65 лет не прививали, но после дополнительных испытаний прививаться разрешили и им. И вскоре оказалось, что пожилые люди переносят вакцинацию даже легче, чем молодежь.
— Если говорить про реакции, возникающие на вакцину «Спутник V», то, по статистике, лица молодого возраста чуть чаще испытывают температуру, озноб и боль в месте инъекции. Люди старше 50–60 лет, как правило, переносят прививку вообще бессимптомно, — отмечал тогда доктор Иван Коновалов.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им.
По словам Коновалова, речь при этом идет не только о «Спутнике V», но и о прочих неживых вакцинах. Такая же ситуация, например, с прививками против гриппа — пожилые люди, как правило, на них не реагируют ни температурой, ни болью в месте инъекции.
Гульнара Хуснутдинова из Тюмени не называет свой возраст, но тоже жалуется на вторую дозу вакцины — после первой только два дня болело место инъекции, а вот после второй пришлось пить таблетки.
— Вторая прививка, 18 ноября, вызвала небольшое повышение температуры, меня знобило и очень сильно ночью разболелась голова, да так, как никогда не болела, — рассказывает Гульнара. — Утром не могла встать, до 10:00 была слабость, головная боль. Я приняла парацетамол и аленталь, через 3 часа всё прошло. В итоге к вечеру следующего дня я стала чувствовать себя совершенно здоровой.
О том, что вторая доза «Спутника V» была тяжелее, говорит читательница NGS.RU: после первой прививки была слабость несколько дней, а после второй проболела неделю. Впрочем, она допускает, что тяжело перенесла прививку из-за хронических заболеваний.
— Лежала в лежку — «каток проехал», то морозило, то кидало в жар (температуру не меряла, чтобы не запаниковать), пила пару дней парацетамол и кардиомагнил (у меня тромбофлебит), также болело место укола, не могла поднимать руку, — вспоминает она. — На восьмой день полегчало, решила прогуляться и тут поняла, что у меня проблемы с дыханием, после 150 метров начала задыхаться: не хватало воздуха, не могла вздохнуть полностью. В течение второй недели постепенно начала ежедневные прогулки, увеличивая расстояние. Постепенно всё пришло в норму. Муж перенес вторую прививку легко, два дня была слабость. Может, я так тяжело перенесла прививку, так как у меня проблемы со щитовидкой, состою на учете. Врачи медотвод не дали.
Эндокринные заболевания действительно не входят в список строгих показаний к медотводу. Строгий медотвод от всех вакцин имеют пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями или тяжелыми поствакцинальными осложнениями в анамнезе, а также люди с гиперчувствительностью к любому компоненту вакцины. Медотвод могут дать и при «нестрогих» противопоказаниях — например, если лечащий врач решит, что риски при вакцинации превосходят пользу от нее. Но без доктора тут не разберешься. Подробнее о правилах получения медотвода мы рассказывали в этом материале.
Но некоторым вакцина не зашла с первого раза — еще одна пациентка из Новосибирска рассказала, что уже после первого компонента испытала ужасные ощущения.
— Неделю болела рука в месте укола, если прижать или придавить, то вообще болевая пытка. Место укола вздулось твердым бугром и дико болело, — рассказывает женщина. — Температура скакала. Появилась аллергическая реакция. Ранее никаких аллергий у меня не было. Аллергическая реакция на прививку внезапно появляется и так же внезапно исчезает. Очень интересно, конечно. Пойду консультироваться туда, где ее сделала.
Читатель портала 74.RU из Челябинска пожаловался, что вообще-то собирался вакцинироваться, но из-за того, что в прошлом у него была аллергия на прививки, засомневался.
— Знакомый врач сказал, что мне нельзя, так как у меня был отек Квинке. Пошел к аллергологу, она говорит: поставь прививку и посмотрим, есть аллергия или нет! Неужели нет других способов проверить это? — удивляется он.
Иммунолог Николай Крючков говорит, что если прежде была аллергия на иммунобиологические лекарственные препараты, то это действительно повод задуматься. Но проверить свои догадки все-таки возможно.
— Если была реакция на конкретный препарат, нужно открыть состав препарата, на который у вас возникла аллергия, и посмотреть на вспомогательные вещества — основное действующее вещество будет отличаться, — говорит Николай Крючков. — Потом сравнить, совпадают ли вспомогательные вещества с теми, что есть в конкретной вакцине [которой вы собираетесь привиться].
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
Побочки — это нормально?
Те или иные побочные эффекты, или, как их называют врачи, нежелательные явления встречаются у всех препаратов, однако, как правило, они менее опасны, чем болезнь. Решение о соотношении пользы и вреда от прививки должен принимать врач: именно поэтому перед вакцинацией нужно пройти минимальный медосмотр и ответить на вопросы специальной анкеты. Ряд побочек считается нормальным после прививки, нежелательные явления врачи рекомендуют снимать симптоматически: например, если поднялась температура — принять жаропонижающее.
СЮЖЕТ
В инструкции к «Спутнику V» говорится, что нормальными поствакцинальными осложнениями считаются непродолжительный гриппоподобный синдром: озноб, повышение температуры, артралгия (боль в суставах), миалгия (боль в мышцах), астения (слабость), общее недомогание и головная боль. Также в месте укола может быть боль, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (несварение), снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинофосфокиназы в сыворотке крови. В инструкции к «Спутнику V» также отмечены такие реакции, как лихорадка, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея (обильный насморк).