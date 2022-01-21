«С низким интеллектом к нам не приходят»: кто и зачем учится в медколледже ради зарплат в 30 тысяч — интервью с директором

— Разница в зарплате между фельдшером и терапевтом достаточно ощутимая. На какую зарплату может рассчитывать ваш выпускник? Например, средняя зарплата медсестры в 2021 году составила чуть более 30 тысяч рублей, а фельдшера — 27 тысяч (по данным Росстата). Насколько это соответствует реальности?



— Уровень ответственности между врачом и фельдшером разный, как и объем работы. То, что дозволено врачу, далеко не всё дозволено фельдшеру. Если говорить про город, то терапевт берет на себя всех первичных: какие-то острые ситуации, отмену и назначение терапии, отправку в стационар, продление инвалидности и т. д. Фельдшер такие функции на себя не возьмет.

Каждый, даже маленький, шаг врача может нести очень большие последствия, и это большая ответственность. Мы в медицине не получаем зарплату за то, что, например, как у грузчиков, — перенесли сто мешков цемента. Уровень ответственности нельзя измерить килограммами.

Больше получают там, где сложнее работать. Это было, есть и будет. Есть специальности среднего специального образования, где работать сложнее. Возьмем любой федеральный центр — клиника Мешалкина, НИИТО, федеральный центр нейрохирургии. Там, где оказывается высокотехнологическая помощь. Там работать в разы сложнее. И не все это выдерживают. Но и зарплата там больше на и в несколько раз, чем средняя.

Есть медсестра, которая работает в регистратуре (я нисколько не уменьшаю значимость их работы), а есть медсестра-анестезист, которая должна знать ход операции, какой наркоз дается, как его закончить, действие всех лекарственных препаратов. Конечно, у нее зарплата выше 40 тысяч рублей.

Мы тестируем своих выпускников после экзаменов. Первое, что говорят: нам важно, чтобы работа была близко к месту проживания, на втором месте — благополучный и благоприятный психологический климат и возможность профессионального роста. И только на третьем месте заработная плата. Когда спрашиваем про уровень зарплаты, это не вранье, я сам видел. 85–86% говорят про желаемый уровень 35–40 тысяч рублей.

Запросы наших студентов работодатели перекрывают. Практически 100% учреждений попадают в эти пределы. При этом от 50 до 75% наших выпускников уходят в государственные учреждения.

— Почему? Разве в частной медицине не больше платят?

— В частном секторе ты заработаешь больше, но работать ты будешь дольше и объем работы будет больше. Руководитель любой частной компании очень хорошо считает деньги. Он не будет платить тебе за высиживание часов — только за конкретный объем работы.

Ты, например, работаешь ассистентом стоматолога, медсестрой — через тебя пройдет 20 пациентов, вот и получишь ровно за 20. А если отработаешь смену в 8 часов, а пройдет 3 пациента, то получишь именно за 3 пациентов. И далеко не все наши выпускники, да и врачи задерживаются в частной медицине. Интенсивность труда больше, ответственность возрастает, гарантий по зарплате меньше. И не каждый может позволить себе работать с 8 утра до 8 вечера.

Вы заходите в частный центр и уже начинаете платить. Стоимость бахил тоже уже заложена в прием. Народ в частный центр идет в большей степени не за качеством услуг, а за лакшери, улыбкой, красивыми стенами. Но мое мнение, что лечат не стены и внешний вид, хотя это важно, а тот, кто лечит. И это даже не аппаратура.

— Но люди идут в частный центр и за доступностью. Вы, видимо, давно не пытались к терапевту попасть...

— Раньше я мог сходить за справкой к терапевту и за 15 минут. Сейчас интенсивность работы возросла не на, а в разы вообще на всю систему. Но во всём нужно видеть и плюсы, и минусы. Ковид — это плохо. Он нам показал все проблемы, которые у нас были. Кадровый дефицит был всегда, и 100% он будет. Только когда увеличилась интенсивность нагрузки в разы, то это проблема встала более остро. Вот и всё. Не от того, что все убежали или перестали работать. Просто всё это обострилось.

Ковид — это такая встряска медицины, и позволит пересмотреть взгляды на многое. Пересмотреть принципы работы с пациентами, сортировки.