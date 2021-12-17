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Правда ли, что после вакцинации от COVID-19 сложнее забеременеть? Отвечает гинеколог

Многие боятся делать прививку, считая, что она влияет на способность зачать ребенка

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Акушер-гинеколог рассказала, что будет, если вакцинироваться прямо перед зачатием

Акушер-гинеколог рассказала, что будет, если вакцинироваться прямо перед зачатием

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Слышали от своих знакомых мысль о том, что вакцинация от ковида влияет на способность зачать ребенка? Вместе с появлением вакцины у людей появилось много страхов. Многие молодые девушки и парни отказываются прививаться, потому что «подруга друга рассказала, что сделала прививку и теперь не может забеременеть».

Мы узнали у акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галины Мальгиной, влияет ли вакцинация на способность рожать и безопасно ли прививаться прямо перед зачатием.

Влияет ли вакцинация на способность рожать?

— Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть, — это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида. Мы рекомендуем это сделать. К настоящему моменту накоплено много научных данных, которые говорят, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины. Уже готовы огромные обзоры мировой научной литературы.

Главный врач НИИ ОММ Галина Мальгина заявила, что вакцинироваться перед беременностью абсолютно безопасно

Главный врач НИИ ОММ Галина Мальгина заявила, что вакцинироваться перед беременностью абсолютно безопасно

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Безопасно ли вакцинироваться прямо перед зачатием?

— В цикле зачатия происходят интересные механизмы, которые могут защитить плодное яйцо. В таком случае всё решится свыше, и я объясню почему. Первые 15 дней плодное яйцо питается за счет внутренних ресурсов, и вакцина никоим образом к нему не перейдет. Но есть такой закон природы, который мы называем «или всё, или ничего».

Если в первые 15 дней зачатия что-то повредится, то беременности не будет, она отторгнется на этом раннем этапе и пройдет как небольшая задержка месячных. Мы называем это «предимплантационные потери беременности», и их достаточно много. Многие женщины, не зная, что они в положении, были на каком-то празднике, выпили алкоголь. В таком случае не нужно никуда бежать. Если что-то повредится, беременность просто не разовьется.

По словам гинеколога, если женщина зачала сразу после вакцинации и беременность развивается, значит, всё в порядке

По словам гинеколога, если женщина зачала сразу после вакцинации и беременность развивается, значит, всё в порядке

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Поэтому если женщина накануне зачатия получила прививку и беременность продолжает развиваться, то я абсолютно убеждена, что вакцинация никак не повлияет на течение. Есть 80% гарантии, что беременность будет протекать нормально.

Пугаться таких случаев и бежать прерывать беременность, потому что накануне вакцинировались, не надо. Нужно своевременно встать на диспансерный учет и абсолютно планово, как и все другие беременные, сходить на первый и второй скрининги, которые выявляют какие-то аномалии развития.

А что если девушка побоялась прививаться до беременности, а во время вынашивания уже заболела?

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— Если заболевание коронавирусом пришлось на ранние сроки беременности, то здесь уже есть опасность. Даже у нас есть такие примеры, когда на сроке в 5–6 недель женщина перенесла ковид, а при первом скрининге выявилась тяжелая патология формирующейся нервной системы плода, и пришлось заканчивать беременность. И это уже не единичные случаи у нас в области.

Поэтому ковид более опасен, и здесь потенциальная польза от вакцинации перед беременностью гораздо больше, чем риск упустить этот момент и потом при беременности переболеть.

Почитайте наш репортаж «один день из жизни акушера-гинеколога», интервью давала как раз Галина Мальгина. А еще доктор рассказывала, почему после родов у женщины случается депрессия и как от нее спастись.

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