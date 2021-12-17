Правда ли, что после вакцинации от COVID-19 сложнее забеременеть? Отвечает гинеколог

Слышали от своих знакомых мысль о том, что вакцинация от ковида влияет на способность зачать ребенка? Вместе с появлением вакцины у людей появилось много страхов. Многие молодые девушки и парни отказываются прививаться, потому что «подруга друга рассказала, что сделала прививку и теперь не может забеременеть».
Мы узнали у акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галины Мальгиной, влияет ли вакцинация на способность рожать и безопасно ли прививаться прямо перед зачатием.
— Влияет ли вакцинация на способность рожать?
— Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть, — это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида. Мы рекомендуем это сделать. К настоящему моменту накоплено много научных данных, которые говорят, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины. Уже готовы огромные обзоры мировой научной литературы.
— Безопасно ли вакцинироваться прямо перед зачатием?
— В цикле зачатия происходят интересные механизмы, которые могут защитить плодное яйцо. В таком случае всё решится свыше, и я объясню почему. Первые 15 дней плодное яйцо питается за счет внутренних ресурсов, и вакцина никоим образом к нему не перейдет. Но есть такой закон природы, который мы называем «или всё, или ничего».
Если в первые 15 дней зачатия что-то повредится, то беременности не будет, она отторгнется на этом раннем этапе и пройдет как небольшая задержка месячных. Мы называем это «предимплантационные потери беременности», и их достаточно много. Многие женщины, не зная, что они в положении, были на каком-то празднике, выпили алкоголь. В таком случае не нужно никуда бежать. Если что-то повредится, беременность просто не разовьется.
Поэтому если женщина накануне зачатия получила прививку и беременность продолжает развиваться, то я абсолютно убеждена, что вакцинация никак не повлияет на течение. Есть 80% гарантии, что беременность будет протекать нормально.
Пугаться таких случаев и бежать прерывать беременность, потому что накануне вакцинировались, не надо. Нужно своевременно встать на диспансерный учет и абсолютно планово, как и все другие беременные, сходить на первый и второй скрининги, которые выявляют какие-то аномалии развития.
— А что если девушка побоялась прививаться до беременности, а во время вынашивания уже заболела?
— Если заболевание коронавирусом пришлось на ранние сроки беременности, то здесь уже есть опасность. Даже у нас есть такие примеры, когда на сроке в 5–6 недель женщина перенесла ковид, а при первом скрининге выявилась тяжелая патология формирующейся нервной системы плода, и пришлось заканчивать беременность. И это уже не единичные случаи у нас в области.
Поэтому ковид более опасен, и здесь потенциальная польза от вакцинации перед беременностью гораздо больше, чем риск упустить этот момент и потом при беременности переболеть.
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