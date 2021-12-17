Правда ли, что после вакцинации от COVID-19 сложнее забеременеть? Отвечает гинеколог

Слышали от своих знакомых мысль о том, что вакцинация от ковида влияет на способность зачать ребенка? Вместе с появлением вакцины у людей появилось много страхов. Многие молодые девушки и парни отказываются прививаться, потому что «подруга друга рассказала, что сделала прививку и теперь не может забеременеть».

Мы узнали у акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галины Мальгиной, влияет ли вакцинация на способность рожать и безопасно ли прививаться прямо перед зачатием.