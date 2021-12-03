«Первый настоящий мутант». Ученые — о пятой волне коронавируса и о тех, кто в зоне риска — привитых и молодых

Директор Института вирусологии в «Шарите» Кристиан Дростен, один из первооткрывателей коронавирусов, удивлен количеством мутаций в штамме и опасается плачевных последствий «омикрона» для мира. Об этом — в материале «Доктора Питера».



2–3 недели просят вирусологи и иммунологи для того, чтобы дать ответ на вопрос, чего ждать от нового штамма «омикрон». Ученые выясняют, насколько он заразен, насколько опасен и какую тяжесть заболевания вызывает.



Пока, судя по выделенным случаям, в зоне риска заражения молодые и здоровые: привитые или переболевшие. Врачи отметили довольно легкое течение, которое характеризуется сильной усталостью, упадком сил. Однако уповать на то, что «омикрон» так же легко будет переноситься пожилыми и хроническими больными, не стоит.

