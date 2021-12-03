«Это катастрофа»: почему из детской реанимации в Кузбассе уволились сразу 7 врачей

«<…> Я вспоминаю девочку — красивую, как принцесса. С огромной странгуляционной бороздой (след от удушья. — Прим. ред.) на шее. Ей 4 года. Она играла на горке в садике. Зацепилась шарфиком за железяку и повисла. Обнаружили не сразу. Когда Рома приехал за ней по санавиации, все думали, шансов нет. Рома несколько часов лечил ее на месте, потом привез ко мне. Мы тогда по одному дежурили. Помню, я пошел покурить и заплакал. У меня в голове не укладывался этот ужас: играла в садике и вот сейчас умирает… Девочка спустя пару месяцев ушла домой. Своими ногами.
<...> А потом руководство больницы решило, что результаты и качество работы больше не критерий. Лояльность — критерий. Иначе чем объяснить целенаправленное выдавливание высококлассного детского реаниматолога со стажем работы в 22 года и замену его на человека, который «в детстве» не отработал ни единого дня?
<...> 7 врачей, ребята. Вернее, минус 7. Во времена, когда специалисты нашего профиля — штучный товар, это даже не ЧП, это — катастрофа.
Вам будут рассказывать про нас различные небылицы (уже рассказывают). Хочу, чтобы вы знали правду: сначала выломали руки Жене, вынудив уволиться. Затем создали неприемлемые условия остальным. Как грозили статьей Диме и ставили ультиматумы Сереже — отдельная песня. Вот и всё.
Это строки из колонки постоянного колумниста, врача — анестезиолога-реаниматолога Василия Жданова. Он отработал в отделении детской реанимации Кузбасской областной больницы им. Беляева 17 лет и уволился в ноябре вместе с еще шестью врачами. Безусловно, это скандал на всю страну. Что надо делать с медиками, чтобы они уходили?
Журналисты NGS42.RU узнали, почему из больницы массово ушли специалисты редкого профиля и что об этой ситуации думают чиновники от здравоохранения.
Позиция врачей
На счету уволившихся медиков — сотни, если не тысячи спасенных детских жизней. Например, в августе
В середине января
Но после публикации про массовое увольнение медиков из детской реанимации некоторые комментаторы обвинили Василия Жданова в необоснованном хайпе.
Как считает Василий, конфликт врачей с руководством больницы начался с давления на бывшего заведующего отделением Евгения Ивлева. Например, ему назначали на одно и то же время операции в двух разных отделениях в разных корпусах. Медик предупредил руководство, что не может находиться сразу в двух местах в одно время. Но это вообще не изменило ситуацию.
— Он ушел. Предложили возглавить отделение Роману Васильевичу Жданову, моему брату. Евгений Викторович [Ивлев] попросил всех сотрудников отделения остаться и помогать Роману Васильевичу. Остались, — объяснил NGS42.RU Василий Жданов.
Он добавил, что у Романа тоже не сложились отношения с руководством больницы, поэтому коллективу представили нового заведующего.
— Нам представили нового заведующего, который в педиатрии не работал ни одного дня. На что взбунтовалось всё отделение, сказав, что под его руководством работать не будет. Руководство сказало: «Хотите увольняться — увольняйтесь». Мы написали заявления и ушли, — рассказал Василий Жданов.
Наш собеседник говорит, что руководство больницы оказывало давление на медиков, но было не готово расставаться сразу с 7 врачами. После того как ситуация накалилась, с каждым из врачей говорили по отдельности. Но они были настроены решительно.
Сейчас реаниматологи уже работают в других медучреждениях. Василий объяснил, что пост, который стал колонкой на NGS42.RU, был написан с холодной головой и не под влиянием эмоций.
— Первый и самый главный момент, почему я написал пост, — к этому моменту уже начались инсинуации по поводу нашего ухода, я знал, что они будут продолжены, потому что надо как-то объяснить окружающим, как они потеряли 7 специалистов. Я знал, что выдумки, в том числе о непорядочности, будут только продолжаться. Пост — это попытка объяснить, что с нашей стороны никакой непорядочности в данном вопросе не было. Вторая мотивация: отделение реанимации для меня и всех нас — это дом и семья, в котором мы работали. Мы этот дом потеряли. И, собственно, пост не только о том, что произошло, но и о том, что было, — сказал NGS42.RU Василий Жданов. Судя по всему, вряд ли чиновники от медицины собираются услышать тех, кто каждый день спасает людей, спасает детей.
Официальная позиция больницы
Спустя сутки после того, как увольнение семи врачей прогремело на всю страну, на сайте больницы был опубликован официальный комментарий. В нем сказано, что за последний год был зафиксирован ряд факторов, которые свидетельствуют о невыполнении Ивлевым своих должностных обязанностей. За это к нему были применены дисциплинарные взыскания.
— Например, за неоказание помощи ребенку, кроме того, установлены систематические нарушения при хранении наркотических средств и психотропных веществ, — говорится в официальном комментарии медучреждения.
В пресс-службе журналисту NGS42.RU заявили, что «когда пришла проверка, препараты хранились в открытом доступе, хотя должны были быть в сейфе».
По поводу увольнения врачей в пресс-службе больницы отметили, что «краски сгущены», и объяснили уход каждого из них, представив самым обычным явлением:
- Сырова Наталья — врач-дежурант, внешний совместитель, уволившаяся из КОКБ 15.07.2019 в связи с повышением (переход на заведование в другую медорганизацию) и продолжающая дежурить в детской реанимации. Ушла с должности дежуранта по собственному желанию.
- Бутов Олег — с октября 2021 года был на длительном больничном, 16 ноября 202
1-го вышел на заслуженный отдых. Его провожают со всеми почестями и денежной премией. По окончании оформления необходимых документов ему предложили продолжить работу в родном отделении, в устной беседе он согласился, говорится в официальном комментарии.
- Доктор Востриков Сергей — внешний совместитель, отработавший в отделении за последние 7 месяцев 52 дня (параллельно с дежурствами в детской реанимации работал в ковидарии. — Прим. ред.), уволился по собственному желанию для продолжения работы в ковидарии.
- Доктор Ивлев Евгений — уход с поста заведующего по собственному желанию, предложено остаться работать врачом, это предложение отвергнуто.
- Доктор Власьев Алексей, доктор Жданов Роман, доктор Жданов Василий — написали заявления на увольнение по собственному желанию в день представления нового заведующего отделением. При этом Василий Жданов параллельно с дежурствами в детской реанимации работал в ковидарии.
Рассказали в больнице и о том, кто стал новым заведующим детской реанимации. Пост получил 29-летний Кирилл Клейменов, который окончил педиатрический факультет КемГМУ в 2015 году. После этого он прошел ординатуру в детских и взрослых отделениях реанимации.
— В КОКБ работает с 2016 года врачом — анестезиологом-реаниматологом, оказывая экстренную анестезиологическую помощь, в том числе и детям. Отделение работает в штатном режиме. Принято три новых врача. Вся экстренная и плановая помощь в отделении оказывается в полном объеме, — говорится в официальном комментарии.
После официального комментария непонятным осталось только одно: если за последний год в работе бывшего заведующего были выявлены факты невыполнения обязанностей, зачем ему предложили остаться работать врачом? Может, просто его место понадобилось?
Когда журналисты попросили прокомментировать ситуацию в местном Минздраве, то там сообщили, что взяли на контроль «оказание медпомощи детям по профилю "анестезиология-реаниматология" в соответствии с маршрутизацией».
На тысячу больных — меньше трех врачей
Почему вообще в ситуации острой нехватки медиков в наших больницах для врачей создают ситуации, когда они вынуждены уходить, уходить со скандалами и целыми коллективами, мы поговорили с Гузель Эрнстовной Улумбековой, ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктором медицинских наук.
— Я оцениваю ситуацию, которая сложилась у нас в стране с медицинскими работниками как критическую, — говорит Гузель Улумбекова. — Сокращается число медицинских работников, только с 2012 по 2018 год число врачей уменьшилось на 146 тысяч, и эта тенденция продолжается. При этом больных людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, становится не меньше, а намного больше — это пациенты с острой и хронической формой коронавирусной инфекции, а также те, кому медицинская помощь была отложена в предыдущие годы. Как следствие, они не смогут получить необходимую помощь, соответственно, будут платить последние «кровные» или вообще от нее отказываться.
В той же Кемеровской области на тысячу населения приходится около трех врачей, это на 30% ниже, чем, например, в Москве, значит многим нуждающимся людям бесплатная помощь недоступна. Я недавно выступала на телевидении по поводу дефицита врачей, и там люди из глубинки писали: «Мы хотим жить!» Представляете, что происходит?
— Но врачи в этой критической ситуации продолжают уходить.
— Первая причина, почему уходят врачи — низкая оплата труда. Я сейчас не говорю о тех доплатах, которые получали медики за работу в красных зонах, а вообще о зарплатах медиков. Счетная палата проводила опрос в 2019 году, и почти 90 процентов медицинских работников (врачей, медсестер, фельдшеров) заявили, что недовольны оплатой труда. Недовольны несправедливостью оплаты труда между разными регионами, которая вынуждает их ездить на заработки в другие в субъекты, например, в Москву. Нагрузки на оставшихся медиков выросли колоссально, но это никак не отразилось на их материальном благополучии.
Еще одна причина ухода медиков — тотальный контроль со стороны проверяющих и правоохранительных органов, бесконечные отчеты. Сейчас, как вы знаете, еще Росздравнадзор предложил выявлять врачей, которые выступают против прививок. И это всё в такой напряженный момент. Врачи и так в постоянном стрессе, их каждую минуту кто-то в чем-то обвиняет, а тут еще и это.
Третья причина — отсутствие единой цели, которая бы объединяла руководство и практических медиков, отсутствие надежды на будущее.
— Есть выход из этой ситуации?
— Задачу надо решать системно. Но что мы получаем в итоге? На 2022 год расходы на здравоохранение увеличиваться не будут, они наоборот сократятся. И это в условиях, про которые я уже говорила, когда число больных растет и продолжит расти, а число медиков — сокращается.
Понятно, что в такой ситуации врачи устают, выгорают, они не видят перспектив, у них нет никакой веры в будущее. Это, знаете, как на войне. Когда нет ни патронов, ни человеческих резервов. Как мы придем к общей победе при таком положении? А победа нам очень нужна, мы должны говорить об этих проблемах и должны решать их все вместе. Если армию лишить веры в победу, она никогда не победит. Так и в медицине.