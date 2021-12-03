«Это катастрофа»: почему из детской реанимации в Кузбассе уволились сразу 7 врачей

На тысячу больных — меньше трех врачей

Почему вообще в ситуации острой нехватки медиков в наших больницах для врачей создают ситуации, когда они вынуждены уходить, уходить со скандалами и целыми коллективами, мы поговорили с Гузель Эрнстовной Улумбековой, ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктором медицинских наук.



— Я оцениваю ситуацию, которая сложилась у нас в стране с медицинскими работниками как критическую, — говорит Гузель Улумбекова. — Сокращается число медицинских работников, только с 2012 по 2018 год число врачей уменьшилось на 146 тысяч, и эта тенденция продолжается. При этом больных людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, становится не меньше, а намного больше — это пациенты с острой и хронической формой коронавирусной инфекции, а также те, кому медицинская помощь была отложена в предыдущие годы. Как следствие, они не смогут получить необходимую помощь, соответственно, будут платить последние «кровные» или вообще от нее отказываться.



В той же Кемеровской области на тысячу населения приходится около трех врачей, это на 30% ниже, чем, например, в Москве, значит многим нуждающимся людям бесплатная помощь недоступна. Я недавно выступала на телевидении по поводу дефицита врачей, и там люди из глубинки писали: «Мы хотим жить!» Представляете, что происходит?



— Но врачи в этой критической ситуации продолжают уходить.



— Первая причина, почему уходят врачи — низкая оплата труда. Я сейчас не говорю о тех доплатах, которые получали медики за работу в красных зонах, а вообще о зарплатах медиков. Счетная палата проводила опрос в 2019 году, и почти 90 процентов медицинских работников (врачей, медсестер, фельдшеров) заявили, что недовольны оплатой труда. Недовольны несправедливостью оплаты труда между разными регионами, которая вынуждает их ездить на заработки в другие в субъекты, например, в Москву. Нагрузки на оставшихся медиков выросли колоссально, но это никак не отразилось на их материальном благополучии.



Еще одна причина ухода медиков — тотальный контроль со стороны проверяющих и правоохранительных органов, бесконечные отчеты. Сейчас, как вы знаете, еще Росздравнадзор предложил выявлять врачей, которые выступают против прививок. И это всё в такой напряженный момент. Врачи и так в постоянном стрессе, их каждую минуту кто-то в чем-то обвиняет, а тут еще и это.



Третья причина — отсутствие единой цели, которая бы объединяла руководство и практических медиков, отсутствие надежды на будущее.



— Есть выход из этой ситуации?



— Задачу надо решать системно. Но что мы получаем в итоге? На 2022 год расходы на здравоохранение увеличиваться не будут, они наоборот сократятся. И это в условиях, про которые я уже говорила, когда число больных растет и продолжит расти, а число медиков — сокращается.



Понятно, что в такой ситуации врачи устают, выгорают, они не видят перспектив, у них нет никакой веры в будущее. Это, знаете, как на войне. Когда нет ни патронов, ни человеческих резервов. Как мы придем к общей победе при таком положении? А победа нам очень нужна, мы должны говорить об этих проблемах и должны решать их все вместе. Если армию лишить веры в победу, она никогда не победит. Так и в медицине.