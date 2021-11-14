Имеет ли государство право принуждать россиян к вакцинации от ковида. Мнения врача и юриста

По мнению вирусолога Чумакова, без ускорения темпов вакцинации в России нынешняя волна заболеваемости коронавирусом точно не будет последней. Эксперт однозначно высказался за принудительную вакцинацию — «Доктор Питер» разбирается, насколько это законно.
Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков выступил за введение обязательной вакцинации в России. Медики говорят о том, что ее и так уже ввели, пусть и для части граждан, а юристы сомневаются в том, насколько такая мера не будет противоречить закону. Между тем, в Госдуме заявляют, что в России нет и не будет принудительной вакцинации, это 11 ноября пообещал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он также добавил, что законопроект о внесении прививки от
Что сказал Чумаков
Свою позицию вирусолог Чумаков объявил в эфире «Радио России», а позже подтвердил Сети городских порталов. По его словам, нынешняя волна коронавируса едва ли будет последней: более того, если часть населения так и будет упорствовать в своей решимости не делать прививку, то нас ждет еще несколько волн.
При этом для того, чтобы противостоять распространению «дельта»-штамма коронавируса, необходимо достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80%. Если сделать этого не получится — есть риск, что на свет появится новый, еще более опасный штамм.
— Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать, — заявил Чумаков.
Что думают врачи
По мнению санитарного врача, эпидемиолога Николая Дубинина, обязательная вакцинация в России уже была объявлена — просто коснулась она пока не всех. При этом для некоторых категорий граждан вакцинация и от других болезней также является обязательным условием.
— Вакцинацию уже сейчас сделали обязательной для отдельных так называемых декретированных категорий граждан. Это сфера услуг, предприятия общественного питания и сотрудники мест массового скопления людей. Стоит добавить, что вакцинация от отдельных инфекций для этих категорий граждан и так была обязательным условием допуска к работе. Сведения о медицинских осмотрах и вакцинации заносятся в личную медицинскую книжку. Ее сотрудник обязан иметь на рабочем месте.
В целом идею принудительной вакцинации специалист оценил положительно.
— Некоторым не хватает толчка. Вакцинируются многие не благодаря усилиям правительства, а вопреки. Вопреки мнению коллег и родственников. На практике насильно, конечно, никто не будет вводить раствор вакцины, но от работы с людьми отстранить могут, — пояснил Дубинин.
Что думают юристы
Вопрос об обязательной вакцинации так или иначе касается того, насколько такая мера возможна с точки зрения закона. Как объяснила «Доктору Питеру» эксперт в области права в Национальной медицинской палате, юрист Евгения Примечаева, вопрос этот является спорным, так как никакой конкретики по прививкам от коронавируса, разумеется, в законах нет.
Евгения Примечаева, юрист, эксперт в области права в Национальной медицинской палате
— С точки зрения буквы закона, что есть вакцинация? Несомненно, это медицинское вмешательство. Значит, согласно основам законодательства об охране здоровья граждан в РФ для него необходимо согласие человека.
Однако есть также закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В этом законе прописано право человека на «благоприятную окружающую среду», в нем же введено понятие «профилактическая прививка». Ее цель — предупреждение распространения заболевания.
Если мы признаем коронавирус инфекционным заболеванием с высокой степенью заразности и тяжелыми осложнениями, то выходит, что государство обязано реализовать права граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие. Сделать оно это может в том числе с помощью профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения.
Ни одна из этих норм не является новацией, принятой в 2020–2021 годах в «угоду» COVID-19. Это уже неоднократно применявшиеся правовые нормы, а закон действует с 1999 года.
Исходя из права граждан на благоприятную окружающую среду и необходимости реализации данного права, полагаю, что относительно иммунопрофилактики COVID-19 государство вправе требовать обязательную вакцинацию.
Как люди пытаются убежать от вакцинации
Самые стойкие противники вакцинации от коронавируса из-за повсеместного ввода системы QR-кодов и других ограничений для непривитых вынуждены идти на всевозможные уловки для того, чтобы обойти запреты. Иногда случаются курьезы. Так, в Греции антиваксеры заплатили врачам 400 евро за то, чтобы получить «прививку» физраствором вместо препарата. Однако медики и деньги взяли, и вакцину вкололи.
А в России мошенники сначала продают антиваксерам липовый сертификат о вакцинации, а потом еще и требуют по 50 тысяч рублей за «молчание». Схема работает так: мошенники рассылают антиваксерам сообщения о том, что знают, что сертификат был куплен, никакой прививки человек не делал, а его лечащий врач уже арестован. Чтобы эти данные никуда не пошли, требуют деньги за молчание. После того как жертва переведет нужную сумму, переписку обещают удалить. Причем базы покупателей сертификатов шантажистам передают продавцы этих же сертификатов.