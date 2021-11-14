Имеет ли государство право принуждать россиян к вакцинации от ковида. Мнения врача и юриста

Что сказал Чумаков

Свою позицию вирусолог Чумаков объявил в эфире «Радио России», а позже подтвердил Сети городских порталов. По его словам, нынешняя волна коронавируса едва ли будет последней: более того, если часть населения так и будет упорствовать в своей решимости не делать прививку, то нас ждет еще несколько волн.



При этом для того, чтобы противостоять распространению «дельта»-штамма коронавируса, необходимо достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80%. Если сделать этого не получится — есть риск, что на свет появится новый, еще более опасный штамм.



— Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать, — заявил Чумаков.



Что думают врачи

По мнению санитарного врача, эпидемиолога Николая Дубинина, обязательная вакцинация в России уже была объявлена — просто коснулась она пока не всех. При этом для некоторых категорий граждан вакцинация и от других болезней также является обязательным условием.

