Не ПЦРом единым: разбираемся, как врачи ставят диагноз «коронавирусная инфекция»

Позиция властей и некоторых терапевтов

Позицию о том, что подтверждением ковида может быть только ПЦР, не раз озвучивали чиновники от медицины и некоторые врачи с ней солидарны.



— Диагноз «подтвержденная коронавирусная инфекция» определяется, если обнаружен антиген. Его могут показать наши лаборатории в результате ПЦР-тестирования, — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинике областной больницы № 2 Челябинска Анна Авладеева. — Такой диагноз не могут выставить пациенту без результата ПЦР-теста.



Доктор отметила, что если у пациента ПЦР отрицательный, но появились антитела М, диагноз «коронавирусная инфекция» ему не поставят.



— Пациент может накануне поставить прививку, либо бессимптомно перенести инфекцию как носитель, в таком случае может быть иммуноглобулин М, — объяснила Анна Авладеева. — На основании антител М можно сделать только предположение, что пациент мог перенести COVID-19 или столкнуться с ним.