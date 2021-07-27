«Я был напуган до смерти»: сибиряк — о том, как за 9 дней врачи больницы спасли его от ковида

Звучит пугающе, а самое главное — не знаешь, что с этим делать, особенно когда прописанное в поликлинике лечение совсем не помогает, становится только хуже и труднее дышать, температура под 38. Хотя еще каких-то три дня назад было ощущение, что ты выздоравливаешь. Но нет, ковид — это коварная и непредсказуемая дрянь, которой наплевать на твой возраст, образ жизни и социальный статус, настолько эта болезнь беспощадна.



Скорая приехала минут через 40 — довольно быстро. Врач начала мерить давление, сатурацию, не задавая лишних вопросов, резко и быстро отвечая на мои и моей супруги, которая за меня сильно переживала. «Хотите в больницу? — спросила она. — Собирайтесь, поехали в 12-ю». Мне лично ничего это не говорит. Я вообще в больницах, дожив до 40 лет, никогда не лежал. Врач сказала, что, скорее всего, меня не положат, зато возьмут все анализы и, скорректировав лечение, отпустят домой.



«Было ощущение, что она уже не подает признаков жизни»



Минут через 15 мы оказались в той самой больнице. Медицинский персонал — весь экипированный с ног до головы — приступил к делу. Я сдал анализ мочи. Потом у меня взяли кровь из пальца — было больно, хотя обычно бывает по-другому. Сделали ЭКГ. А после некоторого ожидания сказали пройти в еще один кабинет, где сидел врач, уже рассматривая сданные мною анализы.

