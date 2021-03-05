Колбасить будет весь март: откуда берется метеозависимость и как с ней жить

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что до конца марта погода будет постоянно меняться по всей территории России. Перепады погодных элементов по ожиданиям метеорологов будут частыми. И это не самые лучшие новости для метеозависимых, детей и пожилых людей. Кто еще попал в группу риска, кому может не поздоровиться от перепадов, как жить метеозависимому человеку и можно ли ослабить симптомы этого состояния своими силами, мы спросили у невролога и кардиолога.



Как понять, что это метеозависимость?

