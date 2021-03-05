Колбасить будет весь март: откуда берется метеозависимость и как с ней жить

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что до конца марта погода будет постоянно меняться по всей территории России. Перепады погодных элементов по ожиданиям метеорологов будут частыми. И это не самые лучшие новости для метеозависимых, детей и пожилых людей. Кто еще попал в группу риска, кому может не поздоровиться от перепадов, как жить метеозависимому человеку и можно ли ослабить симптомы этого состояния своими силами, мы спросили у невролога и кардиолога.
Как понять, что это метеозависимость?
Если при малейшей смене погоды вы чувствуете недомогание, а любой каприз природы (жара, внезапное похолодание или шальной ливень) для вас — целое испытание, знайте: вы метеозависимый. На самом деле такая чувствительность, по словам врачей, есть у 80–90% населения. Просто кто-то переносит всё относительно легко, а для других даже изменения температуры на пять градусов могут оказаться критическими.
Но для начала надо разобраться, какие симптомы скажут, что это метеозависимость, а не что-то другое.
— Допустим, человек живет стабильно в зимнем климате, и возникает внезапное потепление — с минус 20 до минус 2 градусов, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — У людей начинает болеть и кружиться голова, появляются озноб, апатия, сонливость за два дня до смены погоды, в день смены и еще два дня после. Суммарно берем в среднем четыре дня. Если повышенное артериальное давление, гипертонические кризы могут возникать у людей, которые раньше этим не страдали. Или какая-то тошнота без связи с ЖКТ. Тогда можно сказать, что у этих людей есть склонность к метеозависимости.
На что реагируют метеозависимые?
Если у человека есть метеозависимость, его могут вывести из строя практически любые изменения погоды: температура воздуха, влажность, геомагнитная обстановка, даже ветер и солнечное излучение. Но больше всего вопросов — к атмосферному давлению. Вместе с его переменами у человека изменяется тонус в сосудах, а вместе с ним — и давление внутри головы. Отсюда головные боли, головокружение, нарушение сна и другие симптомы.
На погоду реагируют в основном сердечники?
— Действительно, на перепады погоды, как правило, реагируют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями ввиду снижения адаптационных возможностей организма, — говорит врач-кардиолог Екатерина Лещенко. — Чаще метеозависимость наблюдается при артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, аритмиях.
Если вы заметили у себя симптомы метеочувствительности, но никогда раньше не жаловались на сердце и не имеете хронических заболеваний, не бегите сразу к кардиологу. Для начала достаточно обратиться к терапевту. Если будет необходимость, он направит на консультацию к кардиологу. При отсутствии заболеваний сердечно-сосудистой системы достаточного одного визита к врачу. При хронических заболеваниях необходимо регулярное наблюдение.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время температурных перепадов должны особенно следить за своим давлением. В этих условиях у них могут развиваться инфаркты, инсульты, аритмии, может обостриться сердечная недостаточность.
Для здорового человека перепады температур могут быть опасны?
Если у вас нет метеозависимости, это еще не гарантирует, что погодные изменения никак вас не коснутся. По словам врачей, любой реагирует на погоду, просто человек без патологий более стойко всё переносит.
— Любые перемены погоды не остаются незамеченными нашим организмом, — говорит врач-кардиолог Екатерина Лещенко. — Причиной такой взаимосвязи обычно называют наши нервные рецепторы, которые улавливают изменения погоды. Однако у здорового человека организм мгновенно приспосабливается, изменяя активность ферментов, уровень гормонов, даже свойства крови и другие показатели. Поэтому, как правило, здоровый человек не ощущает дискомфорта.
А вот у пациентов ослабленных или с хроническими патологиями реакции замедленны, адаптационные возможности организма нарушены, что и приводит к появлению самых разных симптомов.
Небольшие перепады на здоровом человеке не отразятся. Но температурные скачки на
— Сосуды, образно говоря, могут не выдержать, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Что касается неврологии, могут возникать головокружения из-за резкого спазма сосудов. Могут происходить острые мозговые катастрофы, такие как инсульты или предынсультные состояния. Это если у пациентов уже есть анатомические особенности (допустим, узкие или извитые сосуды позвоночной артерии) или какие-либо гемодинамические изменения, например, бляшки в сосудах. В таких случаях при повышении или понижении атмосферного давления изменяется тонус внутри сосудов, появляются головокружения, головная боль, даже потеря сознания — всё это, к сожалению, может происходить. Но это уже у тех людей, у которых есть преморбидный фон (преморбид — предшествующее и способствующее развитию болезни состояние, когда защитные и приспособительные силы организма перенапряжены или резко ослаблены. — Прим. ред.), то есть уже есть анамнез, отягощенный сосудистыми заболеваниями.
Метеозависимость можно вылечить?
Такого диагноза, как метеозависимость, просто не существует. А поскольку это не болезнь и не патология, лечить ее нечем, незачем и невозможно. Но можно (и нужно) заняться профилактикой, чтобы уменьшить проявление симптомов. В первую очередь, стоит задуматься о здоровом образе жизни.
— Курение, алкоголь, любые вредные привычки — всё это отметаем, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Питание должно быть здоровым. Жареную пищу не едим, стараемся пить больше жидкости, именно чистой воды, литр-полтора в сутки для взрослого человека (при наличии некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы или почек количество выпиваемой жидкости следует согласовать с врачом). Без чая и кофе. Если любители кофе и крепкого чая, то ограничиваем до одной кружки в день максимум.
Можно посоветовать дозированную кардионагрузку. Это прогулки на свежем воздухе. 40–60 минут, минимум час в день — это желательно. Не в душном тренажерном зале, а именно на свежем воздухе. Физическая нагрузка обязательна, потому что она придает тонус мышцам и сосудам. Если есть возможность заняться плаванием, это прекрасный вариант.
— Постарайтесь пораньше ложиться спать. Полноценный сон позволит вашему организму отдохнуть и восстановить силы, — говорит врач-кардиолог Екатерина Лещенко. — В норме человек должен спать 6–8 часов. Кстати, лишнее время, проведенное в обнимку с подушкой, приносит не меньший вред: 10–12 часовой сон даже у здорового человека, как правило, вызывает головную боль и плохое настроение.
Гипертоникам врачи советуют препараты, снижающие давление. Людям с периодическими головокружениями и патологиями со стороны нервной системы (при отсутствии противопоказаний) рекомендуют сосудистую и нейрометаболическую терапии (препараты, улучшающие кровоток в головном мозге, доставку питательных веществ и кислорода). Если у вас есть проблема с сосудами (например, внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия или нарушение венозного оттока), советуют венотоники. Но не занимайтесь самодеятельностью — грамотную терапию должен подобрать специалист.