«Настал день Д, час Ч и полный П»: дневник врача, испытывающего на себе вакцину от коронавируса

Такие конечные точки будут собираться и учитываться. И потом, когда все 40 тысяч участников пройдут свои 180 дней , тогда уже можно будет окончательно сказать, как конкретно работает эта вакцина на такой большой выборке.



Как будет оцениваться? Достаточно просто. Берется группа экспериментальная и группа плацебо. Сколько заболевших было там и там. Во всём мире за отсечку принято 50%. То есть, если заболевших в экспериментальной группе хотя бы на 50% меньше, чем в плацебо-группе, это будет считаться успехом вакцины. Предварительные результаты должны появиться в этом году. Это не только в рамках этого исследования — по третьим фазам очень часто выпускают предварительные результаты. Будут и предварительные (в этом году), и окончательные (в следующем).



Но обнаружились и забавные побочные эффекты «чипизации». После первого введения я выяснил, что обе симки в телефоне стали принимать гораздо лучше. То есть сигнал стал гораздо более уверенным. Если раньше было по две-три палочки, то сейчас есть и крестики, и нолики, и другие забавные фигурки. Кроме того, появилась непреодолимая тяга к телевидению. За время, прошедшее с первой «чипизации», я успел проявиться и на эстонском государственном телевидении, и дважды у Петра Лидова в программе «Изолента Live», и в том числе в программе «По живому» у Константина Семина. Если так будет продолжаться дальше, то я могу еще в каких-нибудь передачах засветиться.



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