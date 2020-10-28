28 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 76.46
eur 90.36
Тема дняКто владеет необычным домом в Заельцовском бору

Все новости

Все новости

Новая статистика: у 180 жителей Новосибирской области обнаружили ковид

Общее число зараженных в регионе достигло 16 761 человек

3 654
85Обсудить

Поделиться

Всего в регионе провели <nobr class="_">685 746</nobr> тестов

Всего в регионе провели 685 746 тестов

Поделиться

В НСО коронавирус диагностировали у 180 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, в больницах находится 3971 пациент.

— По данным оперативного штаба на утро 28 октября, в регионе выявлен 16 761 случай коронавирусной инфекции (+180 за сутки), в том числе у 1064 детей. 13 924 пациента выздоровели (+158 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В реанимациях лежат 122 пациента, из них 32 — на искусственной вентиляции легких.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3971. Всего в Новосибирской области сделано 685 746 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Если вы заболели коронавирусом второй раз или знаете человека, у которого снова обнаружили ковид, сообщите об этом в редакцию.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что быстрое развитие второй волны коронавируса стало сюрпризом для региона. Коечный фонд в этот период пришлось увеличить в два раза.

Также стало известно, что клинику НИИТО планируют перепрофилировать в ковидный госпиталь. Министр здравоохранения НСО рассказал, при каких обстоятельствах это может произойти.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

статистикаоперативный штаб по борьбе с COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (85)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!