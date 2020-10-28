Новая статистика: у 180 жителей Новосибирской области обнаружили ковид

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, в больницах находится 3971 пациент.



— По данным оперативного штаба на утро 28 октября , в регионе выявлен 16 761 случай коронавирусной инфекции (+180 за сутки), в том числе у 1064 детей. 13 924 пациента выздоровели (+158 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В реанимациях лежат 122 пациента, из них 32 — на искусственной вентиляции легких.

