Новая статистика: у 180 жителей Новосибирской области обнаружили ковид

В НСО коронавирус диагностировали у 180 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, в больницах находится 3971 пациент.
— По данным оперативного штаба на утро
В реанимациях лежат 122 пациента, из них 32 — на искусственной вентиляции легких.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
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Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что быстрое развитие второй волны коронавируса стало сюрпризом для региона. Коечный фонд в этот период пришлось увеличить в два раза.
Также стало известно, что клинику НИИТО планируют перепрофилировать в ковидный госпиталь. Министр здравоохранения НСО рассказал, при каких обстоятельствах это может произойти.