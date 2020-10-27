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Три женщины умерли от коронавируса в НСО — самой молодой погибшей был 31 год

Всего в регионе от коронавируса умерли 569 человек

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От ковида умерли три женщины

От ковида умерли три женщины

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Еще три пациента умерли в Новосибирской области от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом отчитался о смерти 3 человек.

— Скончались еще 3 женщины, им был 31 год, 67 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 569 человек, — сообщает оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

Если вы знали кого-то из этих женщин, умерших от коронавируса, или знаете истории других жертв ковида, сообщите в редакцию.

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Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60–70 лет, которые находятся в группе риска, а также те, у кого есть сопутствующие патологии и хронические заболевания. Много жертв и в возрасте 40–50 лет. В октябре стало известно о более молодых пациентах — умерли 25-летний и 31-летний жители Новосибирска. Почему в списках умерших всё чаще появляются молодые новосибирцы — читайте здесь.

Ранее стало известно, что в Новосибирске от коронавируса скончалась 49-летняя медсестра. Елена Владина работала в ковидном госпитале.

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