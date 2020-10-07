Еще три человека погибли от коронавируса в Новосибирске

Три человека с коронавирусом скончались в Новосибирске
За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 82 новых случая коронавируса. Скончались
— По данным оперативного штаба на утро
В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ —
Последние дни количество новых случаев ковида растет. Кроме того, увеличилось количество тяжелых случаев заболевания. Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что в Новосибирске вновь открывают инфекционные госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи