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Еще три человека погибли от коронавируса в Новосибирске

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ — 9 пациентов

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За сутки зафиксировали ещё 82 случая

За сутки зафиксировали ещё 82 случая

Три человека с коронавирусом скончались в Новосибирске

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 82 новых случая коронавируса. Скончались 3 пациента. Об этом сообщает оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба на утро 7 октября, в регионе зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции (+82 за последние сутки), в том числе у 830 детей. 12 294 человека выписаны с выздоровлением (+63 за сутки). Скончались ещё 3 пациента, мужчины в возрасте 40, 42 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек, — говорится в сообщении.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ — 9 пациентов. Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2143.

Последние дни количество новых случаев ковида растет. Кроме того, увеличилось количество тяжелых случаев заболевания. Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что в Новосибирске вновь открывают инфекционные госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2.

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коронавирус в Новосибирске
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