Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции

Забыли вам сказать — 21 сентября весь мир отмечал День борьбы с болезнью Альцгеймера. Той самой, основной симптом которой — забывчивость. Но всегда ли проблемы с памятью говорят о приближающейся деменции? Нормально ли забывать информацию, стоит ли беспокоиться из-за провалов в памяти и нужно ли готовиться к Альцгеймеру, если вы составляете список покупок перед походом в магазин?
Как понять, что это Альцгеймер?
Заметили, что с возрастом стали хуже запоминать информацию, приходится перелистывать страницы книги, чтобы вспомнить, чем закончилась предыдущая глава, а знакомые то и дело говорят, что вы не узнали их на улице? Не спешите записываться на прием к врачу и пить лекарства «для памяти». Если вы забыли чье-то имя или размер ежемесячного платежа по ипотеке, просто ваш мозг экономит силы для более важных данных, а его активность направлена на что-то другое.
— Мозг — это не диктофон и не видеорегистратор. Он весьма дорогостоящее в эволюционном смысле приобретение. Мозг давал нашим предкам определенные преимущества в борьбе за выживание, но был очень энергоемок. Его не так-то просто прокормить. Примерно подсчитано, что мозг человека потребляет до пятой части всей поступающей в организм энергии. Из этого со всей однозначностью следует, что организм не будет тратить драгоценные ресурсы на запоминание лишней или бесполезной информации, — говорит нейробиолог Эдуард Коркотян.
Эдуард Коркотян — нейробиолог, старший научный сотрудник лаборатории нейрона и пластичности института имени Вейцмана (Израиль).
— Проблемы с памятью связывают с болезнью Альцгеймера, потому что это одно из ведущих проявлений этой болезни. Но надо понимать, что существуют и другие критерии, — говорит врач-невролог Никита Жуков. — Например, чаще всего это болезнь пожилого возраста — старше 60. Если говорить про молодой и средний возраст, чаще всего проблемы с памятью — это, как ни странно, психические расстройства (субклиническая депрессия, тревожные расстройства, банальная накопленная усталость и т.д.), которые приводят к снижению именно оперативной памяти, то есть той, когда мы что-то делаем, а не каких-то старых воспоминаний.
Никита Жуков — врач-невролог, автор серии книг «Модицина», медицинский директор сети многопрофильных медицинских и диагностических центров.
Забывание — постепенный процесс, независимо от того, есть у вас болезнь Альцгеймера или нет. Поэтому раннюю стадию деменции легко пропустить. К тому же она по-разному поражает людей — в зависимости от воздействия болезни и от индивидуальных особенностей человека перед заболеванием. Но общие признаки у всех схожи.
Болезнь Альцгеймера передается по наследству?
90% случаев возникновения болезни Альцгеймера возникают спонтанно и только 10% — наследственно обусловленные. Вообще, все, что происходит с вашей памятью, зависит только от вас. Никакие родственники (ни близкие, ни дальние предки) здесь ни при чем. Память по наследству не передается.
— Мозг учитывает и записывает личный, прижизненный опыт, обучается, приобретает полезные навыки. Естественно, опыт этот никак не затрагивает гены, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни. Поэтому ясно, что память ни при каких обстоятельствах не может передаваться по наследству. Получается, что прижизненный опыт человека умирает вместе с ним? В общем — да, но не все так грустно. Человек — социальное существо. А раз так, то знания, умения и опыт, накопленные при жизни, все-таки передаются потомкам, но только не биологическим путем, а благодаря книгам, фильмам, звукозаписям, посредством демонстрации и примера, — объясняет Эдуард Коркотян.
Почему мы не можем вспомнить слова, фразы и имена?
Ничего удивительного в том, что вы забываете слова, нет. В современном языке их около полумиллиона, в то время как чаще всего человек обходится в среднем шестью тысячами. Вполне естественно, что мы забываем слова, которыми редко пользуемся. Происходит это из-за того, что память строится из взаимосвязанной информации, и только от ассоциаций зависит, как быстро мы вспомним, что хотели сказать.
— Для воспоминаний память человека использует систему контекстных и смысловых треков, которые ведут к конкретному воспоминанию, как своеобразные путеводные нити в лабиринте, — говорит Эдуард Коркотян. — Допустим, вы случайно встретили знакомого. Вы учились когда-то в одном классе. Произошло это в день, когда прошла сильная гроза, в домах гас свет. А накануне выиграла ваша любимая команда. Прошел год, и вы пытаетесь вспомнить, кого тогда встретили. Подсказать может встреча с каким-то другим одноклассником, сильная гроза, выступление команды или перегоревшая лампочка. Принцип, изложенный здесь очень упрощенно, и называют ассоциативностью.
Почему мы помним стишок из школы, но забываем, для чего пришли в магазин?
— Почему мы помним стишок? Во-первых, потому что, скорее всего, этот стишок мы долго и муторно учили в школе. Во-вторых, в школьные времена наш мозг был менее засорен горой информации, которая накопилась за жизнь, и был более восприимчив к новой информации, — рассказывает Никита Жуков. — Это можно банально сравнить с компьютерной памятью, флешками, винчестерами. Когда они новые, ошибок не возникает, но через какое-то время ошибки накапливаются, и могут быть проблемы с записью в память. Мы все живем, развиваемся, это логично. Когда мы идем в магазин, мы вряд ли зубрим, у нас не настолько свободный фон внимания, чтобы это интенсивно концентрировать в памяти. Но само по себе, скорее всего, это не проблема, если это происходит настолько систематически, чтобы мешать жить.
Как на раннем этапе заметить проблемы с памятью?
— На бытовом уровне критерии для того, чтобы заметить проблемы с памятью, больше упираются в то, насколько эти проблемы мешают в жизни. То есть, если вы всегда пользовались ежедневником для записи чего-либо, чтобы не забыть, и продолжаете им пользоваться в том же объеме, то даже если у вас вылетело очередное слово из головы, вряд ли это на что-то влияет. А вот если вы всю жизнь держали всю информацию в голове, но за последние несколько месяцев (в пределах года) вам вдруг обязательно понадобился ежедневник, стикеры для памяток, вы постоянно опаздываете на встречи, пропускаете важные вещи, и это значимо влияет на вашу жизнь — очевидно, что это какое-то снижение, и его нужно обязательно обследовать. Паниковать и самостоятельно ставить себе диагноз точно не стоит, но дойти до невролога или, может быть, психотерапевта совершенно точно нужно, — говорит Никита Жуков.
А вот забыть о том, выключили ли вы утюг или плиту, закрыли ли воду и дверь, — классическая ситуация, и беспокоиться здесь не о чем. Просто эти действия мы выполняем на автопилоте, и мозг просто не запоминает их. Мозг не тратит время и силы на обработку этой информации. Благодаря этому свойству вы, кстати, находите деньги в карманах зимней куртки.
Как тренировать память?
Насчет тренировки памяти однозначного ответа нет. С одной стороны, есть исследования, которые доказывают, что даже занятия спортом могут отсрочить забывание. В прошлом году, например, ученые пришли к выводу, что пожилые люди, которые больше двигаются (учитывались и физические нагрузки, и прогулки, и работа по дому), сохраняют больше памяти и навыков мышления. Даже если у них есть поражения мозга или биомаркеры, связанные с деменцией. Исследования показали, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление. Но кроме спорта есть и другие приемы.
— Существуют приемы запоминания последовательности цифр или слов, если составить из них какой-нибудь, пусть даже незамысловатый, простенький рассказ. Известен способ запомнить основные элементы речи, которую вам предстоит произнести, искусственно привязав каждую часть к определенному месту вдоль хорошо известного вам маршрута. Например, дерево у дома — первый эпизод, мост — второй, поворот направо — третий и так далее, — рассказывает Эдуард Коркотян.
Есть версия, что улучшить память помогает изучение иностранных языков. Но это тоже не панацея. Это вообще процесс другого порядка: знание не улучшает память, но если у вас есть цель — изучить как можно больше языков, то каждый последующий будет даваться все легче и легче. Но и человеческая память не бесконечна.
— На самом деле, нормально никак не натренировать. Потому что если мы будем бесконечно учить стихи или какую-либо другую статичную информацию, это будет вытеснять другую информацию из нашей головы. Потому что все-таки память у нас недостаточно безгранична, — отмечает Никита Жуков. — Во-вторых, все люди разные. Кто-то может помнить огромное количество информации, кто-то не очень, но зато у него прекрасные логические связи между имеющейся информацией. Все крайне индивидуально. Считается, что та же болезнь Альцгеймера профилактируется, если человек достаточно занят интеллектуальным трудом, и у людей с двумя высшими образованиями или несколькими изученными иностранными языками меньше риск того, что разовьется болезнь Альцгеймера. Тем не менее это данные не особо точные, и нельзя всем рекомендовать обязательно идти на две «вышки» или учить три языка.
Можно улучшить память таблетками?
— Лекарственные средства, якобы улучшающие мышление и память, так называемые ноотропы, в абсолютном большинстве являются бесполезными. И это доказано. Во всех остальных случаях их эффективность никак не доказана клиническими испытаниями. В настоящее время не существует ни одного всемирно признанного ноотропа, который бы прошел стадии клинических испытаний и был рекомендован к применению. Можно отметить ряд средств, не являющихся ноотропами, но улучшающих внимание, позволяющих лучше сосредоточиться. Одним из самых известных является метилфенидат (риталин). Однако отношение к этому средству — не всегда однозначное. В частности, в России и некоторых других странах оно изъято из оборота.
Память зависит и от общего психического состояния человека. Известно, что стресс, тревога и депрессивное состояние ухудшают эффективность обучения и памяти. В этих случаях определенного улучшения памяти можно добиться при лечении основного симптома. Но в любом случае это не должно быть самолечение.