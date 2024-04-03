В Новосибирской области закупят девять машин скорой помощи — на них потратят почти 57 миллионов

В Новосибирской области ищут подрядчика на поставку автомобилей скорой помощи и реанимации. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчиком автомобилей выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Власти намереваются приобрести пять автомобилей скорой помощи класса «В», которые используются общепрофильными медицинскими бригадами, и четыре автомобиля реанимации.
Из конкурсной документации следует, что автомобили должны быть выпущены не ранее 2023 года и оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Среди оборудования указывается дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, редуктор-ингалятор, наборы для акушерской и педиатрической помощи, портативный небулайзер, носилки, шины-воротники и так далее. Требования по оборудованию аналогичны что для автомобилей скорой помощи, что для автомобилей реанимации.
Стоимость одного автомобиля скорой медицинской помощи со всем оборудованием оценивается в 6,1 миллионов рублей, а одного автомобиля реанимации — 6,6 миллионов рублей.
Подрядчику необходимо поставить автомобили в бюджетное учреждение Новосибирской области «Медтранс» до 30 июня 2024 года. Максимальная цена контракта составляет 56,9 миллионов рублей. Закупка размещена 29 марта, окончание приема заявок — 11 апреля.
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