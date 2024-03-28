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Город Оштрафует за телефон за рулем: в Новосибирске закупят передвижные камеры за 22 миллиона рублей

Оштрафует за телефон за рулем: в Новосибирске закупят передвижные камеры за 22 миллиона рублей

Власти намереваются закупить семь передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД

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Один комплекс обойдется бюджету более чем в 3 миллиона рублей

В Новосибирске планируют закупить семь передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Как следует из конкурсной документации, власти намереваются закупить семь передвижных комплексов, которые будут фиксировать нарушение ПДД в темное и светлое время суток. Камеры должны фиксировать такие нарушения, как движение по обочине, превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление автомобилем с не пристёгнутым ремнем безопасности, а также использование водителем телефона за рулем.

Подрядчик кроме самих комплексов фото и видеофиксации должен будет поставить дополнительное оборудование — инфракрасные прожекторы, транспортировочные ящики, зарядные устройства, штативы, а также ноутбук с сумкой.

Заказчиком выступает ГКУ НСО Управление контрактной системы. Максимальная стоимость контракта составляет 22 миллиона 197 тысяч рублей за семь комплексов. Таким образом, один передвижной комплекс обойдется бюджету в 3 миллиона 171 тысячу рублей.

Закупка размещена 27 марта, окончание приема заявок — 5 апреля.

Ранее в Новосибирской области на небольшом участке трассы появились сразу пять дорожных камер. Их установку связывают с ростом ДТП на данном участке.

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