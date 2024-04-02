В Новосибирске назначили нового главу «Спецавтохозяйства» — с предыдущим разбираются следователи

Мэрия Новосибирска назначила нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора в регионе. Им стал бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Андрей Колмаков.
— Андрей Вадимович назначен исполняющим обязанности руководителя МУП «САХ» на время отсутствия Зыкова Андрея Анатольевича, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
Андрею Колмакову 57 лет. Он закончил Томский госуниверситет, затем получил диплом НГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2000 годах работал в «Новосибирскэнерго», компаниях «Энергокомплект» и «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», в ноябре 2016 года вступил в должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. 21 мая 2018 года Колмаков стал директором новосибирского филиала СГК. В январе 2023 года сложил полномочия.
Накануне силовики задержали директора МУП «САХ» Андрея Зыкова. Его подозоревают в хищении «миллионов бюджетных средств», которые он якобы «тратил на себя». В отношении Зыкова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ. Следователи уверены, что директора МУП «САХ» помогала его гражданская супруга — Наталья Турок. Женщина раньше работала в одном из новосибирских МУПов, а сегодня числится соучредителем нескольких прибыльных новосибирских компаний.