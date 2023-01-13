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СрочноГлава новосибирского филиала СГК покинул пост
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Глава новосибирского филиала СГК покинул свой пост

Андрей Колмаков руководил компанией 4,5 года

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Подробности об уходе Андрея Колмакова с поста пока неизвестны

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Сегодня, 13 января, стало известно, что Андрей Колмаков покинул должность директора Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Он руководил им с 2018 года. Об этом сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе СГК на момент публикации информацию не подтвердили.

По данным сайта СГК, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году. Закончил Томский госуниверситет, затем получил диплом НГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2000 годах Работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», в ноябре 2016 года вступил в должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. 21 мая 2018 года стал директором новосибирского филиала СГК.

Накануне стало известно, что в Новосибирске назначили нового руководителя Городского центра организации дорожного движения. Им стал бывший вице-мэр Валерий Жарков.

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