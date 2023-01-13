Глава новосибирского филиала СГК покинул свой пост

Сегодня, 13 января, стало известно, что Андрей Колмаков покинул должность директора Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Он руководил им с 2018 года. Об этом сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе СГК на момент публикации информацию не подтвердили.
По данным сайта СГК, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году. Закончил Томский госуниверситет, затем получил диплом НГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2000 годах Работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», в ноябре 2016 года вступил в должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. 21 мая 2018 года стал директором новосибирского филиала СГК.
Накануне стало известно, что в Новосибирске назначили нового руководителя Городского центра организации дорожного движения. Им стал бывший вице-мэр Валерий Жарков.