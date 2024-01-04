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СрочноНовосибирское небо располосовали световые столбы
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Небо над Новосибирском располосовали световые столбы - что это может быть

Необычное явление похоже на северное сияние

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Специалисты связывают явление с изменением температуры

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Жители Новосибирска сфотографировали необычное явление в небе, напоминающее северное сияние. Это вертикальные световые полосы от земли к небу, которые специалисты называют «столбами».

Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказывал корреспонденту НГС, что «световые столбы» возникают в период морозов.

— Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — подчеркивал специалист.

"Световые столбы" - это свет, преломленный ледяными кристалликами

"Световые столбы" - это свет, преломленный ледяными кристалликами

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Олег Кашин отмечал, что «столбы» могут появляться и от естественных источников света. Например, если Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него тоже может выглядеть как столб.

В ноябре житель Новосибирска сфотографировал северное синяние. Снимки удалось сделать в районе улицы Сухарной. Афтор фотографий отмечал, что сияние продержалось в небе всего несколько часов.

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