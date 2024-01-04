Небо над Новосибирском располосовали световые столбы - что это может быть

Жители Новосибирска сфотографировали необычное явление в небе, напоминающее северное сияние. Это вертикальные световые полосы от земли к небу, которые специалисты называют «столбами».
Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказывал корреспонденту НГС, что «световые столбы» возникают в период морозов.
— Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — подчеркивал специалист.
Олег Кашин отмечал, что «столбы» могут появляться и от естественных источников света. Например, если Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него тоже может выглядеть как столб.
В ноябре житель Новосибирска сфотографировал северное синяние. Снимки удалось сделать в районе улицы Сухарной. Афтор фотографий отмечал, что сияние продержалось в небе всего несколько часов.