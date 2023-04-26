Главный тренер ХК «Сибирь» уперся в потолок в бассейне нового ЛДС — что на это ответили в Минспорта

— Восстановительный комплекс соответствует всем строительным нормам. И плавательный бассейн, и лестница с поручнями. Но если от клуба поступит запрос о некоем неудобстве, то поручни с лестницей будут перенесены на другую часть, где выше потолки. Вопрос этот легко решаемый. Но запросов от клуба таких не было, — объяснил корреспонденту НГС министр спорта Сергей Ахапов.