Главный тренер ХК «Сибирь» уперся в потолок в бассейне нового ЛДС — что на это ответили в Минспорта

В соцсетях раскритиковали перила и лестницу в бассейне в восстановительном комплексе нового новосибирского ЛДС. Вчера,
На одном из фото видно, что спуститься в бассейн-купель из-за низкого потолка будет проблематично. Пользователи соцсетей отметили явное неудобство для высоких спортсменов.
В Минспорта беспокойным болельщикам ответили, что все неудобства можно поправить.
— Восстановительный комплекс соответствует всем строительным нормам. И плавательный бассейн, и лестница с поручнями. Но если от клуба поступит запрос о некоем неудобстве, то поручни с лестницей будут перенесены на другую часть, где выше потолки. Вопрос этот легко решаемый. Но запросов от клуба таких не было, — объяснил корреспонденту НГС министр спорта Сергей Ахапов.
Контракт с 46-летним канадцем Дэвидом Немировски хоккейный клуб «Сибирь» заключил на прошлой неделе.