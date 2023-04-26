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Главный тренер ХК «Сибирь» уперся в потолок в бассейне нового ЛДС — что на это ответили в Минспорта

В Минспорта сообщили, что все неудобства поправимы

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Конструкция с низким потолком вызвала вопросы в соцсетях

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В соцсетях раскритиковали перила и лестницу в бассейне в восстановительном комплексе нового новосибирского ЛДС. Вчера, 25 апреля, были опубликованы фото, как новому главному тренеру ХК «Сибирь» Дэвиду Немировски показывают ледовую арену.

На одном из фото видно, что спуститься в бассейн-купель из-за низкого потолка будет проблематично. Пользователи соцсетей отметили явное неудобство для высоких спортсменов.

В Минспорта беспокойным болельщикам ответили, что все неудобства можно поправить.

— Восстановительный комплекс соответствует всем строительным нормам. И плавательный бассейн, и лестница с поручнями. Но если от клуба поступит запрос о некоем неудобстве, то поручни с лестницей будут перенесены на другую часть, где выше потолки. Вопрос этот легко решаемый. Но запросов от клуба таких не было, — объяснил корреспонденту НГС министр спорта Сергей Ахапов.

Поручни с лестницей могут перенести на другую сторону

Поручни с лестницей могут перенести на другую сторону

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Контракт с 46-летним канадцем Дэвидом Немировски хоккейный клуб «Сибирь» заключил на прошлой неделе.

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