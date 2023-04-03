Билборды с рекламой университета спецназа появились в Новосибирске — как это место связано с Рамзаном Кадыровым

Билборды с рекламой набора в Российский университет спецназа в Чеченской Республике появились в Новосибирске. Речь идет об организации, которую активно продвигает глава республики Рамзан Кадыров.
— Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи! — указано на билборде.
НГС позвонил в «РУС», чтобы узнать, почему университет решил разместить рекламу в Новосибирске и что это вообще за организация.
— У нас проходит обучение для гражданских лиц. Также к нам направляют добровольцев для обучения, но это от мэрии города Грозного. Добровольцы приезжают к нам со всей страны. С Новосибирска также приезжают, — сообщили в «РУСе».
Там добавили, что рекламу размещает не сам центр, а «администрация или другие организации».
На сайте «РУС» указано, что они проводят подготовку для гражданских лиц по нескольким направлениям. Среди них: работа с оружием, медицинская, водная, автомобильная подготовка и другие. Обучение в университете, по данным официальной страницы во «ВКонтакте», стоит от 3000 рублей до
Центр основали в 2015 году по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он находится в городе Гудермес. На сайте организации сообщается, что университет «призван стать авангардным звеном в системе безопасности России» и распространить передовые методики подготовки спецназа.
В апреле 2022 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале писал, что университет ежедневно готовит около 200 добровольцев для отправки на СВО.
В центре тренируются представители МВД и Росгвардии. При этом по документам «Российский университет спецназа» — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования — спортивно-стрелковый клуб «РУС». Выручка НКО на конец 2022 года — 116 миллионов, чистый убыток — 1,6 миллиона. Директором компании указан Абдула Ахматов. В открытых источниках найти его биографию не удалось, но известно, что в 2016–2019 годах он регистрировал 4 ИП, специализирующихся на торговле топливом. В 2019 году он учредил ООО «Вайнах» — это микрокомпания, также занимающаяся торговлей топливом.
В предоставленном в Минюст отчете говорится, что «РУС» занимался продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также получал целевые поступления от российских коммерческих организаций.
В декабре центр посещали полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. После визита они обратились к Владимиру Путину с предложением создать подобные центры по всей стране. Кириенко отметил, что это «уникальный центр подготовки с действительно высокопрофессиональной, очень хорошо организованной системой качественной подготовки», писал ТАСС.
Как рассказал тогда Рамзан Кадыров, ежедневно в центр приезжают от 15 до 50 человек для прохождения подготовки.
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— Мы прошли три военные кампании и знаем, что нужно для Российской Федерации. Поэтому начали строить центр «РУС». Мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным — МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны, патриоты, настоящие мужчины, — цитировало агентство Кадырова.
Летом в Новосибирске появилась реклама набора в частную военную компанию «Вагнер». На рекламных баннерах предлагали высокооплачиваемую работу для мужчин.