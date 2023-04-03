Билборды с рекламой университета спецназа появились в Новосибирске — как это место связано с Рамзаном Кадыровым

— У нас проходит обучение для гражданских лиц. Также к нам направляют добровольцев для обучения, но это от мэрии города Грозного. Добровольцы приезжают к нам со всей страны. С Новосибирска также приезжают, — сообщили в «РУСе».

Там добавили, что рекламу размещает не сам центр, а «администрация или другие организации».