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Как действовать при утечке газа — важная инструкция в трех карточках
Взрыв газа на ЛинейнойИнструкция

Как действовать при утечке газа — важная инструкция в трех карточках

Эксперты рассказали, какой запах можно почувствовать и чего при утечке делать нельзя

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Утром 9 февраля в Новосибирске, в пятиэтажном доме на Линейной, 39 произошел взрыв газа. Мы собрали для вас инструкцию, как вести себя, если вы почувствовали запах газа.

1

Что делать, если вы чувствуете запах газа

Если вы обнаружили утечку или есть подозрение на нее, то необходимо:

  1. Выключить все газовые приборы и перекрыть кран на газопроводе.
  2. Открыть окна, хорошо проветрить помещение.
  3. Не пользоваться электрическими приборами, не зажигать огонь, чтобы не спровоцировать взрыв.
  4. Покинуть помещение, оповестить соседей о проблеме.
  5. Вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 или 104 и дождаться приезда специалистов.

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2

Первые признаки отравления бытовым газом

К первым признакам отравления, по информации с сайта МЧС России, относятся:

  • головокружение;
  • слабость;
  • тошнота и рвота;
  • слезотечение;
  • шум в ушах.

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3

Как установить место утечки

На сайте петербургской компании «Газ Эксплуатация» указано, что газ можно распознать по

резкому специфичному запаху в помещении — обычно его сравнивают с запахами тухлых яиц или тухлого чеснока.

— Самое интересное, что природный газ не имеет запаха и цвета. Для нашей безопасности его подвергают процессу одоризации — добавляют в безопасном количестве специальное вещество со специфичным запахом, — отмечают в компании. — Стоит отметить, что если вы почувствовали запах газа, то его концентрация в воздухе уже достаточно велика и необходимо принять все меры безопасности.

При серьезных проблемах с газом может быть слышен характерный свист или шипение:

— Это значит, где-то прохудился шланг или произошла разгерметизация соединений. Газ при этом вырывается сильной струей, которую можно даже тактильно ощутить.

В МЧС России добавляют, что легче всего установить место утечки газа, взяв намыленную губку и проведя ею по всем соединениям газовой трубы:

— Если появились пузырьки, значит, газ выходит именно здесь. Но может оказаться так, что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную площадку и проверьте это.

Все подробности ЧП в доме на Линейной мы собираем в этой онлайн-трансляции.

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