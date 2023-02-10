Как действовать при утечке газа — важная инструкция в трех карточках

На сайте петербургской компании «Газ Эксплуатация» указано, что газ можно распознать по

резкому специфичному запаху в помещении — обычно его сравнивают с запахами тухлых яиц или тухлого чеснока.



— Самое интересное, что природный газ не имеет запаха и цвета. Для нашей безопасности его подвергают процессу одоризации — добавляют в безопасном количестве специальное вещество со специфичным запахом, — отмечают в компании. — Стоит отметить, что если вы почувствовали запах газа, то его концентрация в воздухе уже достаточно велика и необходимо принять все меры безопасности.



При серьезных проблемах с газом может быть слышен характерный свист или шипение:

— Это значит, где-то прохудился шланг или произошла разгерметизация соединений. Газ при этом вырывается сильной струей, которую можно даже тактильно ощутить.



В МЧС России добавляют, что легче всего установить место утечки газа, взяв намыленную губку и проведя ею по всем соединениям газовой трубы:

— Если появились пузырьки, значит, газ выходит именно здесь. Но может оказаться так, что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную площадку и проверьте это.

Все подробности ЧП в доме на Линейной мы собираем в этой онлайн-трансляции.