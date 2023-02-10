Как действовать при утечке газа — важная инструкция в трех карточках

1
Что делать, если вы чувствуете запах газа
Если вы обнаружили утечку или есть подозрение на нее, то необходимо:
- Выключить все газовые приборы и перекрыть кран на газопроводе.
- Открыть окна, хорошо проветрить помещение.
- Не пользоваться электрическими приборами, не зажигать огонь, чтобы не спровоцировать взрыв.
- Покинуть помещение, оповестить соседей о проблеме.
- Вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 или 104 и дождаться приезда специалистов.
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2
Первые признаки отравления бытовым газом
К первым признакам отравления, по информации с сайта МЧС России, относятся:
- головокружение;
- слабость;
- тошнота и рвота;
- слезотечение;
- шум в ушах.
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3
Как установить место утечки
На сайте петербургской компании «Газ Эксплуатация» указано, что газ можно распознать по
резкому специфичному запаху в помещении — обычно его сравнивают с запахами тухлых яиц или тухлого чеснока.
— Самое интересное, что природный газ не имеет запаха и цвета. Для нашей безопасности его подвергают процессу одоризации — добавляют в безопасном количестве специальное вещество со специфичным запахом, — отмечают в компании. — Стоит отметить, что если вы почувствовали запах газа, то его концентрация в воздухе уже достаточно велика и необходимо принять все меры безопасности.
При серьезных проблемах с газом может быть слышен характерный свист или шипение:
— Это значит, где-то прохудился шланг или произошла разгерметизация соединений. Газ при этом вырывается сильной струей, которую можно даже тактильно ощутить.
В МЧС России добавляют, что легче всего установить место утечки газа, взяв намыленную губку и проведя ею по всем соединениям газовой трубы:
— Если появились пузырьки, значит, газ выходит именно здесь. Но может оказаться так, что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную площадку и проверьте это.
Все подробности ЧП в доме на Линейной мы собираем в этой онлайн-трансляции.
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