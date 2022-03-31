Хоккеисты молодежки «Сибири» согласились поделиться костным мозгом с больными раком — как они сдавали анализы

Игроки молодежной команды ХК «Сибирь» вступили в Сибирский регистр доноров костного мозга. Анализ сегодня, 31 марта, сдали семь человек из «Сибирских снайперов».
— Они заполнили анкету и сдали мазок с внутренней стороны щеки — генетический материал, который будет расшифрован и внесен в регистр, — объяснила руководитель бюро Русфонда в Новосибирской области, исполнительный директор «Сибирского регистра доноров костного мозга» Екатерина Кузнецова.
В Сибирском регистре сейчас 5971 человек.
— Регистров много и сейчас во всех российских регистрах около 170 тысяч человек. Для сравнения в Германии — 10 миллионов человек. Эксперты говорят, что для того, чтобы регистр работал и совпадения происходили регулярно, нужно около 500 тысяч человек, — поделилась цифрами Екатерина. — Пересадка костного мозга нужна людям с заболеваниями, связанными с неправильным функционированием кроветворной системы — лейкозами, лейкодистрофией, лимфомой, различными генетическими поломками.
Все, кто так же, как хоккеисты, хотят вступить в регистр, могут это сделать в лаборатории «Инвитро» — сдать анализ крови. Или можно оставить заявку на сайте регистра и по почте придет конверт с таким же анализом, как у хоккеистов. Запаковав анкету и тест, нужно отправить письмо обратно. Это будет также бесплатно — благотворительный вклад «Почты России».
Раннее НГС рассказывал, что благотворительный фонд «Русфонд» устроил в Москве встречу новосибирского программиста Андрея Тихова и 12-летнего мальчика из Ноябрьска Игоря Приятелева — в 2016 году новосибирец стал первым в Новосибирской области донором стволовых клеток, спасшим ребёнка с раком крови.