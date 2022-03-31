Хоккеисты молодежки «Сибири» согласились поделиться костным мозгом с больными раком — как они сдавали анализы

В Сибирском регистре сейчас 5971 человек.



— Регистров много и сейчас во всех российских регистрах около 170 тысяч человек. Для сравнения в Германии — 10 миллионов человек. Эксперты говорят, что для того, чтобы регистр работал и совпадения происходили регулярно, нужно около 500 тысяч человек, — поделилась цифрами Екатерина. — Пересадка костного мозга нужна людям с заболеваниями, связанными с неправильным функционированием кроветворной системы — лейкозами, лейкодистрофией, лимфомой, различными генетическими поломками.

