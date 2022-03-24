Сотрудникам СГУПС прислали бланк заявления об отчислении части зарплаты в пользу ДНР и ЛНР

Вчера, 23 марта, на корпоративную почту преподавателей и сотрудников СГУПС пришла рассылка с бланком заявления о «добровольной финансовой помощи пострадавшим трудящихся ДНР и ЛНР» (дословная цитата). О письме корреспонденту НГС сообщила одна из работниц вуза.
— Рассылка была из профкома и от ученого секретаря по всем кафедрам и по всем подразделениям. Прислали с таким обращением: многоуважаемые работники университета, вы прекрасно знаете, какая тяжелая ситуация сложилась в Донецкой и Луганской республиках, что студенты-волонтеры проводят сбор гуманитарной помощи. И вот профком обращается к вам с просьбой принять участие в добровольном благотворительном пожертвовании. <…> Реакция была разная. Кто-то обижается, говорит, что ни одного рубля не перечислит: с какого перепуга? А если, мол, профком хочет, пусть берет профсоюзные взносы и платит. Такой много реакции. Но есть и сердобольные люди, готовые часть зарплаты перечислить, — рассказала журналисту сотрудница СГУПС.
В тексте заявления, написанного с ошибками, предлагалось пожертвовать любую сумму из своей зарплаты, которая будет зачислена на расчетный счет Федерации профсоюзов Новосибирской области. Корреспондент НГС уточнил у председателя первичной профсоюзной организации работников СГУПС Игоря Тесленко, чья это инициатива.
— Сбор идет. Чья инициатива? Не знаю даже, может, и моя… Просто узнал, где, что, переговорил [с ректором]… Собирает Федерация профсоюзов Новосибирской области. Мы им будем перечислять, а они дальше. <…> Федерация профсоюзов собирает, по-моему, до 10 [апреля]. Десятого — крайний день. <…> Они потом в Москву перегонят [деньги], а как там дальше будет, я не знаю. Я Федерации [профсоюзов] поверил, — пояснил Тесленко.
В Федерации профсоюзов НСО подтвердили, что такую акцию они проводят с начала спецоперации в Украине.
— У нас эта акция началась с 24 февраля. И продлили ее до 10 апреля. Сколько организаций присоединилось к сбору, не знаем, мы такую статистику не ведем, — рассказала начальник организационного управления ФП НСО Елена Кривцова и добавила, что общая сумма собранных денег является закрытой информацией.
В начале марта НГС опубликовал подборку организаций и мест Новосибирска для гуманитарной помощи украинским беженцам.