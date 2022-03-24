Сотрудникам СГУПС прислали бланк заявления об отчислении части зарплаты в пользу ДНР и ЛНР

Вчера, 23 марта, на корпоративную почту преподавателей и сотрудников СГУПС пришла рассылка с бланком заявления о «добровольной финансовой помощи пострадавшим трудящихся ДНР и ЛНР» (дословная цитата). О письме корреспонденту НГС сообщила одна из работниц вуза.



— Рассылка была из профкома и от ученого секретаря по всем кафедрам и по всем подразделениям. Прислали с таким обращением: многоуважаемые работники университета, вы прекрасно знаете, какая тяжелая ситуация сложилась в Донецкой и Луганской республиках, что студенты-волонтеры проводят сбор гуманитарной помощи. И вот профком обращается к вам с просьбой принять участие в добровольном благотворительном пожертвовании. <…> Реакция была разная. Кто-то обижается, говорит, что ни одного рубля не перечислит: с какого перепуга? А если, мол, профком хочет, пусть берет профсоюзные взносы и платит. Такой много реакции. Но есть и сердобольные люди, готовые часть зарплаты перечислить, — рассказала журналисту сотрудница СГУПС.