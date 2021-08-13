В Новосибирск прибыл поезд с жутковатыми манекенами: смотрите, что внутри вагонов (фоторепортаж-прогулка)

Вообще использование самого по себе формата агитационного поезда в наше время, мягко говоря, вызывает вопросы. Он возник в первой половине XX века, когда на просторах страны было полно мест, лишенных не то что радио, а просто электричества. Но на третьем десятке XXI века поезд с муляжами выглядит каким-то анахронизмом. Хотя для молодых людей, которые по каким-то причинам пропустили уроки в средней школе и не знают истории страны даже в таком — крайне сжатом варианте, посещение «Поезда Победы» будет, безусловно, полезным. Остальным лучше почитать воспоминания участников войны и посмотреть хронику.

