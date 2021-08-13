В Новосибирск прибыл поезд с жутковатыми манекенами: смотрите, что внутри вагонов (фоторепортаж-прогулка)

До Новосибирска доехал «Поезд Победы» с манекенами пассажиров
Настоящий музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги, прибыл в Новосибирск
«Поезд Победы» — это передвижной музей, состоящий из восьми тематических вагонов. Войдя в хвостовой вагон, посетитель может пройти по всему составу, знакомясь с рассказом, который ведется от лица девушки, которая как бы вспоминает события и детали своей жизни и через которую создатели музея пытаются рассказать историю самой войны.
Особенность экспозиции состоит в том, что в каждом вагоне не только собраны какие-то реальные предметы и документы (на них как раз не делается особого акцента), но и сделана попытка воссоздать атмосферу. Частично это делается за счет реконструкции внутреннего устройства вагонов, но главным элементом организаторы поезда сделали многочисленные манекены. Они одеты по обстоятельствам, собраны в группы, разложены по полкам.
Начинается всё в счастливые предвоенные годы. Этот вагон выглядит наиболее органичным. Здесь по отделениям плацкартного вагона рассажены самые разные «пассажиры». Кто-то играет в шахматы, кто-то смотрит в окно (где на мониторе проносятся леса и поля), кто-то ведет бурные дискуссии с другими пассажирами.
В конце вагона свален багаж из коробок и чемоданов. Нашлось место даже велосипеду. Удивительно, но оказывается (если создатели экспозиции не придумывают), что такое, возможно, было давным-давно, а не является столичной инновацией (в новых электричках есть специальные багажные отделения).
Следующий вагон рассказывает о начале войны. Здесь железнодорожная тематика уже куда-то исчезает. Перед нами сначала появляется комната в сельском доме, где рано утром жители услышали первые взрывы от бомбежки или артобстрела.
А затем действие и вовсе переносится в Брестскую крепость. Это, безусловно, героическая и трагическая страница войны. Но не очень понятно, какое отношение она имеет к железной дороге. Наверняка можно было найти какую-то пусть частную, но показательную историю, связанную именно с железнодорожниками, а не пересказывать вкратце страницы учебника.
В третьем вагоне действие возвращается на железнодорожные рельсы. Перед нами вчерашние люди разных профессий, а теперь бойцы, которые едут на фронт. Затем посетитель передвижной выставки оказывается в окопе, заполненном фигурами красноармейцев, где на экранах слева и справа демонстрируются кадры какой-то недорогой реконструкции (с одной стороны немцы, с другой — наши).
Следующий вагон посвящен немецким концлагерям. Текст в наушниках повествует о жутких условиях содержания и перевозки заключенных, которых набивали в вагоны так, что многим некуда было даже присесть. Воспроизводить всё это с помощью манекенов создатели, впрочем, не решились, ограничившись изможденными лицами и серым цветом кожи. От этого разложенные по вагону фигуры уже вовсе теряют связь с живыми людьми.
Дальше путь лежит через вагон-госпиталь. Здесь, казалось бы, железнодорожная тематика проявляется в полной мере. Вокруг вас не только очередные манекены в разных позах, но и хирургические инструменты, пробирки, емкости для дезинфекции инструментов, микроскоп. Всё это расставлено в творческом беспорядке. Задать вопрос о предназначении конкретного экспоната некому — всё, что у вас есть, это голос девушки в наушниках.
В шестой вагон решено было впихнуть сразу два сюжета — солдатскую баню (в которой моется почему-то фельдмаршал Паульс — он закутан в простыни, все корректно) и генеральский вагон.
В генеральской части самое интригующее (это судя по тексту аудиогида) — фигура некоего генерала, который не то снимает, не то надевает снегоступы, не прекращая общения с маршалом Рокоссовским. Если следовать тексту аудиогида, то маршал чуть ли не лично искал в белорусских лесах пути наступления Красной армии. Снегоступы настоящие, хотя, конечно, изрядно потрепанные временем.
Дальше в экспозицию вклиниваются сцены из бронепоезда. Что это за бронепоезд и какова роль этого вида вооружений, из аудиогида не очень понятно. Но смотрится живописно. Хотя с точки зрения развития сюжета эта часть выглядит скорее какой-то необходимой перебивкой перед финалом — вагоном победителей.
И вот бойцы из папье-маше уже едут домой. Вагон, судя по надписям, трофейный, на персонажах инсталляции — парадная форма с наградами. Война закончилась, экспозиция тоже.
При всей изобретательности экспозиции она оставляет странное чувство. Примерно такое же, как большинство современных картин о войне, где и компьютерной графики хватает, и окопная грязь тщательно натолкана под ногти исполнителям главных ролей, но не оставляет ощущение какой-то условности, спектакля. Так и думаешь, что вот сейчас прозвучит команда «снято» и массовке принесут их латте, заказанный мелким оптом в ближайшей кофейне. Только здесь эта отстраненность и искусственность выведена уже на какой-то образцово-показательный уровень.
Вообще использование самого по себе формата агитационного поезда в наше время, мягко говоря, вызывает вопросы. Он возник в первой половине XX века, когда на просторах страны было полно мест, лишенных не то что радио, а просто электричества. Но на третьем десятке XXI века поезд с муляжами выглядит каким-то анахронизмом. Хотя для молодых людей, которые по каким-то причинам пропустили уроки в средней школе и не знают истории страны даже в таком — крайне сжатом варианте, посещение «Поезда Победы» будет, безусловно, полезным. Остальным лучше почитать воспоминания участников войны и посмотреть хронику.
«Поезд Победы» — по-своему уникальный комплекс, такого в Новосибирск пока еще не привозили. Но сама по себе идея агитационного состава не нова. В июне этого года в Новосибирск приезжал состав «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».