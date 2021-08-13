13 августа пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 73.57
eur 86.35
Тема дняПочему магазины исчезают с Красного проспекта

Все новости

Все новости

В Новосибирск прибыл поезд с жутковатыми манекенами: смотрите, что внутри вагонов (фоторепортаж-прогулка)

По вагонам можно отследить историю войны — здесь собраны реальные вещи и документы

4 581
53Обсудить

Поделиться

Вагоны заполнены фигурами людей

Вагоны заполнены фигурами людей

Поделиться

До Новосибирска доехал «Поезд Победы» с манекенами пассажиров

Настоящий музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги, прибыл в Новосибирск 12 августа. Что интересного там можно увидеть, какие жизненные сцены изображены в вагонах и до какого числа поезд будет стоять в нашем городе — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.

Поезд встал на первом пути вокзала Новосибирск-Главный

Поезд встал на первом пути вокзала Новосибирск-Главный

Поделиться

«Поезд Победы» — это передвижной музей, состоящий из восьми тематических вагонов. Войдя в хвостовой вагон, посетитель может пройти по всему составу, знакомясь с рассказом, который ведется от лица девушки, которая как бы вспоминает события и детали своей жизни и через которую создатели музея пытаются рассказать историю самой войны.

Сценка довоенного времени

Сценка довоенного времени

Поделиться

Особенность экспозиции состоит в том, что в каждом вагоне не только собраны какие-то реальные предметы и документы (на них как раз не делается особого акцента), но и сделана попытка воссоздать атмосферу. Частично это делается за счет реконструкции внутреннего устройства вагонов, но главным элементом организаторы поезда сделали многочисленные манекены. Они одеты по обстоятельствам, собраны в группы, разложены по полкам.

Вагоны населены самыми разными персонажами

Вагоны населены самыми разными персонажами

Поделиться

Начинается всё в счастливые предвоенные годы. Этот вагон выглядит наиболее органичным. Здесь по отделениям плацкартного вагона рассажены самые разные «пассажиры». Кто-то играет в шахматы, кто-то смотрит в окно (где на мониторе проносятся леса и поля), кто-то ведет бурные дискуссии с другими пассажирами.

Багажное отделение в довоенном вагоне

Багажное отделение в довоенном вагоне

Поделиться

В конце вагона свален багаж из коробок и чемоданов. Нашлось место даже велосипеду. Удивительно, но оказывается (если создатели экспозиции не придумывают), что такое, возможно, было давным-давно, а не является столичной инновацией (в новых электричках есть специальные багажные отделения).

Композиция, изображающая советскую семью приграничного района в первое утро войны

Композиция, изображающая советскую семью приграничного района в первое утро войны

Поделиться

Следующий вагон рассказывает о начале войны. Здесь железнодорожная тематика уже куда-то исчезает. Перед нами сначала появляется комната в сельском доме, где рано утром жители услышали первые взрывы от бомбежки или артобстрела.

Часть экспозиции, посвященной Брестской крепости

Часть экспозиции, посвященной Брестской крепости

Поделиться

А затем действие и вовсе переносится в Брестскую крепость. Это, безусловно, героическая и трагическая страница войны. Но не очень понятно, какое отношение она имеет к железной дороге. Наверняка можно было найти какую-то пусть частную, но показательную историю, связанную именно с железнодорожниками, а не пересказывать вкратце страницы учебника.

Сцена в окопах

Сцена в окопах

Поделиться

В третьем вагоне действие возвращается на железнодорожные рельсы. Перед нами вчерашние люди разных профессий, а теперь бойцы, которые едут на фронт. Затем посетитель передвижной выставки оказывается в окопе, заполненном фигурами красноармейцев, где на экранах слева и справа демонстрируются кадры какой-то недорогой реконструкции (с одной стороны немцы, с другой — наши).

Узники концлагеря

Узники концлагеря

Поделиться

Следующий вагон посвящен немецким концлагерям. Текст в наушниках повествует о жутких условиях содержания и перевозки заключенных, которых набивали в вагоны так, что многим некуда было даже присесть. Воспроизводить всё это с помощью манекенов создатели, впрочем, не решились, ограничившись изможденными лицами и серым цветом кожи. От этого разложенные по вагону фигуры уже вовсе теряют связь с живыми людьми.

Судя по театральной позе, это актриса, приехавшая в госпиталь развлечь раненых бойцов

Судя по театральной позе, это актриса, приехавшая в госпиталь развлечь раненых бойцов

Поделиться

Дальше путь лежит через вагон-госпиталь. Здесь, казалось бы, железнодорожная тематика проявляется в полной мере. Вокруг вас не только очередные манекены в разных позах, но и хирургические инструменты, пробирки, емкости для дезинфекции инструментов, микроскоп. Всё это расставлено в творческом беспорядке. Задать вопрос о предназначении конкретного экспоната некому — всё, что у вас есть, это голос девушки в наушниках.

Фигура пленного немецкого полевого маршала перед помывкой

Фигура пленного немецкого полевого маршала перед помывкой

Поделиться

В шестой вагон решено было впихнуть сразу два сюжета — солдатскую баню (в которой моется почему-то фельдмаршал Паульс — он закутан в простыни, все корректно) и генеральский вагон.

Снегоступы неназванного генерала

Снегоступы неназванного генерала

Поделиться

В генеральской части самое интригующее (это судя по тексту аудиогида) — фигура некоего генерала, который не то снимает, не то надевает снегоступы, не прекращая общения с маршалом Рокоссовским. Если следовать тексту аудиогида, то маршал чуть ли не лично искал в белорусских лесах пути наступления Красной армии. Снегоступы настоящие, хотя, конечно, изрядно потрепанные временем.

Уголок бронепоезда

Уголок бронепоезда

Поделиться

Дальше в экспозицию вклиниваются сцены из бронепоезда. Что это за бронепоезд и какова роль этого вида вооружений, из аудиогида не очень понятно. Но смотрится живописно. Хотя с точки зрения развития сюжета эта часть выглядит скорее какой-то необходимой перебивкой перед финалом — вагоном победителей.

Сцена в последнем вагоне

Сцена в последнем вагоне

Поделиться

И вот бойцы из папье-маше уже едут домой. Вагон, судя по надписям, трофейный, на персонажах инсталляции — парадная форма с наградами. Война закончилась, экспозиция тоже.

Сценка из последнего — «победного» — вагона

Сценка из последнего — «победного» — вагона

Поделиться

При всей изобретательности экспозиции она оставляет странное чувство. Примерно такое же, как большинство современных картин о войне, где и компьютерной графики хватает, и окопная грязь тщательно натолкана под ногти исполнителям главных ролей, но не оставляет ощущение какой-то условности, спектакля. Так и думаешь, что вот сейчас прозвучит команда «снято» и массовке принесут их латте, заказанный мелким оптом в ближайшей кофейне. Только здесь эта отстраненность и искусственность выведена уже на какой-то образцово-показательный уровень.

Отдельные персонажи вагонных инсталляций выглядят жутковато

Отдельные персонажи вагонных инсталляций выглядят жутковато

Поделиться

Вообще использование самого по себе формата агитационного поезда в наше время, мягко говоря, вызывает вопросы. Он возник в первой половине XX века, когда на просторах страны было полно мест, лишенных не то что радио, а просто электричества. Но на третьем десятке XXI века поезд с муляжами выглядит каким-то анахронизмом. Хотя для молодых людей, которые по каким-то причинам пропустили уроки в средней школе и не знают истории страны даже в таком — крайне сжатом варианте, посещение «Поезда Победы» будет, безусловно, полезным. Остальным лучше почитать воспоминания участников войны и посмотреть хронику.

«Поезд Победы» — по-своему уникальный комплекс, такого в Новосибирск пока еще не привозили. Но сама по себе идея агитационного состава не нова. В июне этого года в Новосибирск приезжал состав «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Поезд Победы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...