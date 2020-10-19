Мэр предложил новосибирцам пересесть на электричку, чтобы не стоять в пробке на Большевичке

В Новосибирске заканчивается ремонт дороги на Большевистской
Рабочие в Новосибирске заканчивают ремонт дороги на Большевистской — в ближайшие дни все работы будут завершены.
Сегодня днём, 19 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте. За два года по программе БКАД был отремонтирован участок дороги от Сухарной до выезда из Новосибирска
— Один элемент остался — ограждение между полосами движения. По новым требованиям оно будет выполнено не в виде бетонного ограждения, привычного для нас, — рассказал мэр во время выездного совещания. — Сейчас вводятся тросовые отражения в соответствии с требованиями. На этой неделе всё будет собрано.
Особое внимание уделяется люкам, которые лежат на проезжей части. Они доставляют нам большое беспокойство, потому что без применения специальных технологий вновь отремонтированная дорога в течение 1,5–2 лет вновь разбивается, люки становятся серьезной проблемой для проезда. Поэтому на этом участке применили технологии, которые несколько дороже. Но они испытаны, в течение 4 лет держатся на Красном проспекте, замечаний нет. На этом участке мы используем технологию с люками.
Мэр добавил, что сейчас стоит задача привести в порядок люковое хозяйство на всей проезжей части города. Также мэр рассказал, как можно решить вопрос пробки на Большевичке:
— Большевичку невозможно расширить. Решение пробок заключается не в ширине дороге, а в правильном регулировании движения и развязках. Но вообще нужна альтернативная трасса. В этом плане Восточный объезд в полном объёме — это будет кардинальное решение. Ещё один способ — это использование альтернативного транспорта — электричка.
Дальше власти планируют заняться ремонтом развязки на Матвеевке и въездом на Октябрьский мост.
— Мы проектируем 4 объекта в рамках программы «Академгородок 2.0». Два из них — это развязка на Матвеевке и въезд на дамбу Октябрьского моста, — добавил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.
Также Роман Дронов отметил, что на Большевичке установили умные светофоры.
— Они позволяют вести централизованное управление. Осталось закупить программное обеспечение, наладить телеметрию, чтобы автоматически происходила корректировка работ, — рассказал он.
Ранее журналист НГС Дмитрий Косенко проинспектировал улицу Большевистскую после ремонта двух участков.