Мэр предложил новосибирцам пересесть на электричку, чтобы не стоять в пробке на Большевичке

Рабочие в Новосибирске заканчивают ремонт дороги на Большевистской — в ближайшие дни все работы будут завершены.

Сегодня днём, 19 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте. За два года по программе БКАД был отремонтирован участок дороги от Сухарной до выезда из Новосибирска

— Один элемент остался — ограждение между полосами движения. По новым требованиям оно будет выполнено не в виде бетонного ограждения, привычного для нас, — рассказал мэр во время выездного совещания. — Сейчас вводятся тросовые отражения в соответствии с требованиями. На этой неделе всё будет собрано.