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В Новосибирске завыли сирены — рассказываем, что произошло

Позже в городе также будет проведён телерадиоперехват

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Пугаться не нужно. Подача сигналов была запланирована

Пугаться не нужно. Подача сигналов была запланирована

В Новосибирске завыли сирены

В эту пятницу, 2 октября, после 10:30 в Новосибирске завыли сирены. В мэрии объяснили, что в городе проходит тренировка.

— В период с 10:30 до 10:50 в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проводится проверка технического состояния и работоспособности муниципальной системы оповещения населения города Новосибирска с включением электросирен с сопровождением сигнала «Внимание всем» и речевым сообщением, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Позже, с 15:15 по 15:25, будет проведён телерадиоперехват по оповещению населения (по телеканалам и радио запустят информацию о технической проверке).

В мэрии попросили новосибирцев не паниковать и продолжать заниматься своими делами.

В прошлом году сирены также проверяли в октябре.

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оповещениесирены
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