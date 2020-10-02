В Новосибирске завыли сирены — рассказываем, что произошло

В эту пятницу, 2 октября , после 10:30 в Новосибирске завыли сирены. В мэрии объяснили, что в городе проходит тренировка.



— В период с 10:30 до 10:50 в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проводится проверка технического состояния и работоспособности муниципальной системы оповещения населения города Новосибирска с включением электросирен с сопровождением сигнала «Внимание всем» и речевым сообщением, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Позже, с 15:15 по 15:25, будет проведён телерадиоперехват по оповещению населения (по телеканалам и радио запустят информацию о технической проверке).