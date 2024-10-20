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Еда Что приготовить инструкция Как приготовить помидоры с чесноком на зиму: 10 пикантных рецептов

Как приготовить помидоры с чесноком на зиму: 10 пикантных рецептов

Одной банки вам точно будет мало

613
7 комментариев

Такая вкуснотища всю зиму точно не простоит, поэтому закатывайте сразу побольше

Рецептов консервированных помидоров с чесноком — море, и разобраться во всём этом многообразии, чтобы выбрать самые вкусные, — очень и очень сложно. Именно поэтому предлагаем вам 10 избранных вариантов. Эти пикантные помидоры с чесноком не оставят равнодушными никого, так что готовьте сразу побольше.

  1. Помидоры «в снегу»
  2. Помидоры, фаршированные чесноком
  3. Сладкие помидоры с чесноком
  4. Помидоры дольками с чесноком и зеленью
  5. «Армянчики»
  6. Салат из зеленых помидоров
  7. Помидоры по-болгарски
  8. Помидоры в собственному соку
  9. Зеленые помидоры в томатном соке
  10. Вяленые помидоры с чесноком
1

Помидоры «в снегу»

Этот популярный рецепт нахваливают все. Помидоры получаются пикантными, а рассол — вкуснейшим.

Ингредиенты на одну литровую банку и 1 л рассола:

  • помидоры — 0,5 кг;

  • чеснок — 2 ч. л.;

  • перец душистый горошком — 3 шт.;

  • зерна горчицы — ½ ч. л.;

  • уксус 9% — 4 ч. л.;

  • соль — 1 ст. л.;

  • сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, проколите зубочисткой место, где была плодоножка, плотно уложите в банки и залейте кипятком, прикрыв крышкой, на 10 минут.

  2. Чеснок почистите, измельчите. Можно пропустить через пресс или очень мелко нарезать.

  3. Тем временем приготовьте рассол. В кипящую воду добавьте соль и сахар и повторно доведите до кипения.

  4. Слейте воду из банок. Добавьте измельченный чеснок, зерна горчицы, перец и уксус. Залейте помидоры кипящим рассолом.

  5. Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Чтобы помидоры не потрескались и хорошо напитались рассолом, нужно проколоть место, где крепилась плодоножка, зубочисткой.

2

Помидоры, фаршированные чесноком

Рецепт для тех, кто не хочет делать сложных в приготовлении заготовок с разными овощами, но ищет что-то интересное.

Ингредиенты:

  • помидоры — 10–12 кг;

  • чеснок — 1 кг;

  • сахар — 130 г;

  • соль каменная — 25 г;

  • уксус яблочный 6% — 120 мл;

  • лавровый лист — 6 шт.;

  • перец душистый горошком — 18 шт.;

  • перец черный горошком — 30 шт.;

  • гвоздика цельная — 12 шт.;

  • мята — 18 листочков;

  • корица молотая — 1 пачка.

Способ приготовления:

  1. Чеснок почистите и нарежьте зубчики толстыми пластинками.

  2. Помойте помидоры. В месте, где крепится плодоножка, сделайте крестообразный надрез и вставьте туда пластинки чеснока.

  3. Помидоры уложите в банки, которые предварительно вымыли с содой (если еще и простерилизовали — идеально).

  4. Просто воду доведите до кипения. Под банку с помидорами положите нож (лезвие), чтобы стекло не лопнуло, и доверху залейте кипятком. Оставьте на 20 минут, чтобы всё хорошо прогрелось.

  5. Приготовьте рассол. На 1 л воды понадобится 130 г сахара и 25 г каменной соли (с йодированной крышки сорвет). Доведите до кипения.

  6. Слейте воду из банок. В каждую положите 1 лавровый лист, 3 горошины душистого и 5 — черного перцев, 2 гвоздички, 3 листика мяты и корицу на кончике ножа.

  7. Как рассол закипит, добавьте туда 120 мл яблочного уксуса. Повторно доведите до кипения и сразу залейте помидоры рассолом. Наливать надо до полной банки, чтобы не было воздушной прослойки.

  8. Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Использовать для такой заготовки можно абсолютно любые помидоры — хоть красные, хоть желтые, даже зеленые.

3

Сладкие помидоры с чесноком

Вкус этих помидорок многогранен и необычен, ведь он одновременно и острый, и соленый, и сладковатый.

Ингредиенты:

  • помидоры черри и обычные — всего 6 кг;

  • чеснок — 5–6 крупных головок;

  • укроп зонтиками — 22 шт.;

  • горчица семенами — 1 упаковка;

  • гвоздика цельная — 1 упаковка;

  • лавровый лист — 22 шт.;

  • перец душистый горошком — 1 упаковка;

  • сахар — 600 г;

  • соль — 3 ст. л. с горкой;

  • уксусная эссенция (70%) — 55 мл.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры. Чеснок нарежьте пластинками. У крупных помидоров в месте, где крепится плодоножка, сделайте крестообразный надрез и вставьте туда пластинки чеснока. Черри просто проколите зубочисткой в этом месте, но не насквозь.

  2. В чистые простерилизованные литровые банки положите по зонтику укропа, ½ чайной ложки семян горчицы, 1 гвоздичку, лавровый лист, несколько пластинок чеснока (около зубчика) и 5 горошин перца.

  3. Уложите помидоры в банку. Сначала крупные, потом черри. Можно также в банку добавить несколько маленьких огурцов, если хочется, но не обязательно. Черри сверху должны максимально заполнить банку.

  4. Поверх помидоров уложите еще один зонтик укропа, лавровый лист и около зубчика чеснока, нарезанного пластинками.

  5. Просто воду доведите до кипения. Под банку с помидорами положите нож (лезвие), чтобы стекло не лопнуло, и доверху залейте кипятком. Оставьте на 20 минут, чтобы всё хорошо прогрелось.

  6. Воду из банок слейте в кастрюлю и добавьте туда сахар, соль. Доведите маринад до кипения.

  7. Не снимая с огня, разлейте рассол по банкам в первый раз и оставьте минут на 10, прикрыв крышками.

  8. Слейте рассол обратно в кастрюлю и вскипятите еще раз.

  9. В каждую банку налейте по 1 ч. л. эссенции и залейте закипевшим рассолом.

  10. Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Этот рецепт — просто находка для тех, кто выращивает большое количество помидоров черри, ведь они, как известно, отличаются от обычных среднеплодных большей сладостью и иногда кислинкой.

4

Помидоры дольками с чесноком и зеленью

Интересный вариант зимнего консервированного салата из помидоров с чесноком. Ингредиентов минимум, а удовольствия — море.

Ингредиенты на 1 банку 720 мл:

  • помидоры — 400 г;

  • листья хрена — 1,5 шт.;

  • зонтики укропа — 2 шт.;

  • черный перец горошком — 5 шт.;

  • соль — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • масло подсолнечное — 1 ст. л.;

  • уксус 9% — 1 ст. л.

Также понадобится (на 4 720-миллилитровых банки):

  • чеснок — 2 головки;

  • петрушка — 1 пучок;

  • острый перец стручками — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры. Чеснок нарежьте как можно мельче, но не пропускайте его через пресс, нужны именно кусочки.

  2. Петрушку промойте, а потом, как и чеснок, нарежьте как можно мельче. Добавьте ее к чесноку и перемешайте.

  3. Помидоры нарежьте на крупные дольки.

  4. В простерилизованные банки уложите лист хрена, зонтик укропа и 5 горошин черного перца.

  5. Наполните банки дольками помидоров. Каждый слой надо пересыпать петрушкой с чесноком.

  6. Поверх помидоров положите половину листа хрена, зонтик укропа и 2 колечка острого перца, насыпьте столовую ложку соли и сахара без горки.

  7. Добавьте в каждую банку по столовой ложке подсолнечного масла и уксуса. Залейте кипятком.

  8. На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.

  9. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10 минут, не выключая огонь.

  10. Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Рецепт отлично подойдет для тех, кто не особо любит цельноплодное консервирование. Он также хорош, когда надо переработать какое-то количество мясистых помидоров. А вот сочные для этого рецепта — не лучший вариант.

5

«Армянчики»

Заготовка для тех, кто любит поострее и кому некуда деть зеленые помидоры. Хотя ради такой закуски можно и специально купить — как раз сезон.

Ингредиенты:

  • помидоры зеленые — 1 кг;

  • чеснок — 5 зубчиков;

  • перец жгучий — 2 стручка;

  • морковь — 1 шт.;

  • укроп — 1 пучок;

  • петрушка — 1 пучок;

  • лавровый лист — 3 шт.;

  • перец душистый горошком — 1 упаковка;

  • уксус 9% — 60 мл;

  • сахар 50 г;

  • соль — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Все овощи, кроме чеснока, помойте. Почистите чеснок и морковь.

  2. Чеснок и морковь нарежьте пластинками, перец — колечками, а зелень измельчите.

  3. Помидоры надрежьте до половины крест-накрест. Уложите в них морковь, чеснок, зелень и острый перец.

  4. На дно банки насыпьте слой зелени, положите лавровый листик, 5 горошин перца. Уложите помидоры, между каждым слоем сделайте прослойку из зелени.

  5. Воду — 300 мл — вылейте в кастрюлю, добавьте туда соль, сахар. Доведите до кипения, выключите огонь и добавьте уксус. Маринад разлейте по банкам.

  6. На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.

  7. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 15 минут, не выключая огонь.

  8. Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Чистить острый перец от семян можно. То, что основная острота в семечках, — это миф. В них содержится всего 10% капсаицина — вещества, которое и придает остроту перцу.

6

Салат из зеленых помидоров

Еще одна закрутка на зиму из помидоров, которые не успели дозреть из-за наступивших холодов. Такой салатик будет в тему не только в качестве дополнения повседневных блюд, но и на праздничном столе!

Ингредиенты:

  • помидоры зеленые — 7 кг;

  • чеснок — 9 головок;

  • уксус 9% — 1 стакан;

  • подсолнечное масло — 1 стакан;

  • соль — 1 стакан;

  • сахар — 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте и нарежьте на дольки. Чеснок почистите и измельчите.

  2. Добавьте в тазик с помидорами уксус, масло, соль, сахар и чеснок.

  3. Тщательно всё перемешайте и оставьте настояться на 3 часа. Не забывайте перемешивать салат раз в 20 минут.

Есть 2 способа дальнейшего приготовления. Можно просто разложить салат по стерилизованным банкам и закрыть полиэтиленовыми крышками, а в дальнейшем хранить в прохладном месте. Или простерилизовать салат. Для этого его опять же разложите по стерилизованным банкам и поставьте их в кастрюлю на тканевую салфетку. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 15 минут, не выключая огонь. Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания

7

Помидоры по-болгарски

Помидоры обычно консервируют в рассоле, где, кроме воды, соли, сахара и, может быть, специй, ничего нет. Но этим список рецептов не ограничивается. Предлагаем закатать помидоры в заправке из перца и чеснока. Вряд ли вы пробовали такую закуску, а зря.

Ингредиенты на 6 банок 750 мл:

  • помидоры — 2 кг;

  • перец сладкий — 1–1,5 кг;

  • перец жгучий — ½ шт.;

  • чеснок — 1 крупная головка;

  • петрушка — 70 г;

  • укроп — 70 г;

  • перец душистый горошком — 1 упаковка;

  • соль;

  • сахар;

  • уксус 9%.

Способ приготовления:

  1. Перцы помойте, очистите от семян и разрежьте на части. В том числе и острый.

  2. Чеснок очистите и пропустите через мясорубку. Также прокрутите сладкие перцы, зелень и половинку острого. Всё перемешайте.

  3. Помидоры помойте, срежьте место, где крепится плодоножка, и разрежьте на половинки. Крупные — на четвертинки.

  4. В стерилизованные банки положите 2 столовые ложки перца с зеленью, по 3 горошины перца и дольки помидоров. Поверх помидоров — еще по 2 ст. л. перечно-чесночной смеси, 1,5 ч. л. соли и 1,5 ст. л. сахара. Залейте кипятком.

  5. На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.

  6. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10 минут.

  7. Аккуратно достаньте банки, добавьте по 1,5 ст. л. уксуса, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.

Чтобы легко посчитать количество ингредиентов для себя, вычислите общий объем в рецепте. Здесь это 4,5 л. Затем умножьте его так, чтобы получилось целое число. Например, на 2. И на это же число умножьте количество ингредиентов. Итого — в 2 раза больше, но уже на 9 литров. А дальше, чтобы получить необходимое количество на 1 л, разделите на 9. Даже калькулятор не нужен.

8

Помидоры в собственному соку

Достаточно сложный рецепт, но насколько же вкусны пикантные томаты с чесночком в собственном соку! Всем любителям помидоров посвящается.

Ингредиенты:

  • помидоры — 2–2,5 кг;

  • чеснок — 1 головка;

  • томатный сок — 3 л;

  • соль — 3 ст. л.;

  • сахар — 9 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры. Сделайте проколы зубочисткой в месте, где крепилась плодоножка.

  2. Уложите на дно 1,5-литровой банки 2 нарезанных пластинками зубчика чеснока и потом заполните ее помидорами. Залейте всё кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Кипяток слейте и повторите эту процедуру еще раз.

  3. Доведите томатный сок до кипения. Если он только выжатый (должен быть без косточек и кожицы), добавьте туда 3 ст. л. соли и 9 ст. л. сахара. Доведите повторно до кипения, варите 10 минут, снимая пенку по мере ее образования.

  4. Залейте помидоры кипящим томатным соком до краев банки и закатайте крышками. Переверните и укутайте банки до полного остывания.

Как написано в рецепте, томатный сок для заливки можно взять и магазинный. Хотя домашний всё же подходит больше, так как полностью натуральный и точно не содержит ничего лишнего.

9

Зеленые помидоры в томатном соке

Не только спелые томаты можно консервировать в соке. Зеленые помидоры тоже запросто закатываются по такому рецепту. Тем более что такие заготовки не только вкусны, но и выглядят очень нарядно, даже по-новогоднему.

Ингредиенты на одну 1,5-литровую банку:

  • помидоры зеленые — 700 г;

  • чеснок — 1 головка;

  • перец душистый горошком — 5 шт.;

  • томатный сок — 800 мл;

  • соль — 1 ст. л.;

  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Томатный сок поставьте на плиту на медленный огонь и доведите до кипения, варите 10 минут.

  2. На дно банки положите душистый перец, 3–5 зубчиков чеснока. Далее плотно наполните банку помидорами доверху.

  3. В томатный сок добавьте соль и сахар. Перемешайте и вновь доведите до кипения, варите 5 минут.

  4. Залейте в банки кипящий сок и простерилизуйте их.

  5. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10–15 минут. Или отправьте банки, прикрытые крышками, в разогретую духовку на 30 минут при температуре 160 °C.

  6. Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.

Томатный сок не обязательно должен быть из спелых помидоров. Вполне можно его сделать и из зеленых (1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара на 1 л сока). Но стоит учесть, что такой маринад выглядит не настолько нарядно.

10

Вяленые помидоры с чесноком

Можно сказать, что этот рецепт родом из Италии с нашими национальными русскими дополнениями. Хоть он и очень трудоемок, но точно того стоит, чтобы попробовать хоть раз такой деликатес, как вяленые помидоры.

Ингредиенты:

  • помидоры «сливка» — 2 кг;

  • чеснок — 1–5 зубчиков;

  • масло оливковое — 300 мл;

  • розмарин сушеный — ½ ч. л.;

  • базилик сушеный — 1 ч. л. в банку;

  • перец душистый — 1 горошина в каждую банку;

  • лавровый лист — 1 шт. в каждую банку;

  • соль.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры. Разрежьте их вдоль на половинки и извлеките чайной ложкой сердцевинку.

  2. Противень застелите фольгой или пергаментной бумагой и выложите половинки помидоров срезом вверх в 1 слой. Слегка их присолите, желательно — морской солью.

  3. Отправьте помидоры в духовку — режим «конвекция» при 120 градусах на 2 часа. Если духовка обычная, то просто дверца должна быть приоткрыта, температура — 100 °C, вялим 5 часов.

  4. В конвекционной духовке через 2 часа уменьшите температуру до 100 градусов и запекайте еще 2,5–3 часа. Помидоры доходят до кондиции не одновременно, поэтому готовые доставайте сразу. Для этого регулярно проверяйте их.

  5. Чеснок почистите. Можно использовать и сушеный или гранулированный. Дольки свежего разрежьте на 2–4 части, зависит от размера зубчика.

  6. В сухую стерилизованную банку на дно уложите чеснок, половину лаврового листа, базилик и розмарин.

  7. Плотно уложите помидоры в банку, добавьте перец горошком и еще немного розмарина.

  8. Масло нагрейте, но не до кипения. Налейте его в банку (до половины) и встряхните ее, чтобы воздух вышел. Долейте масло доверху.

  9. Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.

Необязательно использовать именно оливковое масло. Вместо него вполне подойдет и подсолнечное. Тем более что такой подход значительно удешевляет заготовку, а на ее вкус влияет минимально.

А у вас есть свой любимый рецепт помидоров с чесноком на зиму?

Помидоры «в снегу»
Помидоры, фаршированные чесноком
Сладкие помидоры с чесноком
Помидоры дольками с чесноком и зеленью
«Армянчики»
Салат из зеленых помидоров
Помидоры по-болгарски
Помидоры в собственному соку
Зеленые помидоры в томатном соке
Вяленые помидоры с чесноком
Напишу свой любимый рецепт в комментариях
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Комментарии
7
Урлулуууу
1 час
С похмела такие штуки прям огонь-одобряю.
Урлулуууу
46 минут
Не большие-сочные помидоры,огурцы и конечно же маринованные белые грузди со сметаной-вот это топ.
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