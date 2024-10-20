Как приготовить помидоры с чесноком на зиму: 10 пикантных рецептов

Помойте помидоры. Разрежьте их вдоль на половинки и извлеките чайной ложкой сердцевинку.

Противень застелите фольгой или пергаментной бумагой и выложите половинки помидоров срезом вверх в 1 слой. Слегка их присолите, желательно — морской солью.

Отправьте помидоры в духовку — режим «конвекция» при 120 градусах на 2 часа. Если духовка обычная, то просто дверца должна быть приоткрыта, температура — 100 °C, вялим 5 часов.

В конвекционной духовке через 2 часа уменьшите температуру до 100 градусов и запекайте еще 2,5–3 часа. Помидоры доходят до кондиции не одновременно, поэтому готовые доставайте сразу. Для этого регулярно проверяйте их.

Чеснок почистите. Можно использовать и сушеный или гранулированный. Дольки свежего разрежьте на 2–4 части, зависит от размера зубчика.

В сухую стерилизованную банку на дно уложите чеснок, половину лаврового листа, базилик и розмарин.

Плотно уложите помидоры в банку, добавьте перец горошком и еще немного розмарина.

Масло нагрейте, но не до кипения. Налейте его в банку (до половины) и встряхните ее, чтобы воздух вышел. Долейте масло доверху.