Как приготовить тыквенный сок в домашних условиях: 5 рецептов на зиму

Пока одни используют тыкву для красоты, мы выжимаем из нее все соки Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Один известный литературный персонаж умудрился выжать из воды камень. Мы такими экспериментами заниматься не собираемся, но сегодня на нашем столе оказался не менее прочный продукт — тыква. Раньше мы уже разбирались, как приготовить тыквенные пироги в духовке и мультиварке, и делились рецептами варенья из тыквы, а теперь настало время превратить твердое в жидкое. Если точнее — в сок. В некоторых случаях для этого даже соковыжималка не потребуется.

Классический тыквенный сок

Тыква сама по себе довольно полезна. Прежде всего благодаря пищевым волокнам, которые помогают ЖКТ нормально работать. Но грызть тыкву ради извлечения из нее пользы как-то не с руки, поэтому будем ее резать, варить, мять — всё ради сока и на здоровье. Ингредиентов для приготовления классического тыквенного сока, к слову, нужно не так уж и много.

Ингредиенты:

тыква — 1,5 кг;

сахар — 250 г;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, переложите в кастрюлю и залейте водой. Вода должна покрывать кусочки, значит, понадобится где-то литр. На среднем огне доведите до кипения и варите минут 10–15. Проверьте на готовность — если тыква легко протыкается ножом, снимите с огня, вытащите кусочки, не сливая воду, и измельчите их. Можно пропустить через соковыжималку или мясорубку, пробить блендером или протереть через сито. Получившееся пюре отправьте обратно в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и проварите еще минут 5, не забывая снимать пенку. Выключив огонь, разлейте сок по стерилизованным банкам и закупорьте крышками. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Такие заготовки необязательно хранить в прохладе: они отлично стоят и при комнатной температуре. Но лучше, чтобы контакта с солнечными лучами не было, поэтому место для хранения тыквенного сока выбирайте темное. Так, их можно поставить в кладовке, в шкафу, в подвале или даже под кроватью.

Тыквенный сок с апельсином

Тыквенному соку также можно придать немного цитрусовых ноток. Достаточно добавить в него апельсин с лимоном, и вкус напитка заиграет новыми оттенками.

Ингредиенты:

тыква — 3 кг;

апельсин — 3 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 450 г.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на кусочки, можно крупные. Переложите тыкву в кастрюлю и залейте водой. Вода должна покрывать кусочки. На малом огне доведите до кипения и варите минут 10–25. Проверьте на готовность — если тыква легко протыкается ножом, она дошла до нужной кондиции. Отожмите сок из цитрусов. Следите, чтобы в нем не оказалось косточек. Измельчите отваренную тыкву блендером, не сливая воду. Добавьте к тыквенному соку цитрусовый и всыпьте сахар. Перемешайте до полного его растворения. Вновь включите плиту и на малом огне доведите до кипения. Варите 10 минут, периодически помешивая. Пенку не забывайте снимать. Выключив огонь, разлейте сок по стерилизованным банкам (до самого верха) и закатайте крышками. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Такой сок отличается приятной кислинкой, которая скрывает терпкость тыквы. Чем-то он даже напоминает вкус сока из манго.

Тыквенный сок с яблоком

Этот сок можно заслуженно назвать мультифруктовым, несмотря на то, что тыква — это овощ. Основная нота у такого напитка будет яблочная. А цитрусы и тыква оттенят и дополнят свежий вкус яблок с легкой кислинкой.

Ингредиенты:

тыква — 900 г;

яблоки — 2,1 кг;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 200 г.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, переложите в кастрюлю и залейте 250 мл воды. На малом огне доведите до кипения и варите минут 10–15. Проверьте на готовность — если тыква легко протыкается ножом, снимите с огня. Помойте апельсин и лимон, обдайте кипятком и снимите цедру при помощи терки. Чтобы потерять цедры по минимуму, на терку — ту сторону, которая для получения томатного сока (в пупырышку), — прикрепите пергаментную бумагу. Снимите пергамент с терки и соскребите ножом цедру. Сами цитрусы разрежьте пополам и отожмите сок. Яблоки помойте, разрежьте на 4 части и удалите сердцевинки. Пропустите их через соковыжималку. Получившийся сок процедите через 2 слоя марли. В тыкву добавьте отжатый и цитрусовый сок, цедру и на среднем огне варите минут 5. Сняв с огня, измельчите всё блендером. В тыквенное пюре влейте яблочный сок, сахар — 200 г, можно больше или меньше по вкусу, и доведите до кипения, варите еще 5 минут. Выключите огонь и разлейте сок по стерилизованным банкам, закупорьте крышками. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Простерилизовать банки можно в микроволновке. Для этого на дно налейте немного воды и, включив печь на полную мощность, дождитесь закипания жидкости. Крышки достаточно просто обдать кипятком.

Тыквенный сок с морковью

Такой сок — витаминная бомба. И, что интересно, в него можно добавить и яблоки, и апельсины — для большей насыщенности вкуса. Но чтобы понять, сколько и чего впоследствии добавлять, надо знать вкус чистого тыквенно-морковного сока. К тому же он и сам по себе очень приятный, особенно охлажденный.

Ингредиенты:

тыква — 700 г;

морковь — 700 г;

сахар — 70 г;

лимонный сок — 80 мл.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики. Морковь очистите от кожицы и помойте, нарежьте на небольшие кубики. Переложите овощи в блендер и измельчите или пропустите через соковыжималку (это предпочтительный вариант). Если измельчаете блендером, то пюре откиньте на дуршлаг, застеленный марлей в 2 слоя, и хорошо отожмите сок. Остатки мякоти сразу не выкидывайте, с их помощью можно будет сделать сок погуще, если он получится слишком жидким. Сок перелейте в толстостенную кастрюлю и на малом огне доведите до кипения. Если сок слишком жидкий, добавьте немного мякоти. В кипящий тыквенно-морковный сок добавьте лимонный. Также положите сахар и кипятите еще 2–3 минуты до полного его растворения, не забывая снимать пенку. Если сок недостаточно сладкий, добавьте еще немного сахара. Выключите огонь и разлейте сок по стерилизованным банкам, закупорьте крышками. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Далее храните сок в прохладном и темном месте.

Пропорции тыквенного и морковного сока можно варьировать на свое усмотрение, не обязательно брать строго 1 к 1.

Тыквенный сок с помидором

Для тех, кто не любит сладкие соки, есть интересный овощной вариант.

Ингредиенты:

тыква — 0,5 кг;

помидоры — 2 кг;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1–2 ст. л.;

чеснок — 1–5 зубчиков;

базилик — ½ пучка;

перец чили — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики. Помидоры помойте, очистите и нарежьте на дольки. Добавьте к ним 1 ст. л. соли, чтобы помидоры пустили сок. Переложите тыкву в кастрюлю и залейте водой, ее понадобится где-то стакан. На среднем огне доведите до кипения и варите минут 10–15. Отправьте тыкву к помидорам, поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите еще минут 10. Добавьте базилик и пробейте всё блендером. Добавьте сахар, чили по вкусу. Прокипятите на среднем огне 2–3 минуты, постоянно помешивая и снимая пенку по мере ее образования. Разлейте сок по стерилизованным банкам, закупорьте крышками. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Если сок кажется густоватым, то перед последним кипячением добавьте воды, сколько требуется, присолите-подсластите и проварите вместо 2–3 минут 5–7. Если хочется получить соус, то используйте при варке тыквы меньше воды или прокипятите томатно-тыквенную массу на последнем этапе дольше, пока консистенция не станет приемлемой.

Чтобы снять кожицу с помидора без лишних усилий, сделайте крестообразный надрез на месте плодоножки и опустите его в кипяток на 20 секунд. А потом переложите в холодную воду до остывания. После достаточно просто подцепить ножом или пальцами кожицу и она легко отделится от мякоти.