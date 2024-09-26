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Еда опрос Гамарджоба, генацвале! Топ-10 мест, где готовят самые вкусные хачапури в Новосибирске

Гамарджоба, генацвале! Топ-10 мест, где готовят самые вкусные хачапури в Новосибирске

Публикуем рейтинг по версии читателей НГС

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1 комментарий

Тесто, сыр, желточек — всё должно быть идеально!

На прошлой неделе редакция НГС открыла портал в мир грузинской кухни в своем телеграм-канале (подписывайтесь, не стесняйтесь). Мы решили узнать, где в Новосибирске готовят лучшие хачапури, и обратились за помощью к читателям. Страсти разгорелись не на шутку — почти три сотни комментариев и два заведения в тесной борьбе за первое место.

В итоге народными любимчиками оказались «Твиши», «Коза и Лоза», а также «Хочу Пури». Местная кухня обещает порадовать гостей свеженькими хачапури и другими блюдами грузинской кухни. Атмосфера здесь соответствующая.

Самые вкусные хачапури здесь, обещают читатели

В комментариях под этим постом можно найти массу полезных рекомендаций, чтобы попробовать как можно больше и определить своего любимчика. Заглядывайте на досуге и сохраняйте топ-10. Здесь вас наверняка встретят фразой «Гамарджоба генацвале!», что с грузинского переводится как «Здравствуй, дорогой!»:

  1. Твиши

  2. Коза и Лоза

  3. Хочу Пури

  4. Баклажани

  5. Хлеб и Нино

  6. ЮжанеГорожане

  7. Сулугули

  8. Дядя Вано

  9. Аджикинежаль

  10. Рэсторани

Конечно, с народным рейтингом согласились не все — дело вкуса (и активности постояльцев).

— Было раньше вкусное в «Хочу Пури» и «Аджикинежаль», но что-то случилось там с тестом. Сейчас вкусное хачапури в «Рэсторани» на Советской, — поделилась Тата.

— «Аджикинежаль» пока самые вкусные из всех, что пробовали в Новосибирске, Сочи и Абхазии, — утверждает читательница Алина Таболкина.

Не обошлось без комментария о том, что самый вкусные хачапури — дома. Мы не спорим, но дайте попробовать

Не согласны с рейтингом? Делитесь в комментариях, кто еще заслуживает место в народном топе, и присоединяйтесь к новому опросу. На этой неделе наши читатели выбирают заведения, где готовят лучшую пиццу.

Ранее в нашей рубрике #потарелочкам_нгс мы выяснили, где найти самые сочные бургеры, добротную шаурму и остренький том ям.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
4 минуты
Тесто с яйцом можно и дома сделать. Вы ещё рейтинг заведений, где яичницу делают, составьте. Или бутерброды с колбасой.
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