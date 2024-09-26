Гамарджоба, генацвале! Топ-10 мест, где готовят самые вкусные хачапури в Новосибирске

На прошлой неделе редакция НГС открыла портал в мир грузинской кухни в своем телеграм-канале (подписывайтесь, не стесняйтесь). Мы решили узнать, где в Новосибирске готовят лучшие хачапури, и обратились за помощью к читателям. Страсти разгорелись не на шутку — почти три сотни комментариев и два заведения в тесной борьбе за первое место.
В итоге народными любимчиками оказались «Твиши», «Коза и Лоза», а также «Хочу Пури». Местная кухня обещает порадовать гостей свеженькими хачапури и другими блюдами грузинской кухни. Атмосфера здесь соответствующая.
В комментариях под этим постом можно найти массу полезных рекомендаций, чтобы попробовать как можно больше и определить своего любимчика. Заглядывайте на досуге и сохраняйте топ-10. Здесь вас наверняка встретят фразой «Гамарджоба генацвале!», что с грузинского переводится как «Здравствуй, дорогой!»:
Твиши
Коза и Лоза
Хочу Пури
Баклажани
Хлеб и Нино
ЮжанеГорожане
Сулугули
Дядя Вано
Аджикинежаль
Рэсторани
Конечно, с народным рейтингом согласились не все — дело вкуса (и активности постояльцев).
— Было раньше вкусное в «Хочу Пури» и «Аджикинежаль», но что-то случилось там с тестом. Сейчас вкусное хачапури в «Рэсторани» на Советской, — поделилась Тата.
— «Аджикинежаль» пока самые вкусные из всех, что пробовали в Новосибирске, Сочи и Абхазии, — утверждает читательница Алина Таболкина.
Не согласны с рейтингом? Делитесь в комментариях, кто еще заслуживает место в народном топе, и присоединяйтесь к новому опросу. На этой неделе наши читатели выбирают заведения, где готовят лучшую пиццу.
Ранее в нашей рубрике #потарелочкам_нгс мы выяснили, где найти самые сочные бургеры, добротную шаурму и остренький том ям.