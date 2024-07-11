«Ну ты храбрый, конечно!»: сын Агаты Муцениеце попробовал сюрстремминг — запах блюда оказался для него ужасным

У сюрстремминга запах протухшей рыбы Источник: Agata Muceniece / YouTube











Сын Агаты Муцениеце, Тимофей, попробовал популярное шведское блюдо сюрстремминг — это квашеная сельдь в банке, которая имеет специфический вкус и запах. Видео, в котором мальчик пытался съесть рыбу, актриса опубликовала в своем YouTube-канале.



Ребенок дегустировал сюрстремминг при родственниках — изначально Агата пообещала денежный приз тому, кто съест хотя бы ложку необычного продукта. Тимофей положил рыбу вместе с хлебом в рот, но в итоге выплюнул ее. Несмотря на то, что он не проглотил кусок селедки, семья все равно дала ему деньги за смелость.

НГС убрал из видео момент, когда мальчик выплюнул рыбу Источник: Agata Muceniece / YouTube

Попытку Тимофея съесть рыбу Муцениеце комментировала следующим образом:



— Тим, ну ты храбрый конечно!

На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) знаменитость напомнила, что сюрстремминг считается деликатесом.

— Это деликатес шведский. Ну как-то же они это едят, — отметила она.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



Стало известно, что Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце — актер подал иск в суд.

