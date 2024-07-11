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Еда «Ну ты храбрый, конечно!»: сын Агаты Муцениеце попробовал сюрстремминг — запах блюда оказался для него ужасным

«Ну ты храбрый, конечно!»: сын Агаты Муцениеце попробовал сюрстремминг — запах блюда оказался для него ужасным

Мальчику пообещали крупную сумму за то, что он съест тухлую рыбу

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У сюрстремминга запах протухшей рыбы

Сын Агаты Муцениеце, Тимофей, попробовал популярное шведское блюдо сюрстремминг — это квашеная сельдь в банке, которая имеет специфический вкус и запах. Видео, в котором мальчик пытался съесть рыбу, актриса опубликовала в своем YouTube-канале.

Ребенок дегустировал сюрстремминг при родственниках — изначально Агата пообещала денежный приз тому, кто съест хотя бы ложку необычного продукта. Тимофей положил рыбу вместе с хлебом в рот, но в итоге выплюнул ее. Несмотря на то, что он не проглотил кусок селедки, семья все равно дала ему деньги за смелость.

НГС убрал из видео момент, когда мальчик выплюнул рыбу

Попытку Тимофея съесть рыбу Муцениеце комментировала следующим образом:

— Тим, ну ты храбрый конечно!

На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) знаменитость напомнила, что сюрстремминг считается деликатесом.

— Это деликатес шведский. Ну как-то же они это едят, — отметила она.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Стало известно, что Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце — актер подал иск в суд.

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Комментарии
1
Гость
11 июля 2024, 15:23
Вот это новость - богатые с жиру бесятся, а миллионам нищих предлагается на это смотреть.
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