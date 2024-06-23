«Начало положено»: новосибирцы делятся первым урожаем подосиновиков — фото корзинок
Опытные грибники отмечают, что грибы еще не наросли
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После обильных осадков и начавшейся за ними 30-градусной жары новосибирцы отправляются в лес на поиск грибов. По словам опытных любителей тихой охоты, сейчас начинается сезон подосиновиков. В социальных сетях люди отмечают, что пока поиски этого гриба не увенчался успехом. Однако некоторым всё же улыбнулась удача. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами. Своим уловом сибиряки делятся в социальных сетях.
— Проехал по своим околкам, из 6 только в трех было по одному подосиновику, в остальных пусто. В лесу достаточно влажно, возможно, не лезут от переизбытка влаги, а может, еще не время, — написал Константин Зеленцов.