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Еда «Начало положено»: новосибирцы делятся первым урожаем подосиновиков — фото корзинок

«Начало положено»: новосибирцы делятся первым урожаем подосиновиков — фото корзинок

Опытные грибники отмечают, что грибы еще не наросли

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Подосиновики собирают в разных районах области

После обильных осадков и начавшейся за ними 30-градусной жары новосибирцы отправляются в лес на поиск грибов. По словам опытных любителей тихой охоты, сейчас начинается сезон подосиновиков. В социальных сетях люди отмечают, что пока поиски этого гриба не увенчался успехом. Однако некоторым всё же улыбнулась удача. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами. Своим уловом сибиряки делятся в социальных сетях.

По словам мужчины, пока в лесу мало грибов

— Проехал по своим околкам, из 6 только в трех было по одному подосиновику, в остальных пусто. В лесу достаточно влажно, возможно, не лезут от переизбытка влаги, а может, еще не время, — написал Константин Зеленцов.

— Грибочки из Бурмистрово, много червивых, чуток с опозданием, — отметил Юрий Кувшинов
— Мои первые подосиновики, — написала Александра Маликова
— В первый раз вышли в лесок. Два подосиновика нашли, малютки, — отметила Светлана Черненко
— Начало положено — написала Корневая Татьяна

Ранее мы рассказывали, где собирать белые грибы в Новосибирской области и как правильно это делать.

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