«Начало положено»: новосибирцы делятся первым урожаем подосиновиков — фото корзинок

После обильных осадков и начавшейся за ними 30-градусной жары новосибирцы отправляются в лес на поиск грибов. По словам опытных любителей тихой охоты, сейчас начинается сезон подосиновиков. В социальных сетях люди отмечают, что пока поиски этого гриба не увенчался успехом. Однако некоторым всё же улыбнулась удача. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами. Своим уловом сибиряки делятся в социальных сетях.

