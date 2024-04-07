5 литров за сутки: новосибирский биолог назвал сроки сбора березового сока

Для сбора сока не рекомендуется использовать стеклянные бутылки Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Весной в Новосибирске начинается сезон сбора березового сока. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, сбор стоит начинать, когда в городе установится среднесуточная температура воздуха выше 0 градусов. А пока специалист советует выбрать место, где вы будете собирать сок.



— Думаю, числа 14 апреля можно будет начинать подготовку к сбору сока. Наиболее эффективный способ, когда сверлом делается проход в ствол березы на высоте примерно полметра. В проход вставляется желобок из жести. Сок по нему стекает в пластиковую бутыль не менее 5 литров. При теплой погоде такой объем соберется за сутки или двое суток, — пояснили Алексей Яновский.



По словам биолога, для сбора сока не рекомендуется использовать стеклянные бутылки, так как в ночное время при низких температурах емкость может лопнуть. Как отметил Алексей Янковский, сбор сока продолжается около двух или трех недель, пока на ветках не появятся первые листья. Ориентировочно до 5 мая.

