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Биолог назвал сроки сбора березового сока

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Еда 5 литров за сутки: новосибирский биолог назвал сроки сбора березового сока

5 литров за сутки: новосибирский биолог назвал сроки сбора березового сока

Сбор продолжается, пока на ветках не появятся первые листья

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Для сбора сока не рекомендуется использовать стеклянные бутылки

Весной в Новосибирске начинается сезон сбора березового сока. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, сбор стоит начинать, когда в городе установится среднесуточная температура воздуха выше 0 градусов. А пока специалист советует выбрать место, где вы будете собирать сок.

— Думаю, числа 14 апреля можно будет начинать подготовку к сбору сока. Наиболее эффективный способ, когда сверлом делается проход в ствол березы на высоте примерно полметра. В проход вставляется желобок из жести. Сок по нему стекает в пластиковую бутыль не менее 5 литров. При теплой погоде такой объем соберется за сутки или двое суток, — пояснили Алексей Яновский.

По словам биолога, для сбора сока не рекомендуется использовать стеклянные бутылки, так как в ночное время при низких температурах емкость может лопнуть. Как отметил Алексей Янковский, сбор сока продолжается около двух или трех недель, пока на ветках не появятся первые листья. Ориентировочно до 5 мая.

Ранее миколог-любитель рассказала НГС, когда в новосибирских лесах появятся первые сморчки и сморчковые шапочки.

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