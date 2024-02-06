«Скачок весьма ощутимый». Сомелье оценили, что будет с вином и ценами после подъема акцизов втрое

Про цены

Владелец ростовского бара «Голодранец» Максим Поливанов считает, что цены заметно вырастут, но «в остальном повышение акцизов ни на что не повлияет».



— 108 рублей вместо 34 на литр — это [примерно] плюс 55 рублей на бутылку 0,75 литра в закупке. В магазинах бутылка станет дороже на 90–120 рублей. В барах бутылка станет дороже на 110–170 рублей, а бокал вина — на 20–30 рублей от текущей цены.

