«Скачок весьма ощутимый». Сомелье оценили, что будет с вином и ценами после подъема акцизов втрое

Акцизы на вина с 1 мая вырастут почти втрое. Поднимутся ли вместе с ними цены в магазинах и ресторанах? Насколько? Не пострадает ли качество недорогих вин? Может, россияне перейдут на пиво и напитки покрепче? Наши ростовские коллеги из 161.RU обсудили ситуацию с акцизами с сомелье, рестораторами и виноделами.
Акцизы на тихие вина с мая вырастут с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля. Вместе с ними поднимутся акцизы на виноматериалы.
Про цены
Владелец ростовского бара «Голодранец» Максим Поливанов считает, что цены заметно вырастут, но «в остальном повышение акцизов ни на что не повлияет».
— 108 рублей вместо 34 на литр — это [примерно] плюс 55 рублей на бутылку 0,75 литра в закупке. В магазинах бутылка станет дороже на 90–120 рублей. В барах бутылка станет дороже на 110–170 рублей, а бокал вина — на 20–30 рублей от текущей цены.
По словам Сергея Подпорина — сомелье и совладельца ресторана Leo Wine & Kitchen, увеличение акцизного сбора заметнее всего скажется на недорогих импортных винах. Цены на них могут вырасти на
— Но всё это — без учета ежегодного увеличения цен из-за курса рубля и роста цен у самих производителей, — подчеркнул Подпорин.
Шеф-сомелье сети Mozart Wine House Кристина Кореницина тоже считает, что резкое увеличение акциза по-разному скажется на винах разных категорий:
— Сильно на заведения общепита и проекты, которые предоставляют высокий уровень сервиса, рост акциза, я считаю, никак не повлияет. Так как этот скачок закидывается в стоимость бутылки. Если гости, например, пьют вина от 3 до 5 тысяч рублей, для них эта сумма — на которую увеличится стоимость — будет несущественна.
Про тенденции
— Последнее время государство старается создать условия, при которых базовый сегмент вин был бы представлен преимущественно отечественными производителями, — уверен сомелье Подпорин. — Протекционизм — вполне рабочая стратегия во всех странах, поэтому считаю это вполне нормальным. Другое дело, что у нас всё довольно резко происходит. Качественного российского вина на всех не хватит.
Подпорин добавил, что у местных производителей возникнет соблазн «насытить ценовую нишу» посредственным вином, потому что конкуренция ослабнет. Поэтому некоторые потребители могут отказаться от вина в пользу пива и крепких напитков.
— В региональных ресторанах это уже ощущается, но будет еще заметнее. Однако в тех ресторанах, где умеют работать с вином, гости всегда найдут хорошие альтернативы привычным винам, в том числе и отечественные — здесь всё будет стабильно хорошо, — считает Подпорин.
Юрий Химичев — основатель и главный винодел винодельни Vinabani — оценил, как повышение акцизов повлияет на местных производителей.
— Если акциз на виноград повысится пропорционально, тогда ничего страшного. Они [с акцизом на вино] перекрывают друг друга. Пострадают те винодельни, которые продают больше вина, а винограда — меньше. То есть если ты производишь вино только из своего винограда, тогда не страшно.
Сомелье Кореницина не считает повышение акциза критичным. Но, как и ее коллега Подпорин, полагает, что это может снизить культуру потребления вина в России.
— У нас средний класс ориентируется в первую очередь на цену, а не на органолептическое удовольствие, анализ или еще что-то. Но в целом я всё равно думаю, что никто не перестанет из-за этого пить вино, — отметила Кореницина. — А местные винодельни всегда будут конкурировать с привозным вином в любых, мне кажется, условиях. И у нас есть отличные производители, которые делают первоклассные вина, очень интересные. Они попадают также в поле, как я говорю, ценового сегмента от 3000 рублей.
Наши коллеги из MSK1.RU тоже опросили экспертов о состоянии российского алкогольного рынка после повышения налога. Вот что они узнали.