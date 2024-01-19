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Обзор

Свежая еда: где стоит бронировать стол и где искать тапас — обзор только что открытых кафе и ресторанов

Шесть новых интересных заведений — гастрокофейня, новые сети издалека и вафельная

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За последний месяц в Новосибирске стартовали несколько ярких проектов

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Конец 2023 года был так богат на новые открытия, что обозреватель НГС решил собрать их в одном обзоре. Здесь нашлось места и для полноценного модного ресторана, и для небольшого тапас-бара, и для сетевых проектов, которые пришли в Новосибирск сразу с запада и востока. Подробнее — в материале НГС.

«ИНСТ» в «Хогвартсе»

Окна ресторана выходят на улицу Советскую, но прикрыты мохнатой инсталляцией снаружи

Окна ресторана выходят на улицу Советскую, но прикрыты мохнатой инсталляцией снаружи

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Ресторан на первом этаже бизнес-центра причудливой архитектуры. Здание строили специально для частного вуза, и среди горожан оно получило прозвище «Хогвартс». Вуз, правда, потом лишили аккредитации и закрыли, а его корпус превратился в оригинальный бизнес-центр. В бывшем фойе университета сначала открыли продуктовый магазин с кофейней, и вот теперь продмаг заменил модный ресторан.

Хумус из зеленого гороха с томатами и питой за 540 рублей

Хумус из зеленого гороха с томатами и питой за 540 рублей

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Единственным учредителем компании, открывшей «ИНСТ», указан Александр Шмидт — ранее ему принадлежало предприятие, управляющее рестораном «Каритшал» в Шерегеше.

Название «ИНСТ» создатели расшифровывают как институт в широком смысле слова. Официанты и бармены готовы прочитать маленькую лекцию о том, что заведение создано для общения. Внутреннее устройство действительно напоминает больше бар, куда люди приходят общаться и разговаривать, а не обедать и ужинать: большая часть столов или низкие, или просто маленькие.

Вид на зал из-за барной стойки

Вид на зал из-за барной стойки

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Вопреки ожиданиям, подача блюд не всегда отличается какой-то внешней яркостью. Но кухня у заведения довольно крепкая, скорее всего, будет вкусно. Еда — современная европейская с отдельными вкраплениями Азии и Ближнего Востока, а алкогольная карта больше списка блюд в несколько раз. Минималистический набор из одного горячего блюда и бокала вина будет стоить от 980 рублей, комфортная сумма, которую стоит иметь в виду, — 1500 рублей.

Цитаты из меню:

Паштет из утки со смородиновым маслом и пивным хлебом — 520 рублей.

Теплый салат с ростбифом, картофелем и грибами — 590 рублей.

Птитим с креветками и брокколи в сливочном биске — 640 рублей.

Тапас-бар PilPil

В интерьере бара много красного

В интерьере бара много красного

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Небольшой тапас-бар от создателя пивных «Шульц», баров Fry, «Профсоюз» и других Григория Морозова. Примечателен уже самим местом: здесь в разное время успели поработать кофейня «Шансонье», пиццерия Drovamuka и итальянское кафе «У Беллуччи круче». В интерьере много красного, свет распределен по залу так, что, сидя за столиком, видишь остальной зал в полумраке.

Три вида тапас в баре PilPil

Три вида тапас в баре PilPil

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Главное в баре — конечно, напитки: вино, коктейли, настойки собственного изготовления. Еда состоит в основном из небольших закусок, которые можно брать под вино: тапас (маленькие бутербродики) и пинчос (название с севера Испании: здесь так называют небольшую композицию на шпажке). Но есть и полноценные горячие блюда, которые, впрочем, тоже невелики, но весьма живописны. Повар явно постарался понравиться публике, которая не может приступить к трапезе, не сфотографировав блюда. Блогерам любого калибра будет что выложить в свои соцсети.

Цитаты из меню:

Пинчос (осьминог, гуакамоле, сальса) — 350 рублей.

Салат из морепродуктов, томатов, оливок и каперсов — 490 рублей.

Щупальца осьминога — 990 рублей.

«Гастробюро» на Гастрокорте

Новый зал «Гастрокорта», где открылось «Гастробюро»

Новый зал «Гастрокорта», где открылось «Гастробюро»

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Проект шеф-повара Георгия Белянкина, уже известного новосибирской публике по довольно успешному гастробистро «Белок». Успешному, нужно заметить, не вследствие какой-то мощной рекламной или пиар-компании, а просто потому, что людям здесь нравится еда.

Сет с хот-догом, гуакамоле, картошкой, квашеной капустой и битыми огурцами за 588 рублей

Сет с хот-догом, гуакамоле, картошкой, квашеной капустой и битыми огурцами за 588 рублей

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«Гастробистро» в целом можно рассматривать как упрощенную и сокращенную версию «Белков» с упором на блюда уличной еды. Основной упор пока делают на сеты: основное блюдо плюс пара салатов и пара гарниров. Отдельно можно взять пиццу, которой «Белок» уже успел стать широко известным (пусть и в узких кругах).

Заведение примечательно тем, что показывает новый тренд: на «Гастрокорт» (и вообще гастропространства) пошли профессионалы, для которых это просто интересный формат, а не единственная возможность начать что-то самим.

Цитаты из меню:

Пицца с кебабом из баранины — 480 рублей.

Азиатский суп из утки — 390 рублей.

Датский бургер с рваным мясом, гуакамоле, картофелем фри и т. д. — 588 рублей.

Mechtai gastro&coffee

Интерьер кафе на Чаплыгина

Интерьер кафе на Чаплыгина

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Кофейня, которая раньше называлась Reverie, работала в «Европейском береге» уже года два и приобрела там немало поклонников. В конце декабря владельцы открыли еще одну точку в центре, в только что построенном комплексе апартаментов «Маяковский», и решили поменять название на чуть более русское. Так же, как и в первой точке, из окон открывается вид на закрытую территорию, только здесь эта территория находится прямо на Красном проспекте.

«Гречка качо-э-пепе» с сыром халуми, яйцом пашот, авокадо и вялеными томатами

«Гречка качо-э-пепе» с сыром халуми, яйцом пашот, авокадо и вялеными томатами

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Зал отделан в светлых тонах и отделен от открытой кухни стеклоблоками. Часть мест организована прямо на подоконниках, сверху смонтированы зеркала, дающие возможность сделать необычные селфи. В целом место явно ориентировано на публику, для которой производство фото- и видеоконтента — это важная часть жизни.

Меню для такого небольшого заведения довольно обширно, в нем собрано всё, что можно встретить сейчас в подобных местах: панкейки, боулы, вафли, сырники со сложными добавками и т. д. Названия некоторых блюд могут вызывать сомнения, знают ли в заведении значение этих слов. Но у посетителей точно будет ощущение, что они находятся в продвинутом, трендовом месте.

Цитаты из меню:

Латте черника-эвкалипт — 270 рублей.

Творожные пончики с дынным вареньем — 420 рублей.

Гречка качо-э-пепе — 460 рублей.

Красноярский Green House

Кофейня на улице Максима Горького

Кофейня на улице Максима Горького

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Первое отдельное заведение довольно крупной (60 точек) сети кофеен из Красноярска, открывшееся в «стекляшке» на Максима Горького. Это тоже площадка со сложной судьбой: здесь успели поработать уже четыре проекта, последней была кофейня Yellow Door. Недорогие напитки, готовые сэндвичи и десерты, яркие краски в оформлении.

В потребительском смысле новая сеть выглядит как прямой конкурент «Кузины» и «Дудника», хотя в разделе напитков можно найти какие-то свои интересные позиции. А вот еду и десерты Green House заказывает у новосибирских кондитеров, так что ничего нового здесь ждать не стоит по определению. Но если вам надоели не только «Кузина» с «Дудником», но и сеть «Куликовский» тоже, то можно попробовать.

Цитаты из меню:

Латте «Пряно-шоколадное печенье» — 259 рублей.

Чай клюква-базилик — 179 рублей.

Трюфельный торт — 239 рублей.

Норвежский Waffel в «Берлине»

В кафе сети Waffel на Красном проспекте

В кафе сети Waffel на Красном проспекте

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Точка сети с «норвежскими вафлями» из Санкт-Петербурга, открывшаяся в построенном недавно жилом комплексе «Берлин» напротив «Ройял Парка». Не очень большое помещение с окнами от пола до потолка выходит как раз на этот ТРЦ — точнее, на парковку перед зданием.

Сами по себе свежеприготовленные вафли давно прописались в меню новосибирских заведений: сейчас их предлагают больше сорока заведений. Есть даже небольшая, но растущая сеть «Вафland», которая специализируется именно на этом продукте. Тем интересней, что сможет предложить городу новый игрок.

Вафля «Индиана Джонс» — с курицей, сыром и брусничным соусом — за 285 рублей

Вафля «Индиана Джонс» — с курицей, сыром и брусничным соусом — за 285 рублей

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Практически всё меню состоит из фигурных вафель, которые подают с разными начинками (11 сытных и пять сладких). Все вафли можно заказать в двух размерах, а сами вафли делают трех видов: обычные, шпинатные и томатные. Гастрономических открытий ждать не стоит, но как сравнительно недорогой и комфортный перекус рассматривать можно. В разделе напитков помимо обычных кофе, чая есть глег и глинтвейн, правда в безалкогольных версиях.

Цитаты из меню:

Горячий напиток Basil Smell — 220 рублей.

Вафля «Легенда Норвегии» (лосось, крем-чиз, огурец) — от 295 рублей.

Вафля «Джокер» (с клубникой и маскарпоне) — от 270 рублей.

Напишите в комментариях, были ли вы уже в перечисленных кафе и ресторанах. О том, какие заведения только собираются открыться в Новосибирске, читайте в другом обзоре Стаса Соколова.

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