Свежая еда: где стоит бронировать стол и где искать тапас — обзор только что открытых кафе и ресторанов

Кофейня, которая раньше называлась Reverie, работала в «Европейском береге» уже года два и приобрела там немало поклонников. В конце декабря владельцы открыли еще одну точку в центре, в только что построенном комплексе апартаментов «Маяковский», и решили поменять название на чуть более русское. Так же, как и в первой точке, из окон открывается вид на закрытую территорию, только здесь эта территория находится прямо на Красном проспекте.