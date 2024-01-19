Свежая еда: где стоит бронировать стол и где искать тапас — обзор только что открытых кафе и ресторанов

Конец 2023 года был так богат на новые открытия, что обозреватель НГС решил собрать их в одном обзоре. Здесь нашлось места и для полноценного модного ресторана, и для небольшого тапас-бара, и для сетевых проектов, которые пришли в Новосибирск сразу с запада и востока. Подробнее — в материале НГС.
«ИНСТ» в «Хогвартсе»
Ресторан на первом этаже бизнес-центра причудливой архитектуры. Здание строили специально для частного вуза, и среди горожан оно получило прозвище «Хогвартс». Вуз, правда, потом лишили аккредитации и закрыли, а его корпус превратился в оригинальный бизнес-центр. В бывшем фойе университета сначала открыли продуктовый магазин с кофейней, и вот теперь продмаг заменил модный ресторан.
Единственным учредителем компании, открывшей «ИНСТ», указан Александр Шмидт — ранее ему принадлежало предприятие, управляющее рестораном «Каритшал» в Шерегеше.
Название «ИНСТ» создатели расшифровывают как институт в широком смысле слова. Официанты и бармены готовы прочитать маленькую лекцию о том, что заведение создано для общения. Внутреннее устройство действительно напоминает больше бар, куда люди приходят общаться и разговаривать, а не обедать и ужинать: большая часть столов или низкие, или просто маленькие.
Вопреки ожиданиям, подача блюд не всегда отличается какой-то внешней яркостью. Но кухня у заведения довольно крепкая, скорее всего, будет вкусно. Еда — современная европейская с отдельными вкраплениями Азии и Ближнего Востока, а алкогольная карта больше списка блюд в несколько раз. Минималистический набор из одного горячего блюда и бокала вина будет стоить от 980 рублей, комфортная сумма, которую стоит иметь в виду, — 1500 рублей.
Цитаты из меню:
Паштет из утки со смородиновым маслом и пивным хлебом — 520 рублей.
Теплый салат с ростбифом, картофелем и грибами — 590 рублей.
Птитим с креветками и брокколи в сливочном биске — 640 рублей.
Тапас-бар PilPil
Небольшой тапас-бар от создателя пивных «Шульц», баров Fry, «Профсоюз» и других Григория Морозова. Примечателен уже самим местом: здесь в разное время успели поработать кофейня «Шансонье», пиццерия Drovamuka и итальянское кафе «У Беллуччи круче». В интерьере много красного, свет распределен по залу так, что, сидя за столиком, видишь остальной зал в полумраке.
Главное в баре — конечно, напитки: вино, коктейли, настойки собственного изготовления. Еда состоит в основном из небольших закусок, которые можно брать под вино: тапас (маленькие бутербродики) и пинчос (название с севера Испании: здесь так называют небольшую композицию на шпажке). Но есть и полноценные горячие блюда, которые, впрочем, тоже невелики, но весьма живописны. Повар явно постарался понравиться публике, которая не может приступить к трапезе, не сфотографировав блюда. Блогерам любого калибра будет что выложить в свои соцсети.
Цитаты из меню:
Пинчос (осьминог, гуакамоле, сальса) — 350 рублей.
Салат из морепродуктов, томатов, оливок и каперсов — 490 рублей.
Щупальца осьминога — 990 рублей.
«Гастробюро» на Гастрокорте
Проект шеф-повара Георгия Белянкина, уже известного новосибирской публике по довольно успешному гастробистро «Белок». Успешному, нужно заметить, не вследствие какой-то мощной рекламной или пиар-компании, а просто потому, что людям здесь нравится еда.
«Гастробистро» в целом можно рассматривать как упрощенную и сокращенную версию «Белков» с упором на блюда уличной еды. Основной упор пока делают на сеты: основное блюдо плюс пара салатов и пара гарниров. Отдельно можно взять пиццу, которой «Белок» уже успел стать широко известным (пусть и в узких кругах).
Заведение примечательно тем, что показывает новый тренд: на «Гастрокорт» (и вообще гастропространства) пошли профессионалы, для которых это просто интересный формат, а не единственная возможность начать что-то самим.
Цитаты из меню:
Пицца с кебабом из баранины — 480 рублей.
Азиатский суп из утки — 390 рублей.
Датский бургер с рваным мясом, гуакамоле, картофелем фри и
Mechtai gastro&coffee
Кофейня, которая раньше называлась Reverie, работала в «Европейском береге» уже года два и приобрела там немало поклонников. В конце декабря владельцы открыли еще одну точку в центре, в только что построенном комплексе апартаментов «Маяковский», и решили поменять название на чуть более русское. Так же, как и в первой точке, из окон открывается вид на закрытую территорию, только здесь эта территория находится прямо на Красном проспекте.
Зал отделан в светлых тонах и отделен от открытой кухни стеклоблоками. Часть мест организована прямо на подоконниках, сверху смонтированы зеркала, дающие возможность сделать необычные селфи. В целом место явно ориентировано на публику, для которой производство фото- и видеоконтента — это важная часть жизни.
Меню для такого небольшого заведения довольно обширно, в нем собрано всё, что можно встретить сейчас в подобных местах: панкейки, боулы, вафли, сырники со сложными добавками и
Цитаты из меню:
Латте черника-эвкалипт — 270 рублей.
Творожные пончики с дынным вареньем — 420 рублей.
Гречка качо-э-пепе — 460 рублей.
Красноярский Green House
Первое отдельное заведение довольно крупной (60 точек) сети кофеен из Красноярска, открывшееся в «стекляшке» на Максима Горького. Это тоже площадка со сложной судьбой: здесь успели поработать уже четыре проекта, последней была кофейня Yellow Door. Недорогие напитки, готовые сэндвичи и десерты, яркие краски в оформлении.
В потребительском смысле новая сеть выглядит как прямой конкурент «Кузины» и «Дудника», хотя в разделе напитков можно найти какие-то свои интересные позиции. А вот еду и десерты Green House заказывает у новосибирских кондитеров, так что ничего нового здесь ждать не стоит по определению. Но если вам надоели не только «Кузина» с «Дудником», но и сеть «Куликовский» тоже, то можно попробовать.
Цитаты из меню:
Латте «Пряно-шоколадное печенье» — 259 рублей.
Чай клюква-базилик — 179 рублей.
Трюфельный торт — 239 рублей.
Норвежский Waffel в «Берлине»
Точка сети с «норвежскими вафлями» из Санкт-Петербурга, открывшаяся в построенном недавно жилом комплексе «Берлин» напротив «Ройял Парка». Не очень большое помещение с окнами от пола до потолка выходит как раз на этот ТРЦ — точнее, на парковку перед зданием.
Сами по себе свежеприготовленные вафли давно прописались в меню новосибирских заведений: сейчас их предлагают больше сорока заведений. Есть даже небольшая, но растущая сеть «Вафland», которая специализируется именно на этом продукте. Тем интересней, что сможет предложить городу новый игрок.
Практически всё меню состоит из фигурных вафель, которые подают с разными начинками (11 сытных и пять сладких). Все вафли можно заказать в двух размерах, а сами вафли делают трех видов: обычные, шпинатные и томатные. Гастрономических открытий ждать не стоит, но как сравнительно недорогой и комфортный перекус рассматривать можно. В разделе напитков помимо обычных кофе, чая есть глег и глинтвейн, правда в безалкогольных версиях.
Цитаты из меню:
Горячий напиток Basil Smell — 220 рублей.
Вафля «Легенда Норвегии» (лосось, крем-чиз, огурец) — от 295 рублей.
Вафля «Джокер» (с клубникой и маскарпоне) — от 270 рублей.
Напишите в комментариях, были ли вы уже в перечисленных кафе и ресторанах. О том, какие заведения только собираются открыться в Новосибирске, читайте в другом обзоре Стаса Соколова.