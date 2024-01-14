Сколько стоят помидоры и огурцы в Новосибирске после роста цен? Кое-где стоимость подбирается к 500 рублям — фото

В начале января в Новосибирске подорожали огурцы и помидоры. За пару недель цены на несезонные продукты выросли на несколько рублей, по данным Новосибирскстата. В январе прошлого года помидоры стоили на 100 рублей меньше за килограмм, а огурцы на 57 рублей.
В среднем огурцы сейчас стоят 234,75 рубля за килограмм, а в конце декабря цена была 216,61 рубля за килограмм. При этом 9 января 2023 года средняя цена на огурцы была 177,49 рубля, а в ноябре 2023 года — 128,12 рубля за килограмм.
Помидоры же сейчас за килограмм в среднем стоят 261,07 рубля, 25 декабря средняя цена была 246,13 рубля. Год назад цена была больше, чем на 100 рублей. На 9 января 2023 года средняя цена составляла 153,92 рубля, а в ноябре 2023 года за помидоры просили 224,81 рубля.
Новосибирцы также обратили внимание на высокий рост цен на помидоры и огурцы за год.
— Помидоры сильно подорожали по сравнению с прошлым годом. Судя по лоткам, где можно выбрать нормальные помидоры, пропадает не менее 50% товара из-за того, что часть мёрзнет при доставке, часть пропадает при неаккуратном вываливании из ящиков, часть пропадает из-за того, что покупатель не купил их ещё крепенькие из-за высокой цены, — написал комментатор Александр.
НГС посмотрел, какие цены установлены в розничных магазинах Новосибирска на помидоры и огурцы.
В «Универсаме» на Ленина, огурцы продают поштучно. Килограмм таких огурцов стоит 384 рубля.
Если выбор огурцов в магазине небольшой, то помидоры есть нескольких разновидностей. Самые дорогие — розовые — 482 рубля. Большинство стоят 378 рублей — это сливовидные, на ветке и тепличные. В «Универсаме» все помидоры продаются в упаковке
В «Ярче» на огурцах и помидорах стоят ограничение — не больше 5 килограмм в одни руки. Помидоры стоят от 199,99 рубля, но сливовидные красные обойдутся в 279,99 рубля, а желтые — в 299,99 рубля. Самые дорогие томаты «розовые» — 359,99 рубля. За огурцы в «Ярче» просят 199,99 рубля. Это меньше, чем средняя стоимость огурцов в Новосибирской области.
В «Пятёрочке» килограмм томатов стоит 189,99 рубля. Коктейльные томаты стоят 179,99 рубля за 350 грамм. Огурцы среднеплодовые стоят 179,99 рубля, но не за килограмм, а за 600 грамм. При этом огурцы продаются и поштучно — они стоят 99,99 рубля. Самый недорогой килограмм огурцов стоит 189,99 рубля.
В «Ашане» помидоры и огурцы выделены желтыми ценниками и стоят практически у входа. Самые дорогие круглые томаты стоят 469,99 рубля за килограмм.
Томаты сливовидные Фламенко обойдутся вам в 259,99 рубля. За 600 грамм за томаты сливовидные красные стоят 169,99 рубля.
Самые недорогие огурцы — пупырчатые — стоят 99,99 рубля, а гладкие обойдутся вам в 139,99 рубля. Огурцов средних гладких в «Ашане» не оказалось — за 600 грамм, судя по ценникам, просят 289,99 рубля. Короткоплодные огурцы стоят 209,99 рубля за 450 грамм.
Уже несколько недель в Новосибирской области и во всей России продолжают расти цены на яйца. На 9 января средняя стоимость куриных яиц — 142,80 рубля.