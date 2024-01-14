Сколько стоят помидоры и огурцы в Новосибирске после роста цен? Кое-где стоимость подбирается к 500 рублям — фото

Помидоры же сейчас за килограмм в среднем стоят 261,07 рубля, 25 декабря средняя цена была 246,13 рубля. Год назад цена была больше, чем на 100 рублей. На 9 января 2023 года средняя цена составляла 153,92 рубля, а в ноябре 2023 года за помидоры просили 224,81 рубля.



Новосибирцы также обратили внимание на высокий рост цен на помидоры и огурцы за год.