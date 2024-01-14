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Сколько стоят помидоры и огурцы в Новосибирске после роста цен? Кое-где стоимость подбирается к 500 рублям — фото

Корреспондент НГС обошла популярные продуктовые магазины

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Год назад огурцы стоили на 57 рублей меньше

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В начале января в Новосибирске подорожали огурцы и помидоры. За пару недель цены на несезонные продукты выросли на несколько рублей, по данным Новосибирскстата. В январе прошлого года помидоры стоили на 100 рублей меньше за килограмм, а огурцы на 57 рублей.

В среднем огурцы сейчас стоят 234,75 рубля за килограмм, а в конце декабря цена была 216,61 рубля за килограмм. При этом 9 января 2023 года средняя цена на огурцы была 177,49 рубля, а в ноябре 2023 года — 128,12 рубля за килограмм.

Помидоры же сейчас за килограмм в среднем стоят 261,07 рубля, 25 декабря средняя цена была 246,13 рубля. Год назад цена была больше, чем на 100 рублей. На 9 января 2023 года средняя цена составляла 153,92 рубля, а в ноябре 2023 года за помидоры просили 224,81 рубля.

Новосибирцы также обратили внимание на высокий рост цен на помидоры и огурцы за год.

— Помидоры сильно подорожали по сравнению с прошлым годом. Судя по лоткам, где можно выбрать нормальные помидоры, пропадает не менее 50% товара из-за того, что часть мёрзнет при доставке, часть пропадает при неаккуратном вываливании из ящиков, часть пропадает из-за того, что покупатель не купил их ещё крепенькие из-за высокой цены, — написал комментатор Александр.

НГС посмотрел, какие цены установлены в розничных магазинах Новосибирска на помидоры и огурцы.

Где-то огурцы продают по одному

Где-то огурцы продают по одному

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В «Универсаме» на Ленина, огурцы продают поштучно. Килограмм таких огурцов стоит 384 рубля.

Цена подбирается к 500 рублям

Цена подбирается к 500 рублям

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Если выбор огурцов в магазине небольшой, то помидоры есть нескольких разновидностей. Самые дорогие — розовые — 482 рубля. Большинство стоят 378 рублей — это сливовидные, на ветке и тепличные. В «Универсаме» все помидоры продаются в упаковке

В «Ярче» помидоры не продают больше, чем по 5 килограмм в одни руки

В «Ярче» помидоры не продают больше, чем по 5 килограмм в одни руки

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В «Ярче» на огурцах и помидорах стоят ограничение — не больше 5 килограмм в одни руки. Помидоры стоят от 199,99 рубля, но сливовидные красные обойдутся в 279,99 рубля, а желтые — в 299,99 рубля. Самые дорогие томаты «розовые» — 359,99 рубля. За огурцы в «Ярче» просят 199,99 рубля. Это меньше, чем средняя стоимость огурцов в Новосибирской области.

Самые недорогие помидоры в «Пятерочке» стоят 189,99 рублей за килограмм

Самые недорогие помидоры в «Пятерочке» стоят 189,99 рублей за килограмм

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В «Пятёрочке» килограмм томатов стоит 189,99 рубля. Коктейльные томаты стоят 179,99 рубля за 350 грамм. Огурцы среднеплодовые стоят 179,99 рубля, но не за килограмм, а за 600 грамм. При этом огурцы продаются и поштучно — они стоят 99,99 рубля. Самый недорогой килограмм огурцов стоит 189,99 рубля.

За год средняя цена на помидоры выросла на 108 рублей

За год средняя цена на помидоры выросла на 108 рублей

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В «Ашане» помидоры и огурцы выделены желтыми ценниками и стоят практически у входа. Самые дорогие круглые томаты стоят 469,99 рубля за килограмм.

Здесь нашлись помидоры чуть дешевле, чем в «Универсаме»

Здесь нашлись помидоры чуть дешевле, чем в «Универсаме»

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Томаты сливовидные Фламенко обойдутся вам в 259,99 рубля. За 600 грамм за томаты сливовидные красные стоят 169,99 рубля.

Пупырчатые огурцы дешевле, чем гладкие

Пупырчатые огурцы дешевле, чем гладкие

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Самые недорогие огурцы — пупырчатые — стоят 99,99 рубля, а гладкие обойдутся вам в 139,99 рубля. Огурцов средних гладких в «Ашане» не оказалось — за 600 грамм, судя по ценникам, просят 289,99 рубля. Короткоплодные огурцы стоят 209,99 рубля за 450 грамм.

Уже несколько недель в Новосибирской области и во всей России продолжают расти цены на яйца. На 9 января средняя стоимость куриных яиц — 142,80 рубля.

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