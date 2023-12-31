«Они пролежали 30 лет». Сибиряки продают в интернете вкладыши и этикетки от жвачек — фото ностальгических коллекций

— Продаю обертки по банальной причине: для меня они больше не представляют интереса. Но всё же есть люди, которые их собирают, и пусть они им принесут пользу. Ну а ценность этикеток определит рынок. Они пролежали у меня больше 30 лет, и среди них есть очень редкие — к примеру, с сюжетом восточных единоборств, — прокомментировал продавец.

