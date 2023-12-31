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«Они пролежали 30 лет». Сибиряки продают в интернете вкладыши и этикетки от жвачек — фото ностальгических коллекций

В коллекциях представлены обертки от старого Orbit, «Лелека и Болека» и других жвачек

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Сибиряки продают в интернете раритетные упаковки от жевательных резинок

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В Новосибирске на сайте объявлений сразу двое мужчин продают коллекции вкладышей и оберток от жвачек.

Автор одного из объявлений Денис рассказал NGS.RU, что выставил на продажу этикетки от жвачек 1990-х годов. По его словам, всего в коллекции, которую он предлагает, — примерно 40 разных экземпляров. На фотографиях, представленных им в объявлении, можно увидеть обертки от Orbit, Lotte Gum, Wrigley’s и других жевательных резинок.

В коллекции представлены этикетки от жвачек Orbit со старым дизайном

В коллекции представлены этикетки от жвачек Orbit со старым дизайном

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Как уверяет Денис, он начал собирать этикетки в детстве. В среднем мужчина готов отдать их по 50 рублей за штуку, самые редкие — по 150 рублей.

— Продаю обертки по банальной причине: для меня они больше не представляют интереса. Но всё же есть люди, которые их собирают, и пусть они им принесут пользу. Ну а ценность этикеток определит рынок. Они пролежали у меня больше 30 лет, и среди них есть очень редкие — к примеру, с сюжетом восточных единоборств, — прокомментировал продавец.

На продажу выставлены экземпляры с сюжетом восточных единоборств. Судя по фото, это вкладыши

На продажу выставлены экземпляры с сюжетом восточных единоборств. Судя по фото, это вкладыши

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Коллекцию, которая включает в себя этикетки, обертки и вкладыши, выставил на продажу еще один мужчина. Судя по фото в объявлении, он предлагает десятки различных экземпляров. Цена, указанная в описании, — 100 рублей. Но неясно, это сумма за одну штуку или за всё сразу.

— Коллекция вкладышей, оберток и этикеток от жевательных резинок из 1970–1980-х годов, — написано под фотографиями.

В объявлении, по которому продается коллекция, указана цена — 100 рублей

В объявлении, по которому продается коллекция, указана цена — 100 рублей

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В коллекции — множество вкладышей с изображением машин

В коллекции — множество вкладышей с изображением машин

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Не обошлось без «Лелека и Болека»

Не обошлось без «Лелека и Болека»

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Чтобы узнать о товаре подробнее, корреспондент написала этому продавцу сообщение. Однако на момент подготовки публикации он на него не ответил.

Еще один сибиряк выставил на продажу обертки от шоколада — он просит за них 1,5 миллиона.

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