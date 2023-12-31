«Они пролежали 30 лет». Сибиряки продают в интернете вкладыши и этикетки от жвачек — фото ностальгических коллекций

В Новосибирске на сайте объявлений сразу двое мужчин продают коллекции вкладышей и оберток от жвачек.
Автор одного из объявлений Денис рассказал NGS.RU, что выставил на продажу этикетки от жвачек
Как уверяет Денис, он начал собирать этикетки в детстве. В среднем мужчина готов отдать их по 50 рублей за штуку, самые редкие — по 150 рублей.
— Продаю обертки по банальной причине: для меня они больше не представляют интереса. Но всё же есть люди, которые их собирают, и пусть они им принесут пользу. Ну а ценность этикеток определит рынок. Они пролежали у меня больше 30 лет, и среди них есть очень редкие — к примеру, с сюжетом восточных единоборств, — прокомментировал продавец.
Коллекцию, которая включает в себя этикетки, обертки и вкладыши, выставил на продажу еще один мужчина. Судя по фото в объявлении, он предлагает десятки различных экземпляров. Цена, указанная в описании, —
— Коллекция вкладышей, оберток и этикеток от жевательных резинок из 1970–1980-х годов, — написано под фотографиями.
Чтобы узнать о товаре подробнее, корреспондент написала этому продавцу сообщение. Однако на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Еще один сибиряк выставил на продажу обертки от шоколада — он просит за них