Капрезе от Бузовой, щука от Запашного и не только: звездные рецепты новогодних блюд

Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка

— Я могу рассказать вам рецепт классного новогоднего циркового шоу, но раз уж речь идет о готовке, то пусть будет… щука! Щука, запеченная с овощами. Просто и полезно.



Берем целую щуку, две моркови, две луковицы, один лимон, а также майонез, соль и перец. Морковь режем ломтиками, лимон — дольками, лук — полукольцами. Щуку надо почистить и выпотрошить, но не отрезать голову, приправить щуку солью, перцем и оставить мариноваться на час. Сделать с двух сторон неглубокие надрезы на расстоянии примерно полутора сантиметров друг от друга. Лук и морковь перемешать с майонезом. Часть смеси выложить на фольгу, как подушку. А другой частью начиняем щуку. В надрезы на щучке вставляем дольки лимона. Выкладываем начиненную щуку на подушку из моркови и лука, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке. В конце надо раскрыть фольгу на 15 минут и дать щучке зарумяниться.