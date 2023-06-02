Успеть за 45 секунд: как новосибирцы на скорость съели 6 килограммов баклавы в ТЦ — смотрим видео

Турок устроил в новосибирском торгово-развлекательном центре «Сан-Сити» соревнования по поеданию баклавы.
Организовал мероприятие кондитер Исмаил Йашар, а участники за час съели около 6 килограммов восточных сладостей.
Всего было подано более 100 заявок, из которых выбрали 12 участников — 7 для женского и 5 для мужского зачета. Они состязались в два этапа — на скорость и эстетику. На каждого участника было 0,5 килограмма баклавы.
На поедание десерта выделили 45 секунд: кто-то за это время успел съесть практически все полкилограмма, а кто-то только 326 граммов.
Победительница в женском зачете успела съесть 452 грамма, а среди мужчин результаты были меньше — два участника справились с 370 граммами.
Как рассказал журналисту НГС Исмаил Йашар, скоростные соревнования по поеданию чего-либо (хот-догов, бургеров, хинкали) в России проводятся регулярно, а восточной сладости ни кондитеры, ни рестораторы внимание не уделили.
— В Турции, например, соревнования по поеданию баклавы — не редкость. Теперь такие состязания появились в России, и что примечательно, инициатива пошла из Новосибирска, — добавил он.
Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирском ТЦ прошли соревнования по скоростному поеданию пиццы.