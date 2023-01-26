«Можно будет отмечать 400-летие». Историк — о том, кто и когда на самом деле придумал пельмени

Логика простая: в фамилии закреплялось прозвище или второе имя главы семьи. Но человека не могли прозвать Пельменем или Пельменником, если самих пельменей еще не было. Если кого-то именовали Пельменем, значит людям уже было хорошо знакомо это блюдо.



Юксеевский волок

Оформлять патент на изобретение пельменей в то время никому и в голову не пришло. Но Павел Корчагин уверен, что место появления нового блюда и более точную дату можно вычислить.



— Вспоминаем отца Михаила Осоргина: пельмени были нужны для еды во время поездки по зимней дороге. На территории, которая сегодня относится к Коми округу, такая была — она называлась Старая московская дорога и шла от Кая (сейчас это небольшое село на севере Кировской области) через Юксеево и Косу в Соликамск, а там соединялась с Бабиновской дорогой, — говорит историк. — По этой дороге шло продовольствие для русских землепроходцев, осваивающих Сибирь. Все поморские уезды (а к ним относили и Чердынский, Соликамский и Кунгурский) были обложены натуральным налогом — с них собирали зерно для отправки в Сибирь.

