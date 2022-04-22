Возле цирка на выходных заработает ярмарка
Мэрия обещает цены на 20% ниже, чем в среднем по городу
Продовольственная ярмарка пройдет в субботу и воскресенье, 23 и 24 апреля 2022 года, на улице Челюскинцев, 22. Торговые ряды будут открываться в 10 утра и работать до 16 часов дня.
Фермеры из Новосибирской области и соседних регионов выставят на продажу молочку, мясо, птицу и рыбу, колбасы, мед и дикоросы.
— В ярмарке примут участие организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу, — пообещали в мэрии Новосибирска.
Прямо на временном рынке будет работать передвижной пункт ветеринарной лаборатории. Перекрывать ради ярмарки дороги в городе не планируют.
На прошлой неделе Стас Соколов побывал на ярмарке на площади Маркса. Он нашел там картошку по 35 рублей за килограмм и бюсты Путина по 500 рублей за штуку.