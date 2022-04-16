На площади Маркса проходит большая ярмарка: новосибирцы выстроились в очередь за картошкой

Есть на ярмарке несколько лотков и со свежими овощами (томаты, огурцы, паприка). Они ничем не отличаются от точно таких же палаток, которые в изобилии стоят сейчас на городских улицах, но если уж вы приехали на ярмарку, то можно прикупить чего-то и здесь. Цены ощутимо ниже «супермаркетных», а смотрятся здешние помидоры получше. Цены на томаты начинаются со 149 рублей за килограмм, огурцы стоят 135 рублей, баклажаны — 199 рублей.