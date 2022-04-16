На площади Маркса проходит большая ярмарка: новосибирцы выстроились в очередь за картошкой
Разглядываем, что продают на площади и сколько это стоит
На площади Маркса проходит большая специализированная предпасхальная ярмарка. Для торговли на этот раз отдана вся проезжая часть между торговыми центрами ГУМ и «Сан Сити» с одной стороны и «Калейдоскоп» — с другой. Обозреватель и фотокорреспондент НГС прошлись по рядам, чтобы посмотреть на товары и цены, а также проникнуться атмосферой в целом.
На этот раз властями были анонсированы «около 200 сельхозпроизводителей Новосибирска и Новосибирской области». Но было видно, что на выделенном для торговли участке дороги хватило бы место еще нескольким десяткам палаток и машин.
Что неудивительно — самый большой ажиотаж здесь бывает осенью, когда на ярмарку съезжаются производители овощей, которые горожане разбирают буквально мешками. Тем не менее картошку, лук и морковь по разумным ценам можно купить и сегодня, хотя к машинам выстраиваются очереди. Картофель идет в среднем по 35 рублей за килограмм, морковь — по 45 рублей, репчатый лук и свекла — по 35 рублей. Это чуть ниже цен в супермаркетах.
Есть на ярмарке несколько лотков и со свежими овощами (томаты, огурцы, паприка). Они ничем не отличаются от точно таких же палаток, которые в изобилии стоят сейчас на городских улицах, но если уж вы приехали на ярмарку, то можно прикупить чего-то и здесь. Цены ощутимо ниже «супермаркетных», а смотрятся здешние помидоры получше. Цены на томаты начинаются со 149 рублей за килограмм, огурцы стоят 135 рублей, баклажаны — 199 рублей.
Традиционно много сезонных товаров для дачников. Здесь и посевной материал, и саженцы, которые стоят порядка 250 рублей за куст. Главное преимущество здесь — это разнообразие. Торгуют подобным товаром представители питомников, у которых можно еще и получить консультацию по поводу ухода за растениями.
Алтайские яблоки, конечно, тоже трудно назвать товаром новосибирских производителей, но для поклонников «своего, местного» они все равно лучше фруктов, привезенных за тысячи километров. Стоят алтайские яблочки, правда, не дешевле — маленькое ведерко по 250 рублей.
Приближение Пасхи резко повысило спрос на куриные яйца. Их берут сразу по несколько ячеек (в каждой по 30 штук). Вряд ли качество как-то отличается, но цена ниже. Десяток яиц размера С1 стоит здесь 65 рублей, в сетевых супермаркетах цены выше в среднем рублей на десять.
Как всегда, много палаток с колбасой и мясными деликатесами от небольших предприятий. Копченые колбасы здесь стоят в основном в промежутке от 400 до 500 рублей за килограмм. Можно купить и сало, и сливочное масло на вес.
Как обычно, на подобных ярмарках есть десятка два продавцов непродовольственных товаров: одежды, обуви, инвентаря и даже нижнего белья. Любителей охоты и рыбалки могут, возможно, заинтересовать комплекты из маскировочной ткани новосибирского производства.
Есть чем порадовать глаз и ценителям искусства. На одном из лотков богатая коллекция бюстов выдающихся личностей.
Самым увесистым оказался Владимир Высоцкий (800 рублей), бюст Путина продается по 500 рублей, Гагарина — по 400 рублей, Николая II — по 300.
На ярмарке можно выпить стаканчик свежего горячего сбитня или холодного кваса. Но каких-то точек с уличной едой незаметно. А жаль — они могли бы обогатить собой это мероприятие. Глядишь и покупатели задержались бы здесь подольше.
А вот с музыкальным сопровождением всё нормально — покупатели могут насладиться песнями под гитару. Ярмарка работает до 16.00, хотя конкретные торговцы могут уехать оттуда и раньше, если продадут весь товар.
Одной из целей ярмарок, которые проводятся областными и городскими властями, — попытаться снизить уровень цен на базовые продукты, предоставив небольшим производителям или поставщикам возможность торговать ими с минимальными издержками. Первая ярмарка в этом году прошла рядом со зданием цирка еще в конце марта.