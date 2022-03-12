«Ничего не останется»: у точки продаж капсул Nespresso в «Ауре» собралась очередь

У единственной официальной точки продаж капсул Nespresso в Новосибирске в «Ауре» днём 12 марта собралась очередь — накануне стало известно о прекращении их поставок в Россию.
По наблюдениям читателя НГС Николая, хотя очередь сложно назвать ажиотажной, для корнера Nespresso это большая редкость.
— В точке говорят, что последние два дня работают. Я спросил, будут ли ещё в понедельник работать, ответили, что ничего не знают. «Даже если кофе останется, закроетесь?» — «Ничего не останется», — пересказал диалог с продавцом Николай.
В ответ на вопрос, будет ли работать онлайн-бутик Nespresso, продавец сообщила, что на складах нет товара.
11 марта корпорация Nestle заявила, что приостанавливает импорт продуктов в Россию. Исключение составят только товары первой необходимости: детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для животных (корпорации принадлежит бренд Purina). В качестве примера продукции, импорт которой прекращается, в Nestle назвали бренд Nespresso, сообщает Interfax.
У крупных международных корпораций есть и собственные производства в России — в том числе в Новосибирске. Обозреватель НГС Стас Соколов выяснил, кому они на самом деле принадлежат и что с ними теперь будет.