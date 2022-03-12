«Ничего не останется»: у точки продаж капсул Nespresso в «Ауре» собралась очередь

У единственной официальной точки продаж капсул Nespresso в Новосибирске в «Ауре» днём 12 марта собралась очередь — накануне стало известно о прекращении их поставок в Россию.



По наблюдениям читателя НГС Николая, хотя очередь сложно назвать ажиотажной, для корнера Nespresso это большая редкость.



— В точке говорят, что последние два дня работают. Я спросил, будут ли ещё в понедельник работать, ответили, что ничего не знают. «Даже если кофе останется, закроетесь?» — «Ничего не останется», — пересказал диалог с продавцом Николай.

