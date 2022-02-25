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Тема дняСиловики в центре Новосибирска
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Решили отказаться от акций на импортные товары: в METRO Cash&Carry массово меняют ценники

В компании не хотят искусственно стимулировать спрос

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Товары без цен попались покупателю в гипермаркете на Северной

Товары без цен попались покупателю в гипермаркете на Северной

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В гипермаркете сети METRO Cash&Carry в Новосибирске началась массовая смена ценников. Это заметили покупатели, а в самой сети объяснили смену решением убрать акции на импортные товары.

Процесс смены ценников снял на видео читатель НГС, он обнаружил целые полки с товарами без них. А когда задал вопрос сотрудникам о том, что происходит в магазине, то получил ответ, что ценники меняют.

В пресс-службе METRO подтвердили замену ценников в своих торговых центрах в Новосибирске:

— Компания приняла решение отказаться от ряда дополнительных акций на импортные товары, чтобы не стимулировать искусственно спрос и направить усилия на сдерживание роста цен на наиболее востребованные социальные группы товаров, такие как бакалея, молочные продукты, мясо, птицу, овощи, фрукты и т.д. В настоящее время нам важно поддержать наших клиентов, сохранив широкий ассортимент и доступность товаров, а также низкие цены, — сообщили в компании.

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