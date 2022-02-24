Ждать ли очередей на заправках? Что будет с ценами на бензин в России из-за военной операции на Украине

События на Украине, которые мы освещаем в режиме онлайн, привели к остановке бирж, удорожанию нефти и обесцениванию рубля. Грозит ли это повышением цен бензина и дизтоплива в России, а также их дефицитом?



Экономист и заведующий лабораторией одного из филиалов РАНХиГС Сергей Гордеев считает, что негативные тенденции были и до украинских событий, но в обозримом будущем ждать резких изменений на топливном рынке не стоит:



— Само по себе удорожание бензина уже стало закономерностью, есть тренд на удорожание бензина, и в связи с увеличением цен на нефть он продолжит автоматически дорожать, может быть, не очень сильно, но ползучая тенденция была и останется. Понятно, что если у нас курс доллара ушел, инфляция будет, и всё это отыграется. А вопросы дефицита относятся более к производственным факторам, более случайным, потому что у нас все-таки рынок становится всё более закрытым и проблемы на разных заводах могут создавать нехватку топлива, но это не связано напрямую с геополитикой.

