Ждать ли очередей на заправках? Что будет с ценами на бензин в России из-за военной операции на Украине

События на Украине, которые мы освещаем в режиме онлайн, привели к остановке бирж, удорожанию нефти и обесцениванию рубля. Грозит ли это повышением цен бензина и дизтоплива в России, а также их дефицитом?
Экономист и заведующий лабораторией одного из филиалов РАНХиГС Сергей Гордеев считает, что негативные тенденции были и до украинских событий, но в обозримом будущем ждать резких изменений на топливном рынке не стоит:
— Само по себе удорожание бензина уже стало закономерностью, есть тренд на удорожание бензина, и в связи с увеличением цен на нефть он продолжит автоматически дорожать, может быть, не очень сильно, но ползучая тенденция была и останется. Понятно, что если у нас курс доллара ушел, инфляция будет, и всё это отыграется. А вопросы дефицита относятся более к производственным факторам, более случайным, потому что у нас все-таки рынок становится всё более закрытым и проблемы на разных заводах могут создавать нехватку топлива, но это не связано напрямую с геополитикой.
По мнению эксперта, смысла заправляться впрок и создавать ажиотаж на АЗС сейчас нет. При этом он отмечает, что российский топливный рынок в далекой перспективе зависим от западных технологий и рынка финансов, но если эти изменения и скажутся, то не сразу.
О влиянии стоимости нефти на топливный рынок ранее нам рассказывал глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:
— Оптовая цена топлива в России формируется не под воздействием факторов спроса и предложения внутри страны, а в первую очередь по принципу экспортной альтернативы. Когда у вас дорожает нефть на мировом рынке, возникает больше оснований для экспорта как готового продукта, так и самого сырья. И если вы поставляете за границу больше нефти, то падает производство внутри страны.
Чтобы избежать резких колебаний, Правительство России еще в 2018 году заключило с руководством крупных нефтяных компаний неофициальное соглашение, по которому рост цен на топливо не может превышать уровень инфляции. С тех пор нефтяные компании придерживались этих рамок, зачастую в ущерб прибыльности розничного звена, что приводило к проблемам для независимых АЗС. Тем не менее наличие этого соглашение страхует топливный рынок от резких скачков цен в условиях геополитической нестабильности.
Также Григорий Баженов отмечал избыток топлива для внутреннего потребления:
— У нас профицитное производство, то есть нефтезаводы делают больше топлива, чем потребляется внутри страны, поэтому у нас есть экспортные поставки. Запас прочности достаточный.
По данным мониторинга «Яндекс», стоимость бензина непрерывно растет, но сегодня резких скачков не зафиксировано. Средняя по России цена бензина АИ-95 зафиксировалась на отметке 53 рубля за литр, год назад она составляла около 49 рублей за литр. Увеличение цены на 4 рубля (около 8%) близко к уровню официальной инфляции.
Более уязвимы с точки зрения доступности топлива дальневосточные регионы: год назад очереди на АЗС наблюдались в Хабаровском крае.
Из-за событий на Украине приостановлена работа ряда аэропортов России.